San o borbi za polufinale Hrvatske na 15. Europskom rukometnom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj ostao je samo san. Već na startu u Budimpešti teškim porazom od Crne Gore 32-26, kao da nas je netko polio hladnom vodom i vratio nas u stvarnost, otrijeznio nas. Nadigrani smo u potpunosti, imali su senzacionalni Crnogorci -6 na poluvremenu u kojem smo zabili samo 7 golova iz igre. U drugom dijelu Hrvatska je nastavila tamo gdje je stala, isto kao i Crnogorci nažalost koji su dominirali u oba smjera... To što je Hrvatska igrala u šarenom sastavu i što koronavirus diktira pravila na turniru, to nije apsolutno nikakvo opravdanje za bilo što, uzroci poraza se moraju analizirati što prije i preostale dvoboje odigrati što bolje, ako je ikako moguće. Znamo da nije to baš lako u ovoj situaciji... Crnogorci su, pak, pokazali da su prava reprezentacija s TOP golmanom kao što je Nebojša Simić (61), koji je skinuo našim reprezentativcima 14 lopti iz 35 pokušaja (40%)...

'Hrvatska je bila u grču'

Za komentar ovog bolnog poraza hrvatske muške rukometne reprezentacije zamolili smo crnogorskog trenera, legendarnog Veselina Vujovića. Vujo je poznat kao ugledni rukometni trener, koji nema dlake na jeziku i koji kaže kako stvari stoje...

"iskreno, danas Hrvatska nije izgledala na sebe. Crna Gora je, s druge strane, odigrala sjajno. Otvorili su utakmicu dobro, Hrvatska je bila u grču, nervozna, obrana joj nije bila na nivou, golmani isto tako. Crna Gora je imala igru, sistem, sve potrebno da dobije utakmicu. Psihološki je bila spremnija, stabilnija, kod Hrvatske gotovo ništa nije funkcioniralo", govori nam Veselin Vujović.

Kako vam Hrvoje Horvat vodi reprezentaciju, što mislite o njegovim potezima kao izbornika Hrvatske?

"Ne bih o tome. Nakon Srbije i Ukrajine pričali smo dobro o njemu, sad ne mogu baš komentirati takvo što. To je stvar ljudi koji vode HRS i organizaciju, oni su ga postavili, oni snose i odgovornost. Glupo je nešto više kazati znate, ima još utakmica na turniru, može se Hrvatska izvaditi i odigrati dobro, može popraviti dojam. Za visok plasman mislim da nema šansi, ali može još pokazati dobar rukomet".

Mislite li da su se u hrvatskoj reprezentaciji trebali naći neki stariji reprezentativci poput Igora Karačića?

"To su stvari na koje trebaju odgovoriti ljudi koji su odgovorni za to. Ono što Hrvoje Horvat radi je njegova odgovornost, kako će se sve to završiti, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, išli su Hrvati od blijede do sjaja. Sve je bilo dobro, ništa danas nije ukazivalo da će Hrvatska odigrati ovaku jednu utakmicu. Pozvani su igrači koji imaju iskustvo, kvalitetu. Pitanje je što bi se sve događalo da su bili kompletni. Puno igrača nedostaje. Vrijeme je za analizu, ali sačekajmo završetak Eura".

'Simić je čudo'

Nebojša Simić brani nevjerojatno. Kako ga komentirate?

"Čudo da, ušao je motiviran u utakmicu, odmah je uspostavio komunikaciju s onom malom skupinom navijača Crne Gore. Držao je svoju momčad u trenucima kad je bilo neke šanse za Hrvatsku. Obrana Hrvatske apsolutno nije bila danas na nivou i to je bilo ključno".

Što je Hrvatskoj na turniru najveći problem?

"Obrana, za mene je to ključ ovog dosadašnjeg rezultata Hrvata na turniru. Meni Hrvatska nije igrala dobru obranu. Njome su dobili prosječnu Srbiju i na tome su gradili Hrvati svoj optimizam. No, daleko je to. I Srbija i Hrvatska na ovom prvenstvu nisu bili na svojoj razini. I Srbi i Hrvati su mnogo pričali, dok je Crna Gora iznenadila. Ozbiljna je to reprezentacija, igra dobar rukomet. Do sad su dobili Sloveniju i Hrvatsku, što god više naprave, oni su heroji nacije".

Koliko vaša Crna Gora može daleko na prvenstvu?

"Ne znam, dosad su igrali protiv balkanskih reprezentacija, sad ćemo ih vidjeti malo kad dođu Skandinavci. Izgubili su od Danaca, vidjet ćemo što će biti. Napravili su puno dosad", zaključio je Veselin Vujović.

LJESTVICA SKUPINE 1 DRUGOG KRUGA EURA:

Danska 1 1 0 0 30-21 2 Francuska 1 1 0 0 27-22 2 Island 1 1 0 0 29-28 2 Crna Gora 2 1 0 1 53-56 2 Nizozemska 1 0 0 1 28-29 0 HRVATSKA 2 0 0 2 48-59 0

