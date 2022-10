Kad vam se trostruki prvak Europe, najbolji rukometaš prema navijačima iz 2017. i osvajač 2 medalje s Hrvatskom (EP 2016. i 2020.) javi nakon ligaške utakmice i izdvoji trenutak svog vremena kako bi porazgovarao s vama, onda je to velika čast za svakog novinara. I privilegija.

Uvjerljiv početak sezone

Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša Luka Cindrić tu čast i privilegiju ukazao nam je sinoć nakon utakmice u gostima svoje Barcelone protiv Morrazo Cangasa i pobjede 34-21.

Luka je s Barcelonom u posljednje dvije sezone dotaknuo zvijezde i okitio se najboljom momčadi Lige prvaka, a u ovoj sezoni, tekućoj, ponos Katalonije vodi u prvenstvu sa 14 bodova nakon 7 odigranih utakmica ispred Granollersa dok je u Ligi prvaka nakon 4 odigrana susreta također na prvom mjestu sa 8 bodova, ispred danskog Aalborga.

Ovog tjedna na redu je i kvalifikacijski reprezentativni ciklus za Europsko prvenstvo 2024. godine a naši rukometaši smješteni su u skupini s Nizozemskom, Grčkom i Belgijom.

Jaka Hrvatska u kvalifikacijama

Danas je okupljanje u Zagrebu, a ciklus kvalifikacija hrvatska rukometna reprezentacija otvara susretom protiv Grčke 12. listopada u Varaždinu u 18.00 sati. Četiri dana poslije, Hrvatska igra u Hasseltu protiv Belgije.

Nepunih šest mjeseci nakon slavlja protiv Finske i odlaska na Svjetsko prvenstvo 2023. godine u Poljsku i Švedsku, najbolji hrvatski rukometaši ponovno se tako vraćaju u varaždinsku Arenu.

Osim ozlijeđenog Zvonimira Srne, na popisu su svi igrači koji su manje – više bili na Europskom prvenstvu u Mađarskoj početkom siječnja ove godine, odnosno u doigravanju s Finskom za Svjetsko prvenstvo.

Znači, Hrvatska će, prema najavama, nastupiti u svom najjačem sastavu s Domagojem Duvnjakom na čelu kao kapetanom, ali i svim ostalim svojim zvijezdama - Igorom Karačićem, Davidom Mandićem, Ivanom Čupićem, Marinom Šegom, Željkom Musom, Ivanom Martinovićem, Tinom Lučinom... Naravno, bit će tu i Luka Cindrić. Lijepo će biti vidjeti najbolje hrvatske rukometaše, najjača imena našeg rukometa na okupu, na jednom mjestu, u dresu Hrvatske u akciji.

NET.HR: Luka, hvala vam što ste za nas izdvojili svoje slobodno vrijeme, podarili nam ga kako bi mogli popričati s vama. Barcelona suvereno igra i u ovoj sezoni.

'Možemo biti zadovoljni igrom Barcelone'

LUKA CINDRIĆ: Da, otvorili smo sezonu dobro, hajmo reći taj prvi dio polusezone zaključili smo s dvije visoke pobjede, tako da možemo biti zadovoljni s našom igrom. Naravno, uvijek može bolje. Suigrači su na nivou i današnja pobjeda u prvenstvu vrijedna je za nas. Znamo što nas sve čeka nakon povratka s reprezentativnog okupljanja, ali mi smo spremni i želimo istim tempom nastaviti.

NET.HR: Prošla sezona za Barcelonu je bila šarena, ali uspješna, trofejna i u Europi i u prvenstvu, u kojem ste imali kud i kamo jače konkurente nego što su bili proteklih godina. To je velika promjena i može se zaključiti da se španjolska liga jako diže posljednje dvije godine, da ima odličnih momčadi. Pehar najbolje rukometne momčadi Europe osvojen je na jedan način u kojem je malo tko vjerovao u vas, da ćete se nakon teškog uvoda vratiti. Ako se po jutru dan poznaje onda ćete ponovno biti najbolji u Europi?

