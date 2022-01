JOOOJ, ŠTO ĆE BITI SAMNOM? / Slijedi sastanak sa sudbinom: Horvat si je sam pucao u nogu; 'Moguće je da se HRS odluči na smjenu'

U svom posljednjem nastupu na Europskom prvenstvu, hrvatska rukometna reprezentacija je u Budimpešti protiv Nizozemske u srijedu navečer odigrala 28-28 osvojivši četvrto mjesto u skupini. Bio je to sedmi susret odabranika Hrvoja Horvata na prvenstvu i prvi remi. U prvom dijelu natjecanja Hrvatska je ostvarila dvije pobjede (Srbija, Ukrajina) i jedan poraz (Francuska), a u drugom krugu pobjedu (Island), dva poraza (Crna Gora, Danska), te večerašnji remi... Naravno, kad se rezultatski podvuče crta, dolazimo do zaključka da to nije bilo zadovoljavajuće, da je to neuspjeh. No, isto tako, treba uzeti u obzir da je čitava situacija na Euru bila nenormalna glede koronavirusa i da Hrvoje Horvat i Ivano Balić nisu imali lagan posao. Dečkima stvarno nije bilo lako, proživjeli su sve i svašta, igrači su otpadali, dolazili, trebalo je sve to konstantno mijenjati, slagati nove postavke igre, taktiku. Neki su imali jake simptome, poput Davida Mandića, kojem je došla i hitna u sobu, a Luka Cindrić je i sam otkrio uoči Nizozemaca, u razgovoru za RTL, kako je za vrijeme utakmica teško disao i da nije baš u dobroj formi... Stoga, slijedi podvlačenje crte, analize, jesmo li mogli bolje, što je bilo dobro, a što ne, gdje se napredovalo, a gdje nazadovalo, koje su odluke Hrvoja Horvata bile krive, a koje dobre? Ima tu pitanja na koje će Hrvoje Horvat trebati odgovoriti čelnicima HRS-a. Savez će u narednim danima izvijestiti o situaciji glede Hrvoja Horvata, odnosno nastupa naših rukometaša od njegovim vodstvom. Nisam za radikalne smjene, ali u ovakvim situacijama moguće je da se HRS odluči za nešto drugačije, jer je Hrvoje Horvat pokazao da ima namjeru ne pozivati naše najbolje igrače, a to je loše. Ne znam zašto, ne znam koji su razlozi ne pozivanje Šege, Karačića i Štrleka, ne znam stvarno, ne znam kakvi su odnosi između tih igrača i izbornika, ali osobno mislim da se mi ne možemo priuštiti takve stvari, ako želimo rezultat na velikim natjecanjima", govori nam Zdravko Zovko danas u razgovoru nakon dvoboja Nizozemske i Hrvatske, te dodaje: "Tu osobno mislim da, ako se to nastavi tako, da Hrvoje Horvat našim najboljim igračima koji nastupaju u vrhunskim euro klubovima, onda on niti ne može voditi reprezentaciju Hrvatske u rukometu. Uvijek se mora naći neki kompromis i komunikacija, koja dovodi do toga da znamo raditi s vrhunskim igračima. Naravno da to nije lako, nije bilo lako ni sa Balićem, nije bilo lako ni s Pucom ili nekim prije vrhunskim igračima, ali to su igrači koji donose prevagu, razliku u kvaliteti i ne možemo se odricati takvih rukometaša, možda radi nekih sukoba ili nekih drugih problema. Tu prvo treba vidjeti zbog čega je došlo do toga da hrvatska rukometna reprezentacija na Euru ne igra s najboljom momčadi, s najboljim igračima".