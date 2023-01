Legenda hrvatskog rukometa i olimpijski prvak iz 2004. godine, Drago Vuković, u opširnom je razgovoru za Net.hr komentirao taktičke detalje igre Kauboja te najveće probleme hrvatskog rukometa.

Kako je i sam Vuković igrao lijevog i srednjeg vanjskog, odlučili smo s njim komentirati širinu na tim pozicijama za ovo prvenstvo:

"Što se tiče srednjeg vanjskog, tu su Igor Karačić, Luka Cindrić i Domagoj Duvnjak, tu se nema što pričati. S time da će tu netko od njih igrati i lijevog vanjskog, ovisi što su uigravali Ivano Balić i Hrvoje Horvat s ekipom. Mislim da je prava prilika da vidimo Srnu i Šarca. Ovisi hoće li ići na sigurno izbornik, to bi bila ta opcija s Duvnjakom na lijevom beku ili će se odvažiti za Srnu ili Šarca", priča i nastavlja:

'Nedostajat će Lučin i Jaganjac'

"Dobro je za njih dvojicu da su tu, zaslužili su poziv. Nedostajat će puno prvenstveno Lučin i Jaganjac, kao i Mamić. Srna i Šarac nemaju puno iskustva s reprezentacijom, ali samo trebaju ići na glavu, bez opterećenja. Ne znam koliko su u kombinacijama bili Ante Kuduz i Ivanković,te Stipe Mandalinić, to je pitanje za izbornika Horvata."

Zadnjih godina je kao iskusan igrač, ovaj Splićanin bio specijalist za obranu, a evo što misli o najvažnijoj fazi naše igre:

"Horvat teži brzoj igri, tranziciji obrana-napad. Danas se svi spremaju za to, pitanje koliko će koristiti specijaliste za obranu, Gojuna i Musu. Ako igraju njih dvojica u isto vrijeme, to znači da bi Musa trebao igrati i napad jer je jako teško mijenjati dva igrača obrana - napad", priča i nastavlja:

'Štrleka nema već par akcija'

"Nedostaje nam obrambenih igrača, napadačkih imamo puno. Ali u napadu nemamo dovoljno uigranih akcija za šut nego sve rješavamo na individualnu kvalitetu. Mi ćemo u obrani uvijek biti dobri jer tu imamo više rješenja, za razliku od ostalih. 5-1 I 3-2-1 možemo igrati, ostali šibaju samo 6-0, ne znam kako će igrati protiv Danske, čisto sumnjam da će biti 6-0."

Morali smo ga pitati za smjenu generacije na krilima. Prvi puta nakon skoro 15 godina neće biti ni Štrleka ni Horvata, ni Čupića:

"Interesira me ovo prvenstvo jer imamo komplet od tri praktički nova golmana, sva nova krila, ne znamo ni tko će igrati na crti pivota. Mandić će ogromno nedostajati jer smo tu mogli korigirati da on igra u obrani umjesto Cindrića ili Karačića na poziciji dvojke, nismo trebali raditi izmjenu. Štrleka nema već par akcija. Jelenić može odigrati ovo što je Mandić igrao, bit će to li-la", priča i nastavlja:

'Prošle godine je bio cirkus'

"Bit će veliki pritisak na Glavašu koji mora mijenjati Ivana Čupića, treba pripremiti igrača mentalno za to. Bit će problem bez Horvata i Čupića, jer ćemo ovako imati dva nova u isto vrijeme, trebalo je možda jednog po jednog smjenjivati, da novima bude lakše. Na poziciji desnog krila se puno lutalo, dok s druge strane Mihić je bio već tu s reprezentacijom, tu smo znali tko je rezerva. Kraljević je odličan, ne boji se nikoga. Glavaš također, ta slovenska liga gdje igra je malo slabija nego kada sam ja igrao, ali on nastupa i europskim natjecanjima. Momcima treba dat povjerenje, ima na spisku napokon i mladih igrača koji su upali umjesto ozlijeđenih.