LUKA CINDRIĆ: Ha, slušajte. Istina da trenutno izgledamo moćno i stvarno smo dobro otvorili ovu sezonu. Prošle sezone, nakon što smo osvojili naslov prvaka Europe prvi put, promijenili su u klubu čitavu struku. Došli su novi ljudi u Barcelonu, a time i neka nova vizija. Zbog toga smo se nekako tražili dugo vremena, skoro čitavu prvu polusezonu. Trebalo je sve novo pohvatati, usvojiti što trenerska struka želi od nas. Nismo u tom trenutku igrali dobro, to se mora priznati. Međutim, u drugom dijelu sezone svi zajedno smo se izdignuli kao jedna grupa, družina, počeli igrati sve bolje i bolje što je sezona išla više svome kraju mi smo bili sve više na nivou. Na kraju kad je trebalo bili smo najbolji i osvojili Ligu prvaka. E vidite, to vam je taj Final Four. Najteže je do njega doći ali kad dođeš onda svi imaju jednake šanse. Nema na Final Fouru favorita. Po prvi put bi možda rekao da nismo imali taj pritisak da smo mi favoriti, da moramo pod mus osvojiti Ligu prvaka. Bili smo jedna od najboljih ekipa, ne najbolja u tom trenutku. Zato nismo imali pritisak što je dodatno opterećenje. Ali smo zato imali dodatni motiv da ponovno budemo najbolji u Europi. To nitko nikad u povijesti nije napravio.

'Najviše ću pamtiti naslov osvojen s Vardarom, iako su sva tri posebna'

NET.HR: Koji vam je od osvojena tri naslova prvaka Europe najdraži, s Vardarom 2017. ili ova posljednja dva s Barcom?

LUKA CINDRIĆ: Uf, teško je stvarno reći. Svaki je na svoj način poseban i drag. Ne bih niti jedan posebno izdvajao, dizao ga u odnosu na druge. Ali, ako moram, malo bi više u odnosu na ostale podignuo onaj prvi s Vardarom. Iz razloga što smo na Final Four došli kao autsajderi. Nitko nam nikakve šanse nije davao a na kraju smo pobijedili na nevjerojatan način. I u polufinalu i finalu u zadnjoj sekundi. I onda doček u Skoplju, na trgu. Ne znam, bilo je valjda 30-40 tisuća ljudi. Imao sam 24. godine. Nisam mogao ni sanjati da ću tako nešto doživjeti u tom periodu karijere. Taj ću naslov pamtiti, stoga, možda i najviše od svih. Ali, svaki je stvarno poseban na svoj način i svaki nešto svoje, iza svakog je neka svoja priča.

NET.HR: Sanjali ste kao dječak, kao mladić koji u Ogulinu želi ostvariti svoje snove. No, jeste li ikad mogli sanjati da ćete s 29. godina imati tri naslova prvaka Europe s dva različita kluba i dva puta uzastopno ga osvajati?

LUKA CINDRIĆ: Nisam nikad sanjao o tome, ali sam maštao. Tražio sam, stoga, jedan dodatni motiv u sebi da treniram više, da dajem više od sebe svakog dana, na svakom treningu, u svakoj utakmici, za mene je bilo dokazivanje. Iskreno, sad kad pričamo o tome, mislim da me to i dovelo do ovih rezultata. Teško je nekad naći motiv kad si umoran, kad te boli, kad ti možda i ne ide prema očekivanju. E, onda se treba pokazati karakter i unutarnju snagu. Te komponente su u sportu jako bitne za sportaše na putu do uspjeha. Uvijek sam u tim trenucima vjerovao u sebe. Znao sam da će kad-tad doći moje vrijeme. I eto, zgrabio to i još uvijek grabim. Da li ću još koji naslov osvojiti, vidjet ćemo. Ja se nadam. I vjerujem. I dalje sam motiviran.

