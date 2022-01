Izbornik Hrvoje Horvat nema lagan posao na Euru u Mađarskoj i Slovačkoj (RTL Hrvatska prenosi utakmice Hrvatske, kao i ostale s turnira na RTLplayju). Koronavirus cirkulira unutar reprezentacije. Svakog jutra nova strepnja, strah tko će sad biti pozitivan, koga će se ponovno morati zvati, "dizati", hoće li se morati mijenjati taktika, postavke igre po tko zna koji put preslagivati...

Delikatna golmanska pozicija

Najgora moguća stvar koja se izborniku Hrvoju Horvatu dogodila je jučerašnji pozitivan PCR test Mate Šunjića. Još prije nekoliko dana, izbornik je za RTL rekao kako je golmanska pozicija posebno problematična, te kako se nada da se golmani neće zaraziti.

Kad se to dogodilo, u HRS-u su okrenuli broj Mirka Alilovića, poznatog Kauboja. Nekako se očekivalo da će poziv dobiti Marin Šego, koji brani dobro. No, nije... Stoga, odlučili smo provjeriti što se događa? Nazvali smo Marina Šegu koji nam se javio prije podneva. Inače, Marin Šego može se pohvaliti odličnom rukometnom karijerom, elitni je hrvatski vratar, jedno od zaštitnih lica reprezentacije, koje nas je spasilo više puta. Dokaz tomu je i što će Šego od iduće sezone braniti u bundesligaškom Göppingenu.

Kada sa 36 godina potpišeš ugovor u Bundesligi, to sve govori o tebi kao igraču, o tvom kalibru, onom što možeš. To znači da si golman za medalju, za uspjeh, rezultat. I sam jedan Valter Matošević svojedobno je bio za njega rekao kako uvijek brani fantastično kad se lomi utakmica...

'Luda situacija na Euru, specifična'

"Luda situacija na Euru, specifična bolje rečeno... Evo, već dvije godine se borimo s koronom, svi, čitava Europa, svijet, ali turnir je stvarno čudan. Mnogi su se zaradili, pa tu ispadaš iz pogona, izbornici su primorani zvati nove igrače, uglavnom rijetko viđeni 'tulum'... Sigurno da je teško i nije lako. Ali, kako je nama, tako i svima. Nije samo nama tako".

Da, Mate Šunjić, vaš prijatelj, "suborac" među vratnicama, jučer je dobio pozitivan PCR test. Podigli su Mirka Alilovića. Zašto nisu vas, mnogi su očekivali upravo baš vas na turniru?

"Jako mi je žao zbog Mate, stvarno mi je žao. On je moj veliki prijatelj, odličan čovjek i golman. Čuli smo se jučer, svaki dan se čujemo preko poruka. Žao mi je zbog njega. Što se tiče mene, sve je u redu, samo ne znam... Zadnjih 6-7 mjeseci nikako se nisam čuo s izbornikom. U nikakvom kontaktu nismo bili. Od samih priprema nismo se čuli, nisam znao hoću li biti na pripremama, neću. Ne znam, moj trener me pita Marine, hoćeš biti u reprezentaciji, ideš li, ja čovjeku ne znam reći idem li ili je. On se smije, jednostavno ne može vjerovati da ne znam hoću li ići u reprezentaciju ili neću: 'Pa, kako ti Marine sa 36 godina, s tolikim iskustvom, s toliko godina u reprezentaciji koje imaš iza sebe, da ne znaš ideš li ili ne? Jesi se čuo s izbornikom?' Ja mu odgovaram da nisam. Čovjek ne može vjerovati da me nitko nije kontaktirao".

'Ne mogu objasniti situaciju svom treneru'

Da, čudna situacija moramo priznati...

"Ne mogu mu ja objasniti takve stvari koje se događaju. Onda sam lagano iz novina počeo saznavati idem li na pripreme ili ne idem, hoću li biti u sastavu, neću... Nismo se čuli nikako do jučer, i u utorak u 2 sata me zvao 'izbornik' Ivica Maraš, a ne izbornik Hrvoje Horvat. To je bio prvi kontakt s reprezentacijom u zadnjih pola godine, ako ne i više. Kako smo Ivica i ja dosta dobri, kažem ja njemu 'zar je tebi pripala čast da me nazoveš od svih ljudi koji su me trebali zovnuti'. Tako, malo smo si popričali, onda sam mu kazao jučer da neću moći doći, iz razloga što pijem antibiotike već 4-5 dana, nisam primio drugu dozu cjepiva, trebao sam ju primiti prije 4 dana, zajedno s Veronom Načinovićem, ali nisam mogao, naglo sam se razbolio, dobio temperaturu 40. Da bi stvar bila još gora, sinoć mi iz kluba jave da sam i ja pozitivan na koronu".

Vratimo se na jedan detalj. Znači, vas nitko iz reprezentacije nije kontaktirao 6 mjeseci i više, u situaciji kad koronavirus prijeti slaganju i sastavljanju momčadi i kad je širina rostera ključna? Je li vas to pogodilo, osjećate li se odbačenim?

'U reprezentaciji Hrvatske sam prošao puno toga'

"Vidite, ja sam u reprezentaciji Hrvatske prošao puno toga odavno. Svakakvih sam stvari doživio. Ne mogu neke stvari doživljavati kao kad čovjek ima 20 godina. Ali, čovjek s 36 godina, s dosta prijeđenih kilometara u rukometu, s dosta solidnih klubova, s dosta solidno osvojenih nagrada i svega, da mene netko ne može zovnuti i reći u jednoj ili dvije rečenice 'Marine, bit ćeš ili nećeš biti u reprezentaciji', na tebe više ne računamo ili računamo, jednostavno je smiješno".

U kakvom ste odnosu s Hrvojem Horvatom, što vam je rekao pri preuzimanju funkcije izbornika Hrvatske, računa li na vas ili ne?

"Kažem vam, zadnjih 6-7 mjeseci se nikako nismo čuli. Posljednji put smo bili zajedno na kvalifikacijama za OI u Tokiju i to je to. Poslije toga smo se čuli možda još jednom, kad je bilo neko ljetno okupljanje. Tada mi je rekao da će zvati mlađe neke i to je to bilo".

'Nije mi decidirano rečeno računaju li na mene ili ne?'

Znači, zahvalio vam se? Jer, izbornik se zahvalio navodno i Igoru Karačiću, Marinu Mariću i Željku Musi, pa je sad posljednju dvojicu ipak morao zvati zbog problema s koronom.

"Pa da, tako je nekako otprilike, ali u nikakvom slučaju meni nije rečeno da više neću biti u reprezentaciji nikako ili da će se na mene računati i dalje. Jednostavno, čudna situacija totalno".

Pratite reprezentaciju na turniru, kakav vam je do sad ostavila dojam?

"Dobri su, fina momčad, fina klapa, pun novih imena ima, kao što svi vidimo. Svi koji su došli fino su se uklopili. Koliko mi je žao zbog onih koji su dobili koronu, toliko mi je drago za ove što su iz nekog petog plana, dobili priliku nekako igrati za reprezentaciju. Svoje minute oni su fino iskoristili. Iz dana u dan mislim da će oni igrati sve bolje i bolje. Problem je taj što ne znamo koji će sastav izaći na teren, ni s kojim igračima raspolaže izbornik", zaključio je Marin Šego.

