Poznati hrvatski rukometni fizoterapeut, član stručnog stožera PPD Zagreb Damir Kajba, prokomentirao je putem svog Facebook profila situaciju koja je nastala i "nekompetentnost" legende hrvatskog rukometa Petra Metličića, koji je sukomentator Eura na RTL-u.

Ako je tko kompetentan za komentiranje hrvatske rukometne reprezentacije, onda je to zasigurno veliki Pero Metličić. Koliko se taj samo batina nadobivao, koliko je toga osvojio s Hrvatskom, operirao je i rožnicu oka zbog rukometa, nakon onog nasrtaja Pajovića na njega u polufinalu protiv Slovenije na Euru... Ma, mogli bi smo do sutra tako govoriti o Peri, secirati njegovu karijeru, situacije, trenutke...

Damir Kajba dobro poznaje Peru Metličića pa on može još više, koliko ga je puta samo krpao za vrijeme utakmica, za koliko se samo situacija niti ne zna, kako su samo bile dramatične, ali spasio je situaciju bezbroj puta bio Damir Kajba kao fizoterapeut reprezentacije Hrvatske u rukometu. Dobar duh hrvatskog rukometa, govore to oni koji ga bolje poznaju, tako je u nedjelju navečer otkrio dosad nepoznatu priču o Peri, nepoznatu široj javnosti, a možda i užoj. Inače, Hrvoje Horvat je upravo maknuo Kajbu iz reprezentacije Hrvatske s mjesta fizoterapeuta nacionalne momčadi, iako je on, kako nam je prije godinu dana u ekskluzivnom intervjuu rekao, "odluku o odlasku donio prije Hrvatove lakrdije". Više o tome čitajte - OVDJE.

"Anegdota o nekompetentnom Peri Metličiću i bacanju za glavu za Hrvatsku.

Fotografija datira iz 2005.godine. Viceprvaci svijeta u Tunisu. U ranoj fazi natjecanja izlazimo iz poliklinike sa snimanja magnetnom rezonancom. Dijagnoza: parcijalno puknuće lista noge. Każe Pero: da nisi reka da mi je napuka list, ubit ću te.. Al' Pero nemrem šutit, nećeš moć. 'Moći ću ja, pa kad pukne skroz onda neću moć'. Vuko je do kraja. Manje ili više, al' poginuo bi za ekipu. I sad taj 'nekompetentni' nema pravo reći svoje mišljenje, a kompetentni bi mu začepili usta...Pametnom dosta....", stoji u objavi Damira Kajbe.

