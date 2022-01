E, da su tako naši rukometaši igrali protiv Crne Gore prije dva dana, uvjereni smo da bi priča bila drugačija! Hrvatska rukometna reprezentacija danas je u 2. kolu skupine 1, u rukometnom Classicu protiv Danske, junački pala 27-25.

Ratnička utakmica Hrvatske

MVM Dome svjedočio je jednoj pravoj ratničkoj rukometnoj utakmici, u kojoj su naši rukometaši moćne Dance držali za rukav, puhali im non-stop za vratom. Za komentar utakmice Danske i Hrvatske zamolili smo uglednog hrvatskog rukometnog trenera Silvija Ivandiju, nekadašnjeg pomoćnika izbornika Slavka Goluže na klupi nacionalne rukometne momčadi...

"Dobro je bilo, sigurno najbolja utakmica Hrvatske na Euru. Svima nam je upitnik nad glavom, zašto nismo tako igrali protiv Crne Gore, zašto nismo imali protiv Crnogoraca ovakav pristup. Možda su očekivana bila nekakva da ćemo mi ući lako, ali došla je slaba utakmica. Očito svima nekako dođe ta jedna slaba utakmica na turniru. Bio je to psihološki trenutak kad nam je momčad malo potonula. Nema povratka nazad, ali ovo veseli. Od jedne Danske, moćnih svjetskih prvaka, Hrvatska je izvukla strašno dobru utakmici. Hrvatski rukometaši odigrali su najbolju utakmicu na turniru, a Danci su morali odigrati sigurno najbolju utakmicu u posljednjih dvije do tri sezone, da Hrvatsku dobiju. S ovako raspoloženim Hansenom, Jakobsenom i Landinom na golu, mislim da je teško doći u bolju situaciju, nego što smo je mi imali u ovom dvoboju", objašnjava nam Silvio Ivandija i nastavlja:

"U prvih 13 minuta smo bili bez obrane vratara, ali kad je ušao Mirko Alilović, kad je do kraja poluvremena skupio 40% obrana, uzeo je 5 lopti, došla je utakmica pod kontrolom. Uz fenomenalnu i agresivnu igru u obrani, pokretljivost i gustoću koju je Hrvatska imala, držali smo Dansku ono, tako reći skoro da ih nokautiramo".

'Napad je bio bolji, vanjski šut daje stabilnost'

U kojem segmentu je Hrvatska igrala bolje protiv Danske u odnosu na prethodne utakmice, posebno protiv Crne Gore?

"Imali smo dobar napad što se tiče prvog dijela, koji je funkcionirao s vanjskim šutom. Tin Lučin je odigrao opet odlično, ovog puta mu se priključio debitant Mateo Maraš na desnoj strani, obrana je vukla. Cindrić je odlično odigrao na vanjskim pozicijama. Maraš i njegov taj prvi korak, pa to još od Pere Metličića nismo vidjeli, znači rukometaša koji tako dobro šutira iz prvog koraka. Jedino, po meni, možda u prvom dijelu što je Hrvatskoj malo nedostajalo, početak s obranama na našem golu i jedna širina napada prema krilima. Nije bilo čak niti gola s krila. To se u drugom poluvremenu promijenilo. Imali su širinu napada s krilima, ali što se onda dogodilo, nismo više imali vanjski šut. Iscrpljujuća utakmica s jako malo tehničkih pogrešaka. Ne sjećam se kad je Hrvatska odigrala utakmicu s tako malo tehničkih pogrešaka. Mislim da smo imali dvije tehničke pogreške. Cindra je fenomenalno Mariću gurao lopte. Prema krilima su se radili viškovi. I prema Čupiću i prema Jeliniću. Nedostajao je taj vanjski šut malo, da se situacija dovede pod kontrolu. Njihov izbornik fenomenalno je reagirao. Oni da su ostali u sistemu 6 na 6, siguran sam da bi se utakmica okrenula u korist Hrvatske. Međutim, čitavo drugo poluvrijeme igrao je 7 na 6 i to s takvim znalcima kao što su Hansen, Gibsel i Jakobsen... Momčad je to koja igra kompjutorski točno. U 30 minuta pogriješili su možda jedan do dva napada. Hrvatska ih je u 30 minuta natjerala da čitavo vrijeme igraju 7 na 6. Naši igrači igrali su agresivnu zonu u prvom dijelu. Malo su nam taktički otupili oštrice sa 7 na 6 u obrani. Imaju brzu loptu, osjećaj za proigravanje, e na sve to ti Hansen izvuče takve šuteve, da je to ono, čista klasa".

'Hrvatskoj nedostaje vanjski šut i kontinuitet'

U čemu hrvatska rukometna reprezentacija mora još napredovati, da bi bili na razini jedne Danske?

"Gledajte, trebalo bi imati taj jedan kontinuitet. Recimo, u prvom dijelu da su igrali na krila kao u drugom dijelu ili da u drugom dijelu vanjski igrači mogu odigrati kao u prvom. Nedostaje nam malo širine, neki su se iscrpili, ali pokazali su naši da mogu. Kontinuitet, vanjski šut za stabilnost... Sve u svemu, igrali smo kvalitetan rukomet, ali da bi bili bolji, treba nam širina. Možda je protiv Danaca bilo prostora za Maraša, da proba još kojim šutom ugroziti Landina. Dečko je stvarno odreagirao dobro i veliko je osvježenje u našoj reprezentaciji na toj poziciji. Ma, ta dva šuta je izvukao fenomenalno. I k tome još mu ej to bio debi, treba mu čestitati, treba čestitati i Luki Cindriću. Nedostaje nam još možda malo napadačkih golova".

Da, Ivica Maraš, team menadžer rukometne reprezentacije Hrvatske, negdje je ponosan na svog sina...

"I treba biti, s pravom. Ima i zašto Ivica biti ponosan na svog sina Matea. Vodio sam kratko tu istu selekciju Hrvatske s Marašom i Načinovićem, poslije je bila korona pa ta selekcija više nije ni igrala. Tu je bio i Načinović, Maraš, Ivanković, Sirotić... Znači, reprezentacija s puno talentiranih rukometaša. Trebaju igrati najbolji, dokaz je to vidljiv i u ostalim reprezentacijama. Protiv Crne Gore nismo imali pristup, a ovim pristupom protiv Danaca, kao i onim protiv Srbije i Ukrajine, možemo puno. To je pravi put. Ako možemo igrati ovakvim pristupom, niti Danska neće biti nepobjediva.

'Protiv Francuske i Danske naša je reprezentacija odigrala najbolje'

Kako vam Hrvoje Horvat vodi reprezentaciju Hrvatske?

"Moraš biti majstor improvizacije voditi reprezentaciju u ovako teškim uvjetima, tako da mu nije lako u ovim uvjetima, kad ti novi igrači doslovno iz autobusa dođu na teren".

Najbolje utakmice na turniru Hrvatska je odigrala protiv Francuske i Danske i u obje je izgubila. Slažete li se?

"Tako je, slažem se. Mi smo takvi da je nama samo pobjeda bitna, pa makar slabo odigramo. Ako dečki budu izvukli u posljednje dvije utakmice ovakvu igru i borbenost, perspektiva će biti sretnija i bolja".

