Hrvatsku rukometnu reprezentaciju na europskom prvenstvu očekuju još dvije utakmice i prvu će igrati protiv Islanda u ponedjeljak u 15.30.

Nakon ovog poraza od Danaca Hrvatska je ostala bez bodova u drugom krugu, dok je Danska na vrhu ljestvice sa šest bodova. Druga Francuska i treći Island imaju po četiri boda, dok četvrta Nizozemska i peta Crna Gora imaju po dva boda. Hrvatska više nema nikakve šanse za medaljom, ali sljedeće dvije utakmice ipak nisu nevažne.

Hrvatska će sljedeći nastup imati u ponedjeljak od 15:30 protiv Islanda koji je ranije u subotu svladao Francusku sa 29-21, a u srijedu igraju protiv hit-momčadi Eura, Nizozemaca u 18 sati.

"Prvi protivnici Kauboja, Islanđani, su super moderna momčad. Ako im dozvolite, samljet će vas u tri minute, a da ni ne znate kako se to dogodilo. Kao recimo Francusku, koju su dramatično oslabljeni koronom dobili, pazite, osam razlike. To je najteži poraz Francuske na europskim prvenstvima uopće.", najavili su iz HRS-a.

Deklasirali Francuze

Island je uoči drugog kruga ostao bez šest igrača koji su dobili koronu. Od toga četvorice iz udarne postave – vratra Bjorgvina Gustavssona, kapetana Arona Palmarssona, najboljeg strijelca Bundeslige, Bjarkija Elissona, sjajnog lijevog vanjskog Elvara Jonssona, Gislija Kristijanssona, Olafura Gudmundsona, pa uoči Francuske, rezervnog srednjeg vanjskog, Janusa Smarasona i kružnog napadača, Arona Arnassona. I uz sve to, uspije pregaziti Francusku kao nitko nikada u povijesti europskih prvenstava.

Island je u prvih 15 minuta imao 100 dodavanja više od Francuske. Pazite, Francuske, ne neke egzotične rukometne nacije svijeta. Toliko su brzi da ih ni najbolja obrana svijeta nije stigla zaustaviti. Zabili su im 17 pogodaka u prvih 30 minuta. Na kraju 29, a to još nitko nije uspio na ovom natjecanju.

Ni jedan od tih igrača ne igra za Bracu, THW Kiel, Kielce, Veszprem ili PSG. Igraju za Magdeburg, Goppingen, Melsungen, RN Lowen, Valur, GOG, Aalborg. Ali su nevjerojatno dobri. Brzina, točnost u dodavanju, agresivnost, jednostavnost i kontre dovedeni su do savršenstva. Na sve to su nadogradili dva sjajna vratara. Jedan je u koroni, njihova legenda Bjorgvin Gustavsson, ali drugi nije ništa slabiji. Dapače. Victor Halmgrimsson ima samo 21 godinu. Član je danskog GOG-a. Od sljedeće sezone igrat će s našim Ivanom Pešićem u Nantesu. Uništio je olimpijske pobjednike po receptu kojeg su Francuzi patentirali s velikim Thierry Omeyerom, s 15 i više obrana. On je konkretno imao 15.

Nikad nas nisu pobijedili

Njihova prva zvijezda iz prikrajka je Omar Ingi Magnusson. Član je ovoga trenutka najbolje momčadi Bundeslige, SC Magdeburga. U pet susreta do sada ima učinak 33/44 ili 75 posto, što je za vanjskog igrača od samo 184 cm briljantno. Ima tu još jako puno izuzetno talentiranih i moćnih igrača. S dva vratara i 12 igrača u polju, rasturili su Francusku. S Hrvatskom, nadamo se, neće moći tako lako. Upozorili su i nas i cijeli svijet na vrijeme. A pametni, kažu, uče na tuđim pogreškama.

Hrvatska i Island igrali su pet puta do sada na europskim prvenstvima. Naša reperezentacija još ne zna za poraz. Ima četiri pobjede – 2008: 29:28, 2012: 31:29, 2016: 37:28, 2018: 29:22, i jedan remi 2010: 26:26.

Prijenos utakmice Hrvatska - Island možete gledati na RTL-u, a moći ćete je pratiti i u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u.

