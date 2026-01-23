FREEMAIL
ONA JE SVE TO /

Kamera uhvatila slavnu zanosnu Srpkinju na tribinama Malmo Arene: Evo što je radila

Kamera je prije početka drugog poluvremena utakmice Island - Hrvatska u Malmou uhvatila zanosnu Andreu Lekić, slavnu bivšu srpsku rukometašicu koja trenutno radi za EHF. 

Andrea Lekić jedna je od najpoznatijih i najuspješnijih bivših srpskih rukometašica. Rođena je 6. rujna 1987. godine u Beogradu, a tijekom karijere igrala je na poziciji srednje vanjske igračice. Smatra se jednom od najboljih igračica svoje generacije u europskom i svjetskom rukometu.

Rukometnu karijeru započela je u ORK Beogradu, a vrlo rano je napravila iskorak na međunarodnu scenu. Igrala je za neke od najjačih europskih klubova, među kojima su Krim Mercator, Győri ETO KC, Budućnost, Vardar i CSM București. Najveći klupski uspjeh ostvarila je 2013. godine, kada je s Győrom osvojila naslov pobjednica EHF Lige prvakinja. Tijekom karijere postigla je više od tisuću pogodaka u Ligi prvakinja, čime se svrstala među najefikasnije igračice u povijesti tog natjecanja.

U dresu reprezentacije Srbije igrala je od 2006. do 2021. godine. Vrhunac reprezentativne karijere doživjela je na Svjetskom prvenstvu 2013. godine u Beogradu, gdje je Srbija osvojila srebrnu medalju, a Lekić bila kapetanica momčadi i jedna od ključnih igračica turnira. Iste godine proglašena je najboljom rukometašicom svijeta prema izboru Međunarodne rukometne federacije (IHF).

Poznata po iznimnoj tehnici, pregledu igre i liderskim sposobnostima, Andrea Lekić ostavila je snažan trag u ženskom rukometu. Nakon završetka igračke karijere ostala je aktivna u sportu, preuzimajući ulogu u rukometnom menadžmentu i razvoju ženskog rukometa u Srbiji.

23.1.2026.
16:40
Silvijo Maksan
