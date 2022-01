Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je od svjetskih prvaka Danaca u drugom kolu drugog kruga Europskog prvenstva s 27:25. Hrvatska je igrala sjajno, borila se, bila agresivna, raspoložena i raspucana, ali svjetski prvaci ipak su bili jači. Isto tako, poraz od Danske znači i oproštaj Hrvatske od polufinala Eura.

Nakon utakmice izbornik Hrvoje Horvat podijelio je svoje dojmove za RTL televiziju.

"Nemam zamjerke, spojili smo jedan i pol trening, uspjeli smo se dogovoriti i izgledali smo bolje. Začepili smo danas usta ovima što govore da se ne borimo. Dečki su bili sigurni, ulovili smo se u novim postavama. Pokazali smo veliko srce kakvo je bilo kroz cijeli turnir".

"Već sam rekao uoči utakmice da njima uzmete 13-14 igrača, a nama vratite, vjerojatno bi bio drugačiji rezultat. Vidjeli ste Francusku protiv Islanda, vjerojatno njih neće prozivati da se nisu borili", rekao je Horvat.

"Žalim za ovim dečkima koji su tu po karantenama koji su po izolacijama i karantenama i bore se, ni za čim ne žalim", rekao je pomalo ljutiti Horvat.

"Veselio sam se prvenstvu i htjeli smo napraviti nešto za budućnost, a ispala je improvizacija i mi na to ne možemo utjecat. Nije bio plan da zovemo toliko igrača, zvali smo neke igrače koji nisu preboljeli koronu a onda smo shvatili da će se oni lako zaraziti ako dođu jer puni smo korone, pa smo zvali one koji su već preboljeli", rekao je Horvat.

"Najvažnije mi je da mi ovi dečki vjeruju i ne bi se ovako odazivali u pet do 12. Oni međusobno pričaju, ovdje vlada dobra atmosfera, radimo točno i ciljano i imamo glavu i rep. Meni je to najvažnije. Da bi netko postao klasa, recimo sad Lučin, mora to raditi u kontinuitetu. Moramo nastaviti u ovom smjeru, dečki pokazuju kvalitetu i moramo biti zadovoljni žrtvom koju oni podnose", završio je.

Hrvatska je hrabro pala

Nakon blijedog izdanja protiv Crne Gore ovaj put su hrvatski rukometaši odigrali hrabru, srčanu i vrlo dobru utakmicu, ali ni to nije bilo dovoljno za odličnu Dansku. U svemu su hrvatske rukometaše sjajno bodrili navijači te je tijekom cijelog susreta vladala prava atmosfera u budimpeštanskoj dvorani.

Hrvatska je prilično odlučno i agresivno ušla u utakmicu, a takav se pristup posebno manifestirao u obrani. Unatoč tome Danska je brzo stvorila prednost od dva pogotka (3-1, 4-2, 5-3, 6-4) i održavala je prvenstveno jer Pilipović, hrvatski vratar koji je ušao u utakmicu, ništa nije mogao obraniti. Kasnije je među vratnice stao Alilović i stvari su se tada pomaknule s mrtve točke.

Polovicom prvog dijela Danska je pobjegla na 8-4, ali tada je opet zabljesnuo Tin Lučin, igrač koji je držao Hrvatsku u kontaktu s Danskom. Naime, Lučin je postigao četiri od uvodnih šest golova Hrvatske.

S ogromnom željom u oba smjera i fanatičnom borbenošću Hrvatska je držala priključak s jednim od glavnih favorita Eura, a pet minuta prije kraja prvog dijela rezultat je bio poravnat (10-10). U napadačkom dijelu Lučinu su se priključili Maraš i Marić koji su poluvrijeme završili sa po dva gola, a Hrvatska je na odmor otišla s malim zaostatkom (11-12).

Nismo uspjeli uhvatiti Dance

Od početka drugog dijela Danska je krenula s napadačkim pristupom sedam na šest (bez vratara) čime je napravila razliku od +3 i hrvatska obrana bila je posve nemoćna u takvim situacijama.

Borila se hrvatska reprezentacija, ali nikako nije uspjela rezultatski potpuno uhvatiti Dansku, a i kako se približavao kraj utakmice osjećao se lagani pad energije kod Hrvatske (od 46. do 51. minute bez pogotka su bili hrvatski igrači). Danska je do kraja čuvala prednost od plus dva ili tri gola i na kraju slavila 27-25.

Prvi strijelac Hrvatske bio je Marino Marić sa šest golova. Četiri je dao Tin Lučin, a po tri Ivan Martinović i Ivan Ćupić.

Dansku je predvodio Mikkel Hansen sa osam golova. Šest je dodao Jakobsen, a četiri Gidsel.

Danska se na vrhu ljestvice izdvojila i ima šest bodova, dva više od Francuske i Islanda. Hrvatska je posljednja i jedina koja je bez bodova. Iduću utakmicu Hrvatska igra u ponedjeljak, a suparnik će biti Island (15:30 sati).

