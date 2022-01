Hrvatska muška rukometna u ponedjeljak je poslijepodne ostvarila prvu pobjedu u drugom krugu Eura i to protiv jakog Islanda, koji je prije dva dana deklasirao Francusku. Do slavlja 23-22 naši su rukometaši došli nakon briljantnog gola Ante Gadže, nekoliko sekundi prije kraja. RTL je prenosio ovu dramatičnu utakmicu hrvatskih rukometaša.

Najbolja utakmica na turniru

Bila je ovo najbolja utakmica na turniru za hrvatske rukometaše u kojoj su bili jako dobri u obrani, dok su se u napadu prvo mučili, pa u 15 minuta drugog dijela briljirali (opet zahvaljujući obrani), da bi u 9 minuta sve prokockali.

Island se vratio, nadoknadio 5 golova razlike nakon što je prvotno vodio isto toliko, poveo s jednim golom, ali očito umor i skraćena rotacija islandskog izbornika Magnussona Gunnara (imao u zapisniku prijavljenih 12 igrača u polju uz dva golmana, bekovska linija je bila oslabljena zbog pozitivnih PCR testova), kao i zbog genijalnog Senjanina Ivana Pešića, kumovali su padu u igri islandskih rukometaša, odnosno porazu za njih u ovom susretu...

Islanđani su dvaput imali priliku otići i na dva pogotka prednosti, ali oba puta je Ivan Pešić obranama ostavio Hrvatsku u igri za pobjedu...

I nakon ove utakmice, još više nam je žao zato što smo kiksali protiv Crne Gore. Ovako, ostali smo u igri "samo" za treće mjesto u skupini. Zašto je bitno da budemo treći u grupi, pročitajte - OVDJE.

Osjećaj je dobar, ali zašto donekle nismo tako igrali ranije?

"Dobar je osjećaj nakon svake pobjede, kako ne, a to zašto nismo igrali tako i ranije, a tko zna. Naravno da u ovakvim situacijama uvijek nekako ostane žal, ali tako je kako je. Bit svega da smo mi dobili", kazao nam je u uvodu veliko rukometno ime, bivši proslavljeni vratar Valter Matošević, naš zlatni olimpijac dva puta, zlatni sa SP-a u Portugalu, trostruki zlatni na Mediteranskim igrama, ukupno u vitrinama ima 11 reprezentativnih osvojenih medalja. Velika je karijera iza njega, veliko iskustvo koje sad prenosi kao trener...

Kako komentirate sami tijek događanja u MVM Domeu?

"Dramatično je bilo. Sam početak nije nagovještavao najbolje za Hrvatsku, ali obranu su naši odigrali stvarno fenomenalno. Pešić je odlično branio, odlično je ušao u dvoboj. Drugo poluvrijeme smo odigrali stvarno odlično, ali onda opet, vodili smo 5 razlike, htjeli smo brzo riješiti utakmicu, pa smo malo srljali, bilo je nerezonskih šuteva koje su Islanđani iskoristili. Mic po mic, Islanđani su poveli, ali onda se dogodilo ono najbitnije, a to da se nismo predali. To je bit svega. Nastavili smo igrati našu igru, dobru obranu. Na kraju je sve to rezultiralo pobjedom".

Na ovom turniru nedostajao je hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji učinak golmana. Protiv Islanda se vidjelo što znači kad na golu imaš raspoloženog vratara s 13 obrana u ovom slučaju. To je sigurnost za reprezentaciju. Nismo to imali na ovom prvenstvu.

Obrana i Pešić - uzajamna veza

"Je, ali obrana je bila dobitna u ovom slučaju. Ona je ta koja spriječava šuteve, a onda dolazi golman. Obrambenih igrača, njih je 6, jedan ako padne, ima drugi ili treći koji će mu pomoći. No, kad padne golman, tu nema pomoći. Nema u toj situaciji ono vratar se trudio, nije mu bio dan ili slično. Ili je branio ili nije. Obrana i golman su uzajamna veza. To je uzajamna sigurnost. Golman je sam, doduše, u tih 6 metara, nitko mu ne može ispraviti grešku. No, dobro ste napomenuli, vidi se što znači dobra obrana iza koje stoji dobar golman. Oboje su si danas davali sigurnost u reprezentaciji Hrvatske. Nazovimo to poštovanjem".

