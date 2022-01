Za neke je Stipe Mandalinić (29), nakon što je otpao Domagoj Duvnjak, bio jedna od mogućih opcija za poziciju lijevog vanjskog, na kojoj se planiralo koristiti Domagoja Duvnjaka na Euru. No, ostalo je samo na tome...

Posljednji put u reprezentaciji bio 2018.

Dugo Mandalinića nema u reprezentaciji Hrvatske, posljednji put je bio na Euru 2018. Sad brani boje makedonskog Eurofarm Pelistera, za kojeg igra sjajno. U EHF Europskoj ligi, u tekućoj sezoni zabio je 30 golova (64%), od toga 15 s devet metara (56%)...

Četiri puta je u utakmici zabio 7 golova, jednom 9, dva puta po pet, dva puta je zabio 4 gola i jednom samo 3. Dobro bi reprezentaciji došao jedan takav igrač, pogotovo u situaciji kad se zbog koronavirusa rotira veliki broj igrača. Stipe Mandalinić je jako dobar šuter kojeg se može dobro iskoristiti u bilo kojoj momčadi, ali takvim igračima zna biti problem malo igra u obrani. Nije to mišljenje samo potpisnika ovih redaka, nego i puno boljih rukometnih poznavatelja...

Kako bilo, Stipe u Makedoniji igra odlično, zabija lagane golove što olakšava napadu, ali reprezentacija je ta koju stvara izbornik Hrvoje Horvat i njegova je zadnja. No, na turniru nismo dobri u šutu izvana i to je porazna činjenica...

Splitski bombarder Euro, tako, prati preko malih ekrana. Okrenuli smo njegov broj kako bi nam prokomentirao utakmicu Crne Gore i Hrvatske, tj uvjerljiv poraz naše rukometne reprezentacije. Da vam budemo iskreni, nismo mislili kako će razgovor s njim biti o porazu Hrvatske protiv Crne Gore...

"I ja sam malo iznenađen da vam budem iskren. Kao što je izbornik Hrvoje Horvat rekao, malo smo nervozno ušli u utakmicu, možda i s ciljem da ćemo se već odmah na početku odvojiti i riješiti utakmicu na kraju, ali nije išlo. Međutim, treba biti iskren i kazati kako je Crna Gora odigrala jednu briljantnu utakmicu, najbolju od kad igraju na prvenstvima. Nema što nego im čestitati sportski. Mi smo nervozno ušli u utakmicu, dok su Crnogorcima prolazili šutevi izvana. Svima nam je žao, ali mi smo Hrvatska, znamo tko smo i što smo u rukometu, idemo probati popraviti dojam. Znamo svi kolika je naša rukometna moć, vidi se da dečki žele, da ginu, jednostavno nekad ne ide i to je to", kazao nam je Stipe Mandalinić i dodao:

'Borba nam je donijela puno medalja'

"Bitna je ta borba, upravo nam je ona donijela puno medalja. Vjerujem u ove dečke, siguran sam da će posložiti glave, neka se bore do kraja, pa što bude".

Nebojša Simić zaključao je crnogorska vrata sa 14 obrana, bio je fantastičan.

"Sigurno da je on bio jedan od ključnih faktora, sve je obranio, međutim njihovi su vanjski pucači zabijali vrhunske golove. To su vrhunski igrači iz vrhunskih klubova. Jednostavno, sve što su pukli izvana, ušlo je. Te dvije spomenute komponente, detalja, su presudila u ovoj utakmici. S tim da su Crnogorci igrali strpljivo, čekali svoju šansu i na kraju poentirali".

Što mislite o pomlađivanju reprezentacije Hrvatske od strane Hrvoja Horvata?

"Ne bih ulazio u to. Ono što mogu kazati kako pomlađivanje sigurno da treba biti, imamo puno mladih rukometaša koji su talentirani. Sigurno da im treba vrijeme, malo da stasaju, da se priviknu. No, da li je toliko radikalno baš trebalo, ne bi u to ulazio, to je izbornikova odluka koja se treba poštovati. No, jedno je sigurno. Imamo perspektivnu reprezentaciju kojoj na turniru nije lako zbog svega, korone, svih problema s kojim se suočavaju".

Golmani nisu baš statistički na razini, na kojoj bi trebali biti. Bez učinka golmana, nema ni uspjeha...

"Statistika to govori, ali ono što mogu reći da je uvijek poseban pritisak upravo na naše golmane, još od prijašnjih prvenstava. Tako je i na ovom natjecanju. Stalno se spominje da bi trebali više dati, bolje braniti, da od njih nemamo doprinos. Vjerujte mi, to je jedan veliki pritisak za njih. Nose veliki teret na leđima, stalno se potencira da oni ne mogu, ali i dalje stojim kod toga da imamo sjajne golmane. Praktički, oni svi brane po vrhunskim klubovima i brane dobro za njih. E sad, zašto se to događa u reprezentaciji, ne bih htio to komentirati, to je jedna dublja analiza".

