Tri poraza, dvije pobjede i jedan remi, četvrto mjesto u skupini 1 drugog kruga, konačni su rezime nastupa hrvatske muške rukometne reprezentacije na 15. Europskom rukometnom prvenstvu za muškarce. Sad se podvlači crta, slijede analize...

Nećemo po dobrom pamtiti ovaj turnir, osim po igračima koje smo dobili slijedom koronaokolnosti. Za završni komentar posljednje utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Euru zamolili smo bivšeg hrvatskog izbornika, proslavljenog Zdravka Zovka.

Kao igrač Zovko je osvojio zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u SR Njemačkoj 1982., te brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u DR Njemačkoj 1974.

Kao izbornik vodio je Hrvatsku rukometnu reprezentaciju na njenim prvim međunarodnim natjecanjima i osvojio prva odličja, brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994., te srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu na Islandu 1995.

'Ukupni je dojam da ne možemo biti zadovoljni'

Sa RK Zagreb, bio je europski prvak 1992. i 1993. godine. Znači, velikan hrvatskog rukometa u pravom smislu te riječi...

"Svi krećemo od koronavirusa, ali ja to ne želim spominjati, jer mislim da je za rukometni sport bolje igrati nego ne igrati. Mislim da je korona, manje-više, svima bila podjednako opterećenje i svi su morali improvizirati. Smatram da tu ne moramo trošiti vrijeme. Naravno da je velika šteta što nismo mogli biti kompletni, jer smo mi druga reprezentacija kad smo kompletni. Ukupni neki dojam je da ne možemo biti zadovoljni. Imamo praktički 50% učinak, a to je za Hrvatsku malo i to ne može biti rezultatski zadovoljavajuće. No, ono što je dobro da smo vidjeli nekolicinu mladih igrača koji se pojavljuju i koji su dominirali, Lučina, Martinovića, Jelinića koji su se isprofilirali. To je bio jedini svijetli trenutak za hrvatsku rukometnu reprezentaciju na ovom turniru. Naravno da je tu bilo i oscilacija velikih, ali ono što je po meni bio ključ, mislim da golmani nisu bili na nivou za Hrvatsku tijekom čitavog prvenstva. Jer, bez obrana golmana, kao što je to bilo u slučaju kad je Ivan Pešić protiv Islanda briljirao i Mirko Alilović protiv Danske, to je jedini način za doći u završnice. Vratari moraju podići nivo branjenja i postotak obrana".

'Nije ovo ni neuspjeh, a nije ni uspjeh, nego je - realnosti!'

Je li ovo uspjeh ili neuspjeh za Hrvatsku?

"Nije ni uspjeh, a nije ni neuspjeh. Ostali smo među 12 najboljih reprezentacija, znači između 4. i 10. mjesta, gledajući ukupno, na zadnjem smo SP-u bili 15., ostali smo bez OI. Sad smo ostali bez polufinala. Mislim da je to jedno realno stanje. Sad treba dobro dobro izanalizirati situaciju, procijeniti da li hrvatska rukometna reprezentacija ima kvalitetu za nešto više? Osobno, mislim da ima, već sam par puta to i govorio. No, isto tako, mislim da ne igramo s našim najboljim rukometašima, najkvalitetnijim igračima, koji igraju i dominiraju u europskim klubovima. Tu u prvom redu mislim na Šegu i Karačića. Domagoj nije igrao zbog ozljede, ali Duvnjak i još nekolicina igrača koji igraju vrhunski u TOP klubovima. Štrlek je isto tu, da ne zaboravim i njega. Znači, to su igrači, imena, koja nisu prolazna u svojim klubovima. Radi se o igračima koji startaju u svojim momčadima, nose igru, takvi igrači zaslužuju biti na popisu na ovakvim natjecanjima, jer bi time i kvaliteta rukometne reprezentacije Hrvatske i narasla. Samim time, sam turnir bi dobio na jednoj kvaliteti više. Stoga, ne mislim da se treba odricati takvih igrača, bez obzira koliko imaju godina. Jer, oni igraju u vrhunskim klubovima i to bitne role, nose igru i dosta toga počinje na leđima njihove igre, znanja, razumijevanja rukometne igre, talenta i kvalitete koje posjeduju."

