Hrvatski rukometaši poraženi su od Crne Gore s uvjerljivih 26-32 (9-15) u utakmici prvog kola drugog kruga na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj, odigranoj u četvrtak u Budimpešti.

Bio je ovo četvrti dvoboj Hrvatske i Crne Gore na europskim prvenstvima, a u prijašnja tri sraza hrvatski rukometaši su ostvarili tri uvjerljive pobjede. No, u Budimpešti su izabranici Hrvoja Horvata naletjeli na iznimno čvrste i dobro pripremljenu crnogorsku reprezentaciju koja je imala raspucane vanjske igrače i sjajnog vratara Nebojšu Simića koji je imao 14 obrana i proglašen je igračem utakmice.

"Neću sebe stavljati u prvi plan, to sam milijun puta rekao. Momci su mi namjestili obranu kao nikad do sada u životu. Branio sam zicere, ali sve namješteno, na dogovor, sve ispoštovano do najsitnijeg detalja. Hvala im, nema ovdje jednog heroja, svi smo heroji”, rekao je fenomenalni golman.

Kao da su u snu

"Kao da sanjamo, samo ne želim da se probudimo. Toliko igramo jedan za drugog, slavimo golove, bodrimo jedan drugog... Imam osjećaj da bi momci dali sve za mene u svakom trenutku, kao što bih ja za njih. To nas čini snažnim. Ne bojimo se nikoga, ulazimo u svaku utakmicu rasterećeno, s ogromnom željom. Cijela Crna Gora je uz nas”, dodao je.

Osvrnuo na sjajan gol krajem prvog poluvremena, kada su Miloš Vujović i Marko Lasica izveli dvostruki cepelin.

"Ljudi bacaju dupli 'cepelin', a to nikad nismo ni vježbali na treningu. Nisam vjerovao očima, pitao sam ljude je li se to dogodilo. To jednostavno izlazi iz nas. Gledajte Čakija (Stefan Čavor, op.a), imao je jedan trening! Ovo nisu ljudi, ovo su superljudi”, završio je.

"Ono što sam rekao i ranije - lako je raditi s ovim momcima, sve što nacrtamo na onoj ploči se sprovodi u djelo. Ostat ćemo skromni i ponizni, na tome radimo cijelo vrijeme. Sad su svi oko nas svjesni da je naš potencijal ogroman i da smo sve više gladni", rekao je crnogorski izbornik Zoran Roganović.

Problemi na početku

"Imali smo malo problema početkom drugog poluvremena s njihovom zonom 5-1, pokušali smo dim odgovoriti i vratiti na 6-0. Svi vjerujemo u jednu ideju i onda je sve lako, jer na kraju vjerujemo jedni drugima", istakao je Roganović.

Ovim porazom hrvatski rukometaši su izgubili gotovo i matematički izglede za plasman u polufinale, dok je Crna Gora pokazala da će biti opasna najvećim favoritima, Francuzima i Dancima, za plasman u polufinale. Sljedeću utakmicu će izabranici Hrvoja Horvata igrati u subotu (20.30 sati), kad će im suparnik biti reprezentacija Danske.