NET.HR: Što vas najviše motivira?

LUKA CINDRIĆ: Mene najviše motivira medalja s hrvatskom reprezentacijom. Znači, motivaciju mi daje želja za uspjesima u dresu Hrvatske, svoje zemlje. Sve klupske medalje, pehari, ja bih sve to vrlo rado mijenjao za uspjeh s reprezentacijom, uspjehe... Ništa se ne može mjeriti s tim. To je moja najveća motivacija koju sad živim. Želim osvajati, postizati uspjehe s Hrvatskom. Nadam se da ću ispuniti tu svoju želju.

'Dobro se osjećam, rotiraju nas u Barceloni stalno'

NET.HR: Kako zdravlje?

LUKA CINDRIĆ: Dobro je. Ovaj ludi ritam utakmica-putovanje uzima danak i nije lagan, očekuje nas još puno toga, ali je zdravlje u ovim trenucima dobro. U Barceloni se svi rotiramo, prednost je i ta što nam španjolska, nacionalna liga nije toliko jaka kao jedna Njemačka, Francuska itd... Španjolska prva rukometna liga i nije možda tako jaka tako da nakon utakmice u Ligi prvaka možemo dobiti možda nekad slobodno. Svatko u nekoj utakmici prvenstva dobije nešto slobodno. Evo, danas nisu igrali Dika Mem i N'Guessan. To je vrhunska stvar ovdje tako da se stvarno dobro osjećam.

NET.HR: To je jako dobro i za hrvatsku rukometnu reprezentaciju pred kojom su izazovi u kvalifikacijskom ciklusu za Europsko prvenstvo 2024.

LUKA CINDRIĆ: Je, dobro je to. Obožavam igrati za Hrvatsku i biti dio reprezentacije. Meni je uvijek velika čast i zadovoljstvo biti u reprezentaciji Hrvatske sa svojim dečkima. Boriti se za hrvatski dres i zastavu. Svatko od nas koji smo dio toga, svakom od ovih momaka koje ću uskoro vidjeti, velika je čast predstavljati svoju zemlju i nema tog što ti momci, zajedno sa mnom, ne bi napravili sve za Hrvatsku. Svi koji smo u reprezentaciji željni smo, gladni dokazivanja. Svi smo motivirani i željni tog dobrog rezultata u hrvatskom dresu tako da ja stvarno vjerujem u nas, da ćemo odraditi ove kvalifikacije na europskom nivou.

'Što se dogodilo, ne može se više promijeniti'

NET.HR: Od 2019. vi konstantno imate problema s ozljedama na velikim natjecanjima kad ste u reprezentaciji. Evo, sad na EP-u probleme vam je stvarala i korona. Nekako, uvijek neka drama s vama.

LUKA CINDRIĆ: Ne bih se htio vraćati na to što je bilo. To se ne može promijeniti.

NET.HR: Posljednja dva velika reprezentativna natjecanja, tri ako računamo i onaj kvalifikacijski turnir za OI u Tokiju, hrvatska rukometna reprezentacija nije ostvarila uspješne rezultate, nije bila onako uspješna i dobra kao što smo to od nje naviknuli. Nekako svi, kad je rukomet u Hrvatskoj u pitanju, od reprezentacije očekujemo medalju. Ništa manje od toga. Stoga, bilo je kritika.

