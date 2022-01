Brzo nakon što je Vanja Horvat (47), sestra izbornika Hrvoja Horvata (44), objavila na Instagramu storyju u kojem je oplela po slavnom rukometašu i stručnom komentatoru RTL-a, legendarnom Petru Metličiću, koji je jučer u emisiji "Vrijeme je za rukomet" nakon utakmice, samo rekao svoje mišljenje, s kojim se netko mora ili ne mora složiti, iako se većina slaže, javili su se i drugi članovi Horvatove obitelji...

Jasenka Sparks žestoko kao i sestra Vanja

Ovoga puta svoje javno nezadovoljstvo i podršku bratu Hrvoju iskazala je Jasenka Sparks (djevojački Horvat), druga sestra izbornika rukometne reprezentacije, koja je bila u braku s istaknutim rukometašem, velikanom hrvatskog i slovenskog rukometa, neponovljivim, jednim jedinim, velikim Iztokom Pucom. Iztok je preminuo 2011. godine od posljedica borbe s karcinomom.

"Petar Metličić!!!!!!!!! Imao je sreću da je na parketu imao pet pomagača. E da je bio dobar rukometaš kao što je zločest čovjek, gdje bi mu kraj bio???", napisala je Jasenka Sparks na Facebooku priloživši fotografiju, a potom je objavu izbrisala.

Evo što nam je o izbornikovom komentiranju stručnjaka koji ga, pak, ovih dana komentiraju, te o samom Peri Metličiću, s kojim je igrao u reprezentaciji Hrvatske, kazao danas Mario Kelentrić, proslavljeni bivši hrvatski golman.

" Znate što. U ovakvoj situaciji, sad treba biti samo realan. Ne treba nikog ni pljuvati, nikog ni hvaliti. No, svatko ima svoje mišljenje o nečemu, pa tako ima i Pero Metličić. Pa zato je tu da kaže svoje mišljenje, zato novinari i zovu bivše igrače, reprezentativce, izbornike, sadašnje trenere ili koga god već. Činjenica je da je Hrvoje Horvat preuzeo situaciju u delikatnoj i problematičnoj situaciji, poslije jednog debakla, ali i općenito teškoj situaciji za rukomet. Imao je i jako malo vremena do tih kvalifikacija za Tokio", kazao je Mario Kelentrić i nastavio:

Mario Kelentrić: 'Hrvoje Horvat previše luta'

"Činjenica je i to da sam ja miljama daleko od hrvatskog rukometa, zadnji sam po tome tko bi mogao govoriti o tim stvarima. No, isto tako, činjenica je, a činjenice kao što vidite, postoje, da je Hrvoje Horvat na olimpijskom kvalifikacijskom turniru, po meni, imao najbolje što je hrvatski rukomet imao u tom trenutku. Imao je igrače koji su stvarno TOP topova bili i koji su, realno, bolji od onoga što smo mi pokazali.", rekao nam je Mario Kelentrić i nastavio:

"Previše Hrvoje Horvat luta. Karačić je sad nedavno produžio ugovor u ozbiljnom klubu. Znači, on je u naponu snage, on još 3 godine može biti top igrač. Nije da može biti nego je TOP igrač. Mi smo premali, da bi se odricali nekih igrača, pa ih ponovno vratili. Općenito i bez korone, mislim da to nije pravi put, mislim da se ne smijemo odricati starijih igrača. Smjena generacije ne radi se, to Hrvatska sigurno ne može, napraviti to da samo odjednom mladi samo igraju, niti imamo takvu bazu, jednostavno smo premali. A imamo još jako jako dobrih igrača. Za tako radikalno pomlađivanje, mislim da nije nitko".

'Podržavam igrače kao Pero, koji imaju nešto iza sebe, a ne libe se kazati kako je'

Kelentrić je rekao samo ono o čemu većina razmišlja...

"Mnogi su kazali da se takvo što ne radi, ali dobro. Ovo što je Pero (Petar Metličić, op.a) jučer kazao, 'OK, imao si prvotni plan, momčad, popis, u redu, igraš s drugom. Bavi se s momčadi kakva je'. Podržavam takve igrače koji imaju nešto iza sebe, puno su toga napravili i ne libe se kazati kako je. Znam dobro Peru, s njim sam igrao, znam kakvo je njegovo srce ogromno, kako se bacao na glavu za Hrvatsku, nacionalnu zastavu, svoju zemlju... Njegov posao je sad na RTL-u nešto reći, na kraju krajeva zato je i pozvan da komentira". Više čitajte u intervjuu s Mariom Kelentrićem - OVDJE.