Baš je korona i utjecala na to da upoznamo sva mlada rukometna imena prošle godine kada su se igrači mijenjali kao na autobusnom kolodvoru...

"Ne daj bože da se ponovi ono prvenstvo kao prošle godine, to je bio pravi cirkus i šou. Psihički je teško igrača zatvoriti u sobu, da se čuvamo ili nešto. Korona ako će doći, doći će. Ne može se tu puno."

'Horvat gleda svoj trenerski put'

Izbornik Horvat je prihvatio poziv Wetzlara te postao njihovim trenerom samo mjesec dana prije Svjetskog prvenstva, znači li to da mu Hrvatska nije u fokusu?

"To što je Horvat prihvatio ponudu Wetzlara ne mora ništa značiti. Može se i u klubu pratiti reprezentacija i igrači, stvoriti neke nove ideje. U rukometu treneri nemaju puno akcija što se tiče reprezentacije na godišnjoj razini, stigne se sve pratiti iz kluba, bilo je i ranije trenera koji su vodili i reprezentaciju i klub. Horvatu sljedećih mjesec dana u fokusu će biti samo reprezentacija" priča i nastavlja:

"On želi očito biti trener jakih klubova, Wetzlar je odličan, treba mu samo čestitati što su ga izabrali. Koliko će on biti u fokusu, to se ne može znati. Igrao sam u Njemačkoj 11 godina i nam da Wetzlar ima odličnu dvoranu, publiku i sportskog direktora. On gleda svoj trenerski put", kaže Vuković pa objašnjava:

'Tragedija je da Split nema klub u prvoj ligi'

"Općenito je malo hrvatskih trenera vani ostavilo neki trag vani u Europi, smiješno je kako reprezentacija ima rezultata u usporedbi s trenerima, bio je Obrvan u Chambéryju, Goran Perkovac, a sada je i Davor Dominiković u Hannoveru. Slabo obučavamo trenere ili loše radimo s njima, nemamo stručnjaka na visokom nivou, to mi je nerazumno. Mi nemamo nekoga tko je 5-6 godina u Francuskoj ili Bundesligi.

Rukomet u Dalmaciji ima neku novu renesansu, Ribola Kaštela i Metković su ušli u prvu ligu ove sezone, te se tako pridružili Trogiru?

"Daj Bože da se diže rukomet u Dalmaciji, tragedija je da Split nema u prvoj ligi klub. Općenito je najveći manjak hrvatskog rukometa što nema juniorskog prvenstva, poslije kadetske generacije se ide odmah u seniore igrati. To su premlada djeca, treba vratiti kompletnu juniorsku ligu, to je najosjetljiviji period sportaša. To je toliko velika greška, ne mogu promijeniti tu ništa, nadam se da će savez promijeniti tu odluku", priča i nastavlja:

'Pomislio sam da starim'

"Drago mi je zbog Metkovića i Kaštela, Trogir je tu isto prva liga, vidim da Vodice imaju lijep projekt. Bio sam s tom djecom igrao, čovjek iz Vodica to super radi jer se tamo gradi i nova dvorana. Nadam se da će to još više dignuti rukomet u Dalmaciji."

Četvru godinu zaredom radi za RTL kao stručni komentator, kako se snašao u novoj ulozi?

Meni je na RTL- u super, bilo mi je iskreno pritisak jer nisam znao što me čeka. Ako kažeš neku glupost nema povratka nazad jer svaka emisija ide uživo. Zahvaljujem se ekipi na povjerenju i što su me opet zvali, ovo nam je već peta akcija. Pomislio sam da starim brzo, nije mi jasno, prije samo četiri godine sam završio karijeru, ne znam je l' mi vrijeme brže prolazilo gore kada sam igrao ili sada. Pero Metličić i ja se vozimo iz Splita do Zagreba, hvala Bogu imamo o čemu razgovarati", zaključuje Vuković.

Inače, Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se igrati u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je od 11. do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.