'Ovih 3 boda Hrvatske u drugom krugu je premalo'

Tako je, u reprezentaciji uvijek trebaju igrati najbolji, bez obzira na godine...

"Ma naravno. Ima tu igrača, moglo bi se tu potražiti još rukometaša koji igraju u TOP klubovima. Ali gledajte, naravno da uvijek ne mogu igrati najbolji. Nacionalna selekcija je jedna ekipa koja se slaže, po profilima, kako zamišljate koncepciju i tu uvijek morate imati i mlade, kao i oni koji će biti vodonoše, kao i glavnih rukometaša. Znači, nije uvijek da je 12 ili 15 Maradona ili Messija mogu donijeti rezultat, ali mislim da imamo kvalitete i kvalitetnih igrača, da možemo zadržati nivo koji smo imali godinama. To znači da dolazimo u završnice turnira sa 6 bodova, a ne sa 3, pa da možemo reći a ha, ispali smo zbog jednog boda protiv Danske ili tako nešto. Ovih 3 boda Hrvatske u drugom krugu je premalo za jednu veliku rukometnu naciju kao što je Hrvatska".

U prošlosti su bivši izbornici odlazili s klupe Hrvatske nakon neuspjeha. Sjetimo se samo Slavka Goluže i Željka Babića. Goluža je osvojio tri medalje u 6 velikih natjecanja u pet godina, koliko je vodio Hrvatsku, od toga medalju na OI, pa je otišao. Babić je uzeo broncu na Euru, pa nakon kiksa na SP-u dobio otkaz, zajedno s Perom Metličićom. Po toj filozofiji, što očekujete što će biti s izbornikom Horvatom i što bi po vašem mišljenju bilo najbolje za hrvatsku rukometnu reprezentaciju?

'Ne treba gledati što je bilo, nego što je u interesu hrvatskog rukometa'

"To su uvijek teška pitanja. Ne treba gledati što je bilo, nego što je u interesu hrvatskog rukometa. Moramo biti realni u procjenama i ne treba osobno uzimati na neke kritike sve ostalo. Ja sam u svakom slučaju, ako se donese neko povjerenje i odluka u vezi nekog trenera, da preuzima reprezentaciju, onda to treba biti neki ciklus koji on treba odraditi, u kojem ima vremena napraviti nešto i u kojem ima vremena i izgubiti, a isto tako i napraviti rezultat. Nisam za radikalne smjene, ali u ovakvim situacijama moguće je da se HRS odluči za nešto drugačije, jer je Hrvoje Horvat pokazao da ima namjeru ne pozivati naše najbolje igrače, a to je loše. Ne znam zašto, ne znam koji su razlozi ne pozivanje Šege, Karačića i Štrleka, ne znam stvarno, ne znam kakvi su odnosi između tih igrača i izbornika, ali osobno mislim da se mi ne možemo priuštiti takve stvari, ako želimo rezultat na velikim natjecanjima", objašnjava nam Zdravko Zovko i dodaje:

"Tu osobno mislim da, ako se to nastavi tako, da Hrvoje Horvat našim najboljim igračima koji nastupaju u vrhunskim euro klubovima, onda on niti ne može voditi reprezentaciju Hrvatske u rukometu. Uvijek se mora naći neki kompromis i komunikacija, koja dovodi do toga da znamo raditi s vrhunskim igračima. Naravno da to nije lako, nije bilo lako ni sa Balićem, nije bilo lako ni s Pucom ili nekim prije vrhunskim igračima, ali to su igrači koji donose prevagu, razliku u kvaliteti i ne možemo se odricati takvih rukometaša, možda radi nekih sukoba ili nekih drugih problema. Tu prvo treba vidjeti zbog čega je došlo do toga da hrvatska rukometna reprezentacija na Euru ne igra s najboljom momčadi, s najboljim igračima", zaključio je Zdravko Zovko.

