Proslavljeni bivši hrvatski rukometni vratar Vlado Šola (54.) jučer nam je dao opsežan intervju, a jedna od brojnih tema koje smo prošli bila je i igra u obrani naše reprezentacije u ovom pripremnom razdoblju uoči SP-a u rukometu u Švedskoj. Prema mišljenju i Hrvoja Horvata nakon Sjeverne Makedonije na Croatija Cupu, kao i Line Červara u razgovoru s nama od neki dan - naši rukometaši moraju popraviti obranu, jer obrana je ključ u rukometu, stup, početak i kraj, psalam i biblija u jednom...

Od obrane sve počinje i završava

Od obrane sve počinje i završava, a jaka i čvrsta obrana oduvijek je bila trade-mark hrvatske rukometne reprezentacije. Za dobru obranu treba imati dobre i jake noge, dobar i dinamičan rad nogu, izražen momčadski duh i pomaganje u liniji i ispred nje.

Obrana se igra nogama i glavom, kao i srcem, a ne rukama - "Kad pogledam rezultat boli glava. Obrana nam ne smije trpiti na uštrb tranzicije", rekao je Hrvoje Horvat nakon pobjede nad Sjevernom Makedonijom, dok nam je Lino Červar, koordinator za sve muške selekcije HRS-a, istaknuo: "Ono što postoji i što je ogroman problem je taj trenutak u utakmici, a to je glavna komponenta jednog rezultata - barem po meni, na osnovu mog iskustva kroz sve te godine - obrana. Obranom se pobjeđuje, a napadom se gubi. Taj segment obrane će biti iznimno važan. Obrana je najbitnija i o njoj će puno ovisiti."

Činjenice i temelji

Vlado Šola, za sve što kaže, istrese brdo činjenica na stol - "Imamo mogućnost slaganja dobre obrane, imamo mogućnost prelaska u tranziciju jer sad svi igraju i u napadu", tvrdi nam i naglašava:

"Ovo što vam sad govorim su činjenice i temelji".

O obrambenim mogućnostima Hrvatske u rukometu detaljno objašnjava i ulazi u dubinu:

"Ono što je bitno za naglasiti kod obrane naših rukometaša, kad govorimo o njoj, je da nakon puno vremena imamo reprezentaciju u kojoj svi igrači igraju dvije faze osim Šipića. Na prethodnim natjecanjima dosta se žalio izbornik na to da nema takav roster, da mora puno mijenjati. Sad se pokazalo da imamo dosta igrača koji igraju obranu-napad, dakle u oba smjera", rekao nam je Vlado Šola...

'Obrambeno možemo jako dobro'

"Vidim da su pozvani Musa i Gojun. Dakle, senatori su se vratili u reprezentaciju upravo s tim razlogom. Zato što su kroz Zagreb, kroz Ligu prvaka, pokazali izvrsnu formu. Pogotovo u obrani. Zagreb ima jako dobar taj srednji bedem. Trojka. četvorka i dvojka i petica. E sad, na taj jako dobar Zagrebov bedem tu se još priključuju Duvnjak kao ekstra klasa, Šarac koji igra jako dobro u obrani. Tu je Šebetić koji na halfu isto podebljava tu obranu. Mislim da je to to, mislim da obrambeno možemo jako dobro igrati protiv svih", dodao je i nastavio:

"Vidio sam da se Horvat žalio da treba popraviti obranu, međutim... Gledajte, oni koji nisu treneri, sad govorim općenito, ne za Horvata naravno, ne razumiju neke stvari. Sad kad pogledamo tko sve za Hrvatsku igra u obrani. Musa, Gojun, Duvnjak, Šebetić... To vam je na neki način teška konjica. Oni su već u nekim godinama, kurpulentni su, te u ovoj fazi priprema takvi igrači dolaze malo sporije do svježine. Zato su im u nekim trenucima naši suparnici koji su mladi i brzi na nogama stvarali dosta problema. No, čim umor i zamor mišića ode, ta kiselost mišića se makne, nestane, onda će oni igrati kud i kamo pokretljivije nego što su igrali sad na turniru. Ne bojim se što se tiče obrane, obrana je dobra".

Nema straha

Dakle, nema brige za igru naših rukometaša na SP-u...

"Da, ne vidim nekog pretjeranog razloga zašto bi mi pretjerano trebali biti zabrinuti. Obrana nije bila dobra na pripremama, u tim utakmicama, istina, ali znam da će obrana biti dobra i naveo sam vam i razloge zašto će biti dobra. To su vam temelji".

Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se igrati u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je od 11. do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.