Poštovanja, nažalost, nema na hrvatskoj rukometnoj sceni od strane nekih, ogromne manjine, ali anomalije u tom pogledu. Nakon Danske, došlo je do situacije u kojoj je Pero Metličić, vaš bivši suigrač u reprezentaciji, sad sukomentator na RTL-u, opravdano kritizirao Horvatovu reprezentaciju na ovom Euru, njegovu pomalo nesmotrenu izjavu vraćanju onima koji su rekli da se ne bore, da bi doživio verbalni napad putem društvenih mreža od strane njegovih sestara. Puno je olimpijaca i novinara stalo iza Metličića i Jovića, koji je također kazao nakon Danske kako stvari stoje, dakle istinu, da bi se i on našao na tapeti. Kako komentirate ovu nastalu situaciju i to da je jedan Pero Metličić nekompetentan?

'Petar Metličić je rukometna institucija u europskim okvirima'

"Znate što, mi se moramo fokusirati samo na sebe, znači mora se u toj situaciji gledati samo na igru reprezentacije. Što se tiče Pere Metličića, meni je to malo to much pričati, jer jako se dobro zna tko je Pero Metličić u hrvatskom rukometu. Ne samo u Hrvatskoj, nego i van zemlje. Petar Metličić je institucija u europskim okvirima. U kakvim je klubovima igrao, kako su ga ljudi cijenili, koliko je medalja osvojio za Hrvatsku, koliko je batina dobio, kako je igrao, koliko je bio predan reprezentaciji Hrvatske. Isto stoji i za Božidara Jovića. Komentari tih ljudi trebaju se uvažiti. Nisu to zlonamjerni komentari. To su dobronamjerni komentari, tj kritike. Nas rukometaša malo ima, mi smo jedna obitelj i svakom od nas izuzetno je drago kad rukometna reprezentacija Hrvatske ostvari dobar rezultat. Jer, samim time, tu hrvatsku rukometnu obitelj onda cijeni Europa, odnosno svijet. Mi živimo od dobrih rezultata, reprezentacija Hrvatske i država nama je svetinja. Dao Bog da reprezentacija osvojila sto medalja, tu nema ljubomore", objašnjava nam Valter Matošević i dodaje:

"Mislim da nije trebao onakav istup, pogotovo poslije što se izdogađalo. Takvi istupi nisu se trebali dogoditi, pogotovo na takvo ime, odnosno imena kao što su Metličić i Jović. Kao što je kazao Jova, nije Pero kumica s placa, nije on čovjek koji šeta peseka, nego je to Pero Metličić, odnosno Božidar Jović, zlatni na OI, svjetski prvaci. Suvišno je stoga, pričati da sve to treba malo spustiti na zemlju. Treba isto tako ponekad i kad si vruć, ponekad bolje prešutjeti. Ako već imaš što za reći, onda bolje da se fokusiraš na, dok je postavljeno pitanje, a ne na neke druge teme, odnosno ono što te muči".

'Možda je uloga favorita protiv Crnogoraca učinila svoje'

Nakon Skandinavaca, ipak je nekako bolji dojam glede hrvatske rukometne reprezentacije na turniru. No, otvorena su pitanja i tek sad se postavlja logično pitanje: zašto barem donekle tako nismo igrali i protiv Crne Gore?

"Možda zato što protiv Skandinavaca nisu naši rukometaši bili favoriti, protiv Crne Gore jesu. Gledajući ovako, mlada momčad, možda je stvarno odigrao ulogu taj teret favorita, možda, ne znam... Na kraju krajeva, nakon Crne Gore pojačala se homogenost u momčadi, zajedništvo na terenu i protiv Danske i Islanda, interakcija s publikom. Oni su danas željeli pobjedu, bili skroz unutra, dok protiv Crnogoraca nije bila dobra priprema, govor tijela im nije bio dobar na samom terenu. Nije bitan poraz, u sportu se gubi i pobjeđuje, ali bitan je način na koji izgubiš, pristup, odnos prema grbu kojeg nosiš".

Danska - Nizozemska (18.00)

Crna Gora - Francuska (20.30)

Ljestvica

Danska 3 3 0 0 85-70 6 Francuska 3 2 0 1 82-75 4 Island 4 2 0 2 104-110 4 Nizozemska 3 1 0 2 86-93 2 Crna Gora 3 1 0 2 83-90 2 Hrvatska 4 1 0 3 96-108 2