LUKA CINDRIĆ: Dobro, rekao bih da smo se na posljednjem prvenstvu stvarno mučili s tim COVID-om. Realno, sve to što se događalo nije bilo normalno. Nisu to bile realne, normalne sportske okolnosti. Jer, tu je bilo pitanje samo koja reprezentacija će do kraja izdržati s najviše igrača koji nisu zaraženi, tako da... Ruku na srce, ni mi nismo odigrali najbolji turnir na EP-u, tj i na SP ranije. Svjesni smo toga, naravno, i prihvaćamo kritike definitivno. S razlogom su nas ljudi kritizirali, s razlogom se govorilo o nama to što se govorilo, ali isto tako činjenica je da se nikad nismo našli u toj situaciji s koronom, u takvim jednim nenormalnim okolnostima. Znači, nismo se nikad našli u situaciji, nitko od nas, da ja, primjerice, direktno iz sobe idem na utakmicu protiv Srbije. To su neki uvjeti koji nisu normalni, koji nisu sportski i s kojima smo se prvi put svi susreli. Jako je bilo teško sve to psihički i fizički izdržati ali eto, to je iza nas. Ja uvijek volim kazati da se nije dobro okretati u prošlost. To što se dogodilo, što je bilo, ne možemo promijeniti ali sigurno da možemo promijeniti budućnost i našu igru. Nadam se da smo svi izvukli pouku iz toga svega, da ćemo izvući pouku i izaći jači kao momčad, kao reprezentacija za SP koje nam slijedi.

'U reprezentaciji ima niz vrhunskih igrača, odlična smo klapa'

NET.HR: Kako bilo, ova reprezentacija Hrvatske u rukometu je jedna dobra klapa i dobar spoj mladosti i starosti, a to je preduvjet za bilo što...

LUKA CINDRIĆ: Ma kako ne. Ima tu niz vrhunskih igrača, mladih i starijih, tako da je ova reprezentacija odlična kombinacija svega toga. Vidjet ćemo kako će to biti. Stvarno sam uzbuđen i jedva čekam da to sve krene. Siguran sam da su svi motivirani i željni dokazivanja. Jedva čekamo da krene.

NET.HR: Kako je surađivati s izbornikom Hrvojom Horvatom?

LUKA CINDRIĆ: Pa super. Hrvoje je odlična osoba, voli rukomet, radi, non-stop je unutra. Čovjek baš živi rukomet. Stvarno voli učiti. Vlada jedna lijepa atmosfera u reprezentaciji. Nekako on to sve drži lijepo na okupu, sve nas drži na okupu. Radi dobar posao. Daje šansu puno mladima. Jedan je moderan trener. Svi su s njim zadovoljni. Mislim da može držati sve to zajedno i stremiti ka velikim stvarima.

NET.HR: Jedan ste od najboljih svjetskih rukometaša u igri jedan na jedan, međutim koliko je sad u vašim godinama, u 30., na taj način teže igrati? Jer, takvom igrom dosta se igrač rauba, troši. Spremate li nam neku novu specijalnost u vašem arsenalu rukometnih mogućnosti, stilova i načina igre?

'Iskustvo mi pomaže u mojem stilu igre koji je zahtjevan'

LUKA CINDRIĆ: Igra jedan na jedan je težak način igre, jako iscrpljujući. Takav stil igre je zahtjevan i težak ali u ovim godinama sam ipak iskusniji. Mogu prepoznati neke situacije koje prije nisam tako da je to, eto, možda jedna doza koja mi sigurno pomaže danas u ovom načinu igre, u mojim godinama.

NET.HR: Čestitke i na vjenčanju, ljetos ste ušli i u bračne vode...

LUKA CINDRIĆ: Hvala. Jesam i super je biti u braku. Lijepo. Lijepo je bilo i na vjenčanju. Pjevalo se, uživalo i veselilo s najdražima.

NET.HR: Kako vam je živjeti u Barceloni?

LUKA CINDRIĆ. U svakom slučaju ugodno. Mi živimo skromnim životom ali u Španjolskoj, odnosno u Barceloni, lijep je život. Ima grad puno prednosti. Stvarno uživamo. Za tri godine, 2025. mi ističe ugovor s Barcom ali do onda tko živ, a tko mrtav. Vidjet ćemo. Sad imam trening svakog dana od 11 do 13 sati, naravno tu su i utakmice i sve ostale obveze, ali na raspolaganju sam supruzi i kćerkici isto tako.