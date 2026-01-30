Evo kada je na rasporedu spektakularna utakmica koju Hrvatska čeka šest godina

Na Europskom rukometnom prvenstvu ostale su još dvije utakmice. Finale i susret za treće mjesto. Hrvatska rukometna reprezentacija odigrat će svoju posljednju utakmicu na turniru u nedjelju u 15.15 sati, gdje će se suočiti s Islandom u borbi za brončanu medalju.

Island je u drugom polufinalu poražen od Danske rezultatom 31-28, iako je vodio u jednom djelu susreta, točnije kroz čitavo prvo poluvrijeme. Prije tjedan dana ove dvije momčadi su se već susrele, a Hrvatska je slavila minimalnom razlikom, 30-29. Islanđani će htjeti osvetu, a naši rukometaši morat će se srediti, rekupirati, zbrojiti i pružiti dobru partiju ako misli do medalje koja bi za hrvatski rukomet bio veliki uspjeh. Bila bi to druga uzastopna medalja za Hrvatsku na velikim natjecanjima i potvrda kontinuiteta, nakon srebra na SP-u. Veselin Vujović, poznati rukometni trener, u razgovoru za Net.hr uoči Eura je rekao jednu zanimljivu stvar:

"Srebro je Hrvatskoj strahoviti poticaj, za sve igrače, za izbornika Sigurdssona, ali ovaj EP pravi je test za Hrvatsku i očekujem da hrvatska rukometna reprezentacija odigra na najvećem nivou, da pruži sve od sebe. Onda će to pokazati koliko ste spremni u ovom trenutku osvajati medalje."

Posljednje odličje koje je Hrvatska osvojila na Europskom prvenstvu bilo je 2020. godine, kada je na turniru u Stockholmu osvojila srebro. U finalu je poražena od Španjolske s 22-20, u polufinalu nakon čak dva produžetka i 80 minuta igre pobjedničkim golom Željka Muse je izborila finale, a Domagoj Duvnjak proglašen je najboljim igračem turnira, dok je izbornik bio Lino Červar. Tog istog dana, u 18.00 sati, na rasporedu je veliko finale između domaćina Danske i Njemačke, gdje će se odlučivati o zlatnoj medalji. Vrijeme je za rukomet počinje u 14.40, susret Hrvatske i Islanda u 15.15, dok je finale na rasporedu u 17.55. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Naravno, tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Sljedeće Europsko prvenstvo održat će se 2028. godine u Portugalu, Španjolskoj i Švicarskoj, a Hrvatska će, uz još 31 reprezentaciju, sudjelovati u završnim kvalifikacijama koje počinju u studenom ove godine. Za razliku od dosadašnjih turnira, na tom će prvenstvu utakmice biti raspoređene tako da neće biti susreta dva dana zaredom, a između gradova i država bit će osigurani slobodni dani i dani za transfer.

Prije toga, za nešto manje od 365 dana, hrvatski rukometaši nastupit će na Svjetskom prvenstvu, na koje su se plasirali zahvaljujući uspjehu ostvarenom u Malmöu.

RASPORED – NEDJELJA:

15.15 Hrvatska – Island (borba za brončanu medalju)

18.00 Danska – Njemačka (finale za zlato)

