Puno se prašine podiglo oko jučerašnje izjave Hrvoja Horvata nakon časnog poraza hrvatske rukometne reprezentacije od svjetskog prvaka Danske (27-25), te komentara slavnog Petra Metličića na RTL-u na temu te izjave, nakon trećeg poraza Hrvatske u pet odigranih susreta na Euru dosad...

Sestre Horvat u napadu na legendu

"Ja mislim da je najvažnije njemu i svim izbornicima koji rade da se bave svojim momčadima, a manje onime što netko govori. Jer, kad imaš zapovjednu odgovornost, onda odgovaraj za nešto i s time se trebaš nositi. Ako ne možeš tu biti, onda se makneš. To je jednostavno tako. Nitko od nas ovdje nikome ne želi ništa loše", otvoreno je rekao Pero Metličić o izjavi nakon utakmice Hrvoja Horvata, koji je rekao je da su izvedbom protiv Danske "začepili usta onima koji su rekli da se nisu borili"...

Dan nakon kaosa koji je nastao, jer su po Peri Metličiću udarile i Horvatove sestre, pred kameru RTL-a je stao izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat.

Alilović osjetio list

"Mirko Alilović je još jučer osjetio na zagrijavanju list koji ga zateže, nisu ni on ni klub htjeli riskirati, da ne dođe do teže ozljede. Vidjet ćemo hoće li nam se priključiti do kraja turnira", kazao je novinarki RTL-a Hrvoje Horvat u nedjelju i nastavio o situaciji koja je nastala na relaciji Horvatovi - Petar Metličić:

"Izbornik na leđima nosi puno toga, pa i kritike. Nije da imam problem s kritikama, ovo je više bila reakcija koja je išla u smjeru zaštite ovih dečki ovdje, koji u nenormalnim uvjetima daju puno. Možda je izjava naišla na krivo tlo, otišla u neku krivu ulicu. Nije mi to sigurno bila namjera. Stvarno nisam ni vidio ni poslušao izjavu Metličića, otišlo je u osobne vode, nisam mislio na Peru kad sam to govorio", izjavio je Horvat. Što je još rekao, pogledajte u priloženom videu.

