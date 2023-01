Croatia Cup je posljednji pripremni turnir uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu koje je na rasporedu od 11. do 29. siječnja, a domaćini su Švedska i Poljska.

Najbolji strijelac Hrvatske bio je Ivan Martinović sa osam pogodaka iz osam udaraca. Paolo Kraljević je postigao šest golova, a Igor Karačić pet. Po četiri puta su mrežu pogađali Lovro Mihić i Filip Glavaš. Kod Makedonaca su najbolji bili Dejan Manaskov sa devet golova i Filip Kuzmanovski sa sedam pogodaka.

Dojmove je nakon utakmice za RTL podijelio izbornik Hrvoje Horvat.

"Prije svega atmosfera je nevjerojatna, hvala navijačima, ovo je stvarno iznenađenje, puna dvorana u Puli i sada u Žatici, stvarno je lijepo igrati i sigurno je dodatni motiv dečkima za dalje", započeo je izbornik pa nastavio:

"Kada pogledam rezultat boli me glava, iako smo zabili 40 golova, nismo bili defenzivno dobri, nije opravdanje, teške noge, dečki su trenirali, dali sve od sebe, umor je strašan. Obrana se igra nogama, a ne rukama, i to je bio problem, nismo bili pokretljivi. Dopustili smo protivniku da nam igra unutar devet metara i tu treba staviti naglasak u ovoj utakmici."

"Zabili jesmo nekoliko lakših golova, no ne smije nam patiti obrana zbog tranzicije prema naprijed. Vidjeli smo koliko je odbijenih lopti otišlo u ruke protivnika, jednostavno to se ne smije dešavati. Imamo odlične vratare, u dobroj su formi, to se ne smije dešavati. Ne smije nam patiti obrana na uštrb tranzicije."

U nedjelju nas čeka Izrael.

"Plan nam je bio podijeliti minutažu jer su dečki odradili jake treninge. Svi su opravdali očekivanja u napadačkom dijelu, no moramo popraviti obranu."

U subotu (20.15 sati) je na Croatia Cupu na rasporedu utakmica Izrael - Sjeverna Makedonija, a u nedjelju (20.15 sati) će turnir biti zaključen dvobojem Hrvatske i Izraela. Sve uz prijenost na RTL 2.

Izabranici Hrvoja Horvata će prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu odigrati u petak, 13. siječnja (20.30 sati) protiv reprezentacije Egipta, a domaćin skupine G je švedski Joenkoeping. Tamo će se hrvatski rukometaši još susresti s reprezentacijom SAD-a (15. siječnja) i reprezentacijom Maroka (17. siječnja). Tri najbolje reprezentacije će nastaviti natecanje u drugom dijelu grupne faze.

Svjetsko rukometno prvenstvo za muškarce na rasporedu je od 11. do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

U videu pogledajte što je rekao i najbolji strijelac Hrvatske Ivan Martinović.