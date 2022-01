TKO TO TAMO LETI? / Cindra Nizozemcima pokazao kako on to ludo radi: Pogledajte prizore koji ostavljaju bez daha

U svom posljednjem nastupu na Europskom prvenstvu, hrvatska rukometna reprezentacija je danas u Budimpešti protiv Nizozemske odigrala 28-28 osvojivši četvrto mjesto u skupini. Bio je to sedmi susret odabranika Hrvoja Horvata na prvenstvu i prvi remi. U prvom dijelu natjecanja Hrvatska je ostvarila dvije pobjede (Srbija, Ukrajina) i jedan poraz (Francuska), a u drugom krugu pobjedu (Island), dva poraza (Crna Gora, Danska), te večerašnji remi. Hrvatsku su predvodili Ivan Martinović sa 12 golova, te Marin Šipić s osam golova, dok su u nizozemskim redovima najefikasniji bili Luc Steins sa šest i Tom Jansen s pet golova. Luka Cindrić (2 gola) i Marin Šipić (8) fantastično su surađivali u igri dva na dva, a naš Cindra je pokazao još kako je atraktivan rukometaš. Šipić, s druge strane, koliko je moćan i koliko dobro igra na crti.