'Prezadovoljan sam igrom kluba'

Kakav je vaš reprezentativni status?

"Ne znam kakav je, znam da igram u svom klubu i mislim da imam dobru sezonu, dobro smo se pripremili. U ovoj sezoni smo u Euroligi na drugom mjestu, imamo jedan jedini poraz. Igramo dobro i što se tiče toga, prezadovoljan sam. Sad, ta druga strana, uvijek govorim: ja sam za reprezentaciju uvijek otvoren, tu sam, izbornikova je odluka i maksimalno je poštujem, kakva ona bila. Uvijek ću navijati za Hrvatsku, svoj dres, jer znam kakav je to osjećaj kad se boriš za svoju državu, tako da pred televizijom, ma kao da sam s njima tamo. Poštujem Horvatov izbor i ima maksimalnu podršku od mene".

Jeste li razgovarali s Horvatom oko statusa, je li vas kontaktirao glede reprezentacije?

"Nismo razgovarali, nismo u kontaktu. Posljednji put sam u reprezentaciji bio na Euru u Splitu".

Dogodio se onaj "slučaj Švedska", bili ste i suspendirani. Kako na to gledate sad skoro 4 godine poslije?

"Gledam isto kao i onda. Iznio sam svoj stav koji sam imao, to sam i prenio u javnost bio tada. To je jedina istina. To znaju svi, ali nema sad veze više, krenuo sam dalje, to je zaboravljeno s moje strane i o tome više ne razmišljam. Što je bilo, bilo je. Nije bitan ničiji privatni interes nekoga ili što netko radi, nego je bitna samo hrvatska reprezentacija i hrvatski grb, kao i borba za svoju domovinu. A sve razmirice, što se dogodi, ako se dogodi, to se stavlja iza i svi se trebamo podrediti maksimalno samo Hrvatskoj".

'Nastao je veliki nesporazum'

Lijepo ste to rekli, ali nas zanima tko je za to na kraju bio kriv, da li ste na kraju stvarno neprimjereno reagirali prema jednom od trenera?

"Gledajte, to je nastao jedan veliki nesporazum. Došlo je do jednog nesporazuma. Tako se reagiralo. No, ne bi se sad vraćao na to. Ne bih htio nikog kriviti. Sad sam stariji, to je prošlost, u tom momentu, eto, ne volim u životu takve trenutke, stvarno pokušavam biti korektan, učili su me da budem pravedan, ponekad i pogriješim, a Bože moj, svi griješimo. No, nisam mogao prijeći preko nekih stvari. Mislim da sam bio krivo optužen. Rekao sam neću, ta saga je za mene završena. Možda nije trebalo doći do toga, ali jednostavno mi moj ponos nije dao da me se krivo optužuje. Upravo zbog toga sam tako reagirao putem medija. Stavio sam točku na to već davno. Ponavljam, jedino mi je bitna Hrvatska, hrvatski dres, kao i to da se reprezentacija vrati na one stare staze na kojima je nekad bila".

U kakvim ste danas odnosima s Linom Čevarom?

"Nemam s njim nikakve razmirice. Sve Ok".

'I dan danas mi je Blaženko Lacković idol'

Pohvalio vas je nedavno i legendarni Blaženko Lacković.

"A što da vam kažem, meni je Blaženko Lacković bio idol i dan danas je, ne samo kao igrač, već i kao čovjek, osoba. Moje prvo iskustvo s njim je bilo kad sam bio pozvan na pripreme u hrvatsku reprezentaciju i došao sam zbog nekih obveza na kraju malo kasnije. Kad su mi rekli s kim sam u sobi, da sam s Blaženkom Lackovićem, nisam znao koji je moj broj sobe, nisam znao ući unutra, jer sam znao da ću sresti svog idola... Tako da sam vam ja s Lackovićem od tih mladih dana, kad sam imao 19-20 godina, jako dobar prijatelj. Hvala mu što tako misli o meni. Trudit ću se maksimalno da svojim igrama pokažem da sam tu za Hrvatsku. No, ponavljam, ima mladih koji dolaze, Tin Lučin je pokazao da može, baca se na glavu, igra, baš je ispao jocker. Igra vrhunski. Nije on samo tu, ima tu još mladih dobrih igrača. Treba strpljenja da se ti momci uigraju, ali potencijal itekako postoji".

LJESTVICA SKUPINE 1 DRUGOG KRUGA EURA:

Danska 1 1 0 0 30-21 2 Francuska 1 1 0 0 27-22 2 Island 1 1 0 0 29-28 2 Crna Gora 2 1 0 1 53-56 2 Nizozemska 1 0 0 1 28-29 0 HRVATSKA 2 0 0 2 48-59 0

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!