Hrvatska rukometna reprezentacija odigrala je ludu utakmicu protiv Islanda u drugoj fazi Eura. Hrvatska je svladala Island s 23:22, ali pobjeda joj ne igra previše jer više nema šanse se za polufinale, no gledali smo jednu dinamičnu utakmicu punu preokreta, lijepih golova i solidne igre u kojoj je Hrvatska poprilično dobro izgledala.

Jedan od heroja susreta svakako je bio Ivan Pešić koji je odradio fantastičnu utakmicu. Evo kako je naš vratar prokomentirao susret u koji Kauboji nisu najbolje krenuli:

"Zadnjih desetak minuta imali smo četiri ili pet golova prednosti, ali nismo sve mirno priveli kraju. Falila je disciplina u napadu i oni su se vratili u egal. Ipak, pokazali smo karakter i u drugom poluvremenu pa i na samom kraju susreta te se vratili i pobijedili."

Napokon se razbranio i odigrao sjajan susret protiv Islanda, pa se osvrnuo i na susret s Nizozemcima:

"Danas se dosta toga posložilo i imao sam veliku pomoć od obrane. Za Nizozemsku ćemo vidjeti. Prvo moramo vidjeti tko je živ, tko je zdrav. Skupit ćemo glave kao što smo to i danas napravili. Danas smo dokazali da nije bitno poluvrijeme, moramo igrati cijeli susret i boriti se do kraja. Mislim da smo kvalitetniji od Nizozemske i da ćemo to i pokazati."

Ivan Martinović je istaknuo da su momčadskom igrom došli do pobjede nakon lošeg ulaska u utakmicu:

"Najvažnije je da je pobjeda tu. Loše smo krenuli i oni su pobjegli na četiri, pet razlike. Obrana nam je bila loša, a oni su zabijalo lake pogotke. Ipak, vratili smo se na dvije razlike do poluvremena, a u nastavku smo promijenili mentalitet. Igrali smo jedan za drugog, Pešić je skupio više obrana. Oni se nisu predavali do samog kraja, ali nismo ni mi. Pokazali smo da možemo i na kraju smo slavili", započeo je Martinović pa istaknuo što je bilo najvažnije za bolju igru u drugom poluvremenu:

"Shvatili smo da moramo biti angažiraniji, da moramo igrati i ponašati se kao obitelj. Borili smo se jedni za druge i to se vidjeli u drugom poluvremenu. Napravili smo dobar niz. Ja sam i nakon Danske najavio da želimo završiti s dvije pobjede, sad imamo dan odmora i spremni ćemo dočekati Nizozemce", zaključio je.

