UŽIVO

28. Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce

Skupina G

Mjesto održavanja: Husqvarna Garden - Jönköping

Hrvatska - Egipat 0-0

15.47 - Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se igrati u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je od 11. do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

15.33 - Ivica Obrvan u najavi je za Net.hr istaknuo - "Ono što sam vidio u pripremama, ozračje je dobro. Osim onih od ranije ozljeđenih igrača, nitko se na posljednje tri pripremne utakmice nije ozlijedio. Atmosfera je odlična, radna. U reprezentaciji ima svježe krvi. Tu je nekoliko mladih igrača koji žele pokazati da mogu i da imaju reprezentativnu kvalitetu, a da su svi ovi ozlijeđeni zdravi, pitanje je bi li spletom okolnosti netko od njih tu bili. Situacija mi se čini dobra u reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo specifično je po tome što je jedno od onih koji daje potencijalne reprezentacije koje će sudjelovati na OI ili ti barem daje priliku da odeš u kvalifikacije, preko kojih trebaš izboriti sljedeće OI. Tako da SP ima jednu veliku težinu. Vrlo je kvalitetno sa širokim rosterom reprezentacija koji s pravom pucaju na borbu za medalje." OVDJE pročitajte što nam je sve Ivica Obrvan rekao i o čemu smo s njim razgovarali.

15.23 - Dobar dan dragi čitatelji Net.hr-a, obožavatelji rukometa, sportski fanatici i svi oni koji vrijedno prate i gledaju sve RTL kanale i platforme, kao i portale, sve Hrvate tj one koji vole svoju domovinu, kojima je Hrvatska u srcu. Prije dva dana rukometni spektakl u Poljskoj i Švedskoj započeo je, ali za nas ono pravo počinje danas! Hrvatska rukometna reprezentacija u Jönköpingu, u gradu u kojem će igrati sve utakmice te prve grupne faze natjecanja, započinje bitno natjecanje za hrvatski rukomet, jer se traži povratak stabilnosti i ravnoteži. Na posljednja dva velika natjecanja naši rukometaši odigrali su loše. Ok, korona je diktirala dosta toga, okolnosti su krojile i sudbinu izabranicima Hrvoja Horvata. Na ovom natjecanju ne bi trebalo biti tih problema, stoga naši rukometaši, oslabljeni ozljedama, ali motivirani da pokažu da su još uvijek među najboljima, bez tereta, samo s mišlju da iz utakmice u utakmicu igraju što bolje, odrađuju zadano i daju sve od sebe. Zajedništvo, kolektivno duh, to je ono što su dosta isticali i Hrvoje Horvat i Ivano Balić, kao i igrači i stručnjaci.

Lino Červar nam je u utorak kazao - "Obranom se pobjeđuje, a napadom se gubi. Taj segment obrane će biti iznimno važan. Obrana je najbitnija i o njoj će puno ovisiti. Kažem, vidim generalne pomake međutim pripreme su jedno, a prava, službena utakmica na turniru nešto sasvim drugo".

Obrana dolazi iz zajedništva, trudom jednog za drugim, radu nogu i pomaganju, a zajedništvo naši rukometaši moraju imati zbog momčadskog duha misto tako.

Vlado Šola nam je o obrani kazao sljedeće: 'Imamo mogućnost slaganja dobre obrane, imamo mogućnost prelaska u tranziciju jer sad svi igraju u reprezentaciji i u napadu. Ono što je bitno za naglasiti kod obrane naših rukometaša, kad govorimo o njoj, je da nakon puno vremena imamo reprezentaciju u kojoj svi igrači igraju dvije faze osim Šipića. Na prethodnim natjecanjima dosta se žalio izbornik na to da nema takav roster, da mora puno mijenjati. Sad se pokazalo da imamo dosta igrača koji igraju obranu-napad, dakle u oba smjera. Vidim da su pozvani Musa i Gojun", izjavio je za Net.hr Vlado Šola i nastavio:

"Dakle, senatori su se vratili u reprezentaciju upravo s tim razlogom. Zato što su kroz Zagreb, kroz Ligu prvaka, pokazali izvrsnu formu. Pogotovo u obrani. Zagreb ima jako dobar taj srednji bedem. Trojka. četvorka i dvojka i petica. E sad, na taj jako dobar Zagrebov bedem tu se još priključuju Duvnjak kao ekstra klasa, Šarac koji igra jako dobro u obrani. Tu je Šebetić koji na halfu isto podebljava tu obranu. Mislim da je to to, mislim da obrambeno možemo jako dobro igrati protiv svih" - OVDJE pročitajte veliki eksplozivni intervju s Vladom Šolom.