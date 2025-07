Karačić otkrio zašto je potpisao za Zagreb: 'Trebao sam u drugi klub, čak su možda neki bili šokirani'

Igor Karačić (36), legendarni hrvatski rukometaš, službeno je u srijedu predstavljen kao novi igrač Zagreba.

Karačićev rukometni put započeo je u Zrinjskom, a nastavio se preko Metkovića, Perutnine Pipo IPC i Bosne, s kojom je osvojio svoj prvi naslov prvaka. Ključni trenutak karijere dogodio se 2012. kada je, umjesto odlaska u Metalurg, potpisao za Vardar. Tamo ga je trener Veselin Vujović gurnuo u vatru nakon teške ozljede, a Karačić je tu priliku pretvorio u nevjerojatnu karijeru.

U sedam godina s Vardarom osvojio je šest nacionalnih prvenstava, pet kupova Makedonije, četiri SEHA lige, te dvaput EHF Ligu prvaka (2017. i 2019.). Posebno se pamti 2019. kada je postao prvi Hrvat proglašen MVP-jem Final Foura.

Nakon srebra sa svjetskog prvenstva ove godine, Karačić se posvetio radu s mladima, ali je jasno dao do znanja da se od profesionalnog rukometa ne oprašta i stigao je u RK Zagreb.

"Jako sam sretan i ponosan što sam dobio priliku i što ću predstavljati Zagrebove boje u sljedeće barem dvije godine. Dosta opcija je bilo, ali na kraju me intuicija vodila da čekam do kraja, da ne potpisujem ništa, nego da pričekam taj korak koji sam htio napraviti i koji je i došao s ovim potpisom. Ostat ću dio Lige prvaka, bit ću dio velikog brenda, kao što su bili Kielce i Vardar te hrvatska reprezentacija. Probat ću dati svaki atom snage da predstavljam ove boje, kao što sam to radio dosad", rekao je Karačić na početku predstavljanja te otkrio što je presudilo kod njegovog dolaska u Zagreb:

"Odvilo se sve u dva dana. Trebao sam potpisati za drugi klub, ali stupio sam u kontakt s direktorom i Bičanićem i dogovorili smo se. S obitelji sam donio odluku da je ovo ono što nam treba, ja ću ostati u Ligi prvaka, a biti blizu Mostara. Čak su možda neki bili šokirani što sam odbio neke puno bogatije ponude, i iz Europe i s Bliskog istoka. Čuo sam se i s reprezentativcima, puno je poziva bilo i svima je bilo drago."

Visoke ambicije

"Ima još dinamita u meni. Govorio sam i s bratom Ivanom, koji ima 41 godinu, da nikad ne znaš kad je kraj. Moj je odnos prema rukometu više od profesionalizma, poštujem to što radim. Ambicije su visoke, vuku me da sanjam i nikad neću prestati, a sad jesu li velike sa Zagrebom, to ne znam. U Ligi prvaka autsajdera nema, mi smo u Kielcu uvijek imali strahopoštovanje kad bismo dolazili u Arenu, uvijek je to bila teška muka i nekad smo izvlačili živu glavu. Nijednoj ekipi neće biti lako sa Zagrebom", poručio je.

Direktor Zagreba Vedran Šupuković u svom izlaganju je opisao značaj Karačićevog dolaska.

"Potpisujemo ugovor s jednim od najboljih hrvatskih rukometaša zadnjih 10 godina, koji je obilježio hrvatski rukomet. Hvala Igoru što je prihvatio naš poziv i stavio se u naše financijske okvire jer imao ponude iz Europe i s Bliskog istoka, stoga bez njegove želje i volje da se uklopi, cijeli ovaj transfer ne bi se realiziralo. U klupskom rukometu osvojio je sve, medalje s reprezentacijom, jedini je Hrvat MVP FInal Foura Lige prvaka. Čovjek koji je igrao u dva ponajveća kluba zadnjih 10 godina, Vardaru i Kielcu, presretni smo zbog činjenice da je došao kod nas, da će nadograditi ekipu."

"Liga prvaka nikad ne spava, svi pokušavaju složiti najbolje rostere, sve se manje klubova može nazvati autsajderima, naša intencija da budemo što bolji i kompetitivniji. Uvjeren sam da ćemo s njime, uzevši u obzir da smo najmanje mijenjali zadnjih 5-6 godina, izuzev odlaska Dibirova i Srne, biti sve bolji i bolji i da ćemo Zagreb vratiti na onu rukometnu mapu Europe na kojoj smo pripadali prije 25 godina. Lako je to reći, ali nije lako realizirati. Bitno je da se stabiliziramo igrački i rezultatski, osigurali smo izravan ulazak hrvatskog prvaka u Ligu prvaka, bili smo 14., sad smo osmi. Vjerujem da ćemo s Igorom ostvariti temeljni cilj da prođemo grupu", poručio je.

