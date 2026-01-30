Evo kada je na rasporedu spektakularna utakmica koju Hrvatska čeka šest godina
Posljednji put Hrvatska je igrala utakmicu za medalju na Europskom rukometnom prvenstvu prije šest godina
Na Europskom rukometnom prvenstvu ostale su još dvije utakmice. Finale i susret za treće mjesto. Hrvatska rukometna reprezentacija odigrat će svoju posljednju utakmicu na turniru u nedjelju u 15.15 sati, gdje će se suočiti s Islandom u borbi za brončanu medalju.
Island je u drugom polufinalu poražen od Danske rezultatom 31-28, iako je vodio u jednom djelu susreta, točnije kroz čitavo prvo poluvrijeme. Prije tjedan dana ove dvije momčadi su se već susrele, a Hrvatska je slavila minimalnom razlikom, 30-29. Islanđani će htjeti osvetu, a naši rukometaši morat će se srediti, rekupirati, zbrojiti i pružiti dobru partiju ako misli do medalje koja bi za hrvatski rukomet bio veliki uspjeh. Bila bi to druga uzastopna medalja za Hrvatsku na velikim natjecanjima i potvrda kontinuiteta, nakon srebra na SP-u. Veselin Vujović, poznati rukometni trener, u razgovoru za Net.hr uoči Eura je rekao jednu zanimljivu stvar:
"Srebro je Hrvatskoj strahoviti poticaj, za sve igrače, za izbornika Sigurdssona, ali ovaj EP pravi je test za Hrvatsku i očekujem da hrvatska rukometna reprezentacija odigra na najvećem nivou, da pruži sve od sebe. Onda će to pokazati koliko ste spremni u ovom trenutku osvajati medalje."
Posljednje odličje koje je Hrvatska osvojila na Europskom prvenstvu bilo je 2020. godine, kada je na turniru u Stockholmu osvojila srebro. U finalu je poražena od Španjolske s 22-20, u polufinalu nakon čak dva produžetka i 80 minuta igre pobjedničkim golom Željka Muse je izborila finale, a Domagoj Duvnjak proglašen je najboljim igračem turnira, dok je izbornik bio Lino Červar. Tog istog dana, u 18.00 sati, na rasporedu je veliko finale između domaćina Danske i Njemačke, gdje će se odlučivati o zlatnoj medalji. Vrijeme je za rukomet počinje u 14.40, susret Hrvatske i Islanda u 15.15, dok je finale na rasporedu u 17.55. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Naravno, tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.
Sljedeće Europsko prvenstvo održat će se 2028. godine u Portugalu, Španjolskoj i Švicarskoj, a Hrvatska će, uz još 31 reprezentaciju, sudjelovati u završnim kvalifikacijama koje počinju u studenom ove godine. Za razliku od dosadašnjih turnira, na tom će prvenstvu utakmice biti raspoređene tako da neće biti susreta dva dana zaredom, a između gradova i država bit će osigurani slobodni dani i dani za transfer.
Prije toga, za nešto manje od 365 dana, hrvatski rukometaši nastupit će na Svjetskom prvenstvu, na koje su se plasirali zahvaljujući uspjehu ostvarenom u Malmöu.
RASPORED – NEDJELJA:
15.15 Hrvatska – Island (borba za brončanu medalju)
18.00 Danska – Njemačka (finale za zlato)
