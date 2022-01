Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u ludoj završnici protiv Islanda 23:22.

Kauboji su u pretposljednjoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva pobijedili, ali to Kaubojima ne znači puno u borbi za polufinale. Svejedno, gledali smo sjajnu utakmicu s puno preokreta, krasnih poteza i dobre igre naših reprezentativaca.

U prvom poluvremenu naši su reprezentativci imali veliki zaostatak, ali su u drugom dijelu izašli motivirani i napravili veliki preokret.

Dobar dan Pešića i sjajan Lučin

Pobjedonosni pogodak postigao je Gadža, a nakon susreta utakmicu je prokomentirao vratar Pešić koji je imao sjajan dan:

"Danas se dosta toga posložilo i imao sam veliku pomoć od obrane. Za Nizozemsku ćemo vidjeti. Prvo moramo vidjeti tko je živ, tko je zdrav. Skupit ćemo glave kao što smo to i danas napravili. Danas smo dokazali da nije bitno poluvrijeme, moramo igrati cijeli susret i boriti se do kraja. Mislim da smo kvalitetniji od Nizozemske i da ćemo to i pokazati."

'Hrvatska nije bila bolja'

A nakon susreta izbornik Islanda, Gudmundur Gudmundsson, nije skrivao razočarenje. Novinarka ga je upitala za komentar, pa kratko poručila: 'Hrvatska je ipak bila bolja', na što je on žestoko reagirao.

"Ne, ne vidim da je Hrvatska bila bolja momčad. Mi smo bili fantastični, a volio bi vidjeti Hrvatsku bez devet ključnih igrača. Stvarno mislim da Hrvatska nije bila bolja."

A potom se osvrnuo na prvenstvo i uvjete u kojima se igra:

"Gotovo je nemoguće pripremiti se za utakmicu. Rezultate PCR-a čekamo do zadnjih trenutaka prije utakmica. Mislim da će na kraju prvenstvo osvojiti momčad koja ima najviše sreće s Covidom-19, a smatram da je to tužno", zaključio je.