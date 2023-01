Stiže vrijeme za rukomet, od 11. do 29. siječnja gledatelji će moći pratiti više od 50 napetih utakmica SP-a u rukometu na glavnom kanalu RTL-a, na kanalu RTL2 te online platformi PLAY. Hrvatsku reprezentaciju ždrijeb je smjestio u skupinu G koja se igra u švedskom gradu Jönköpingu, a njihovi protivnici u grupnoj fazi bit će Egipat 13. siječnja u 20.30 sati, SAD 15. siječnja od 20.30 sati, a dva dana kasnije, 17. siječnja u istom terminu očekuju ih rukometaši Maroka. Sve utakmice u svom prepoznatljivom stilu, stručno, ali vrlo srčano, prenosit će već uigran tim, RTL-ov sportski komentator Filip Brkić te sukomentator i bivši reprezentativac Nikša Kaleb.

Filip Brkić u razgovoru za Net.hr iznio je svoje viđenje i očekivanja od Hrvatske na SP-u, ali nam je otkrio i neke pikanterije iz prošlih prvenstava.

'Treba biti objektivan, ne spadamo više u top favorite'

Net.hr: Što možemo očekivati od Hrvatske na ovom turniru?

Filip Brkić: "Nadam se da možemo očekivati hrabru i discipliniranu igru, u kojoj onda znamo svakog trenutka što želimo. Treba biti objektivan, ne spadamo više u top favorite i tako je već neko vrijeme. Ali ako smo pravi i ako odigramo obranu kao glavni forte siguran sam da možemo sa svakim."

Net.hr: Hrvatska je u skupini s Marokom, Egiptom i SAD-om. Na papiru izgleda kao "lagana" skupina, je li to stvarno tako?

Filip Brkić: "Nipošto nije lagana! Skupina je vrlo neugodna. Sve se ovdje manje više zna, mi i Egipat trebali bi dobiti SAD i Maroko, međutim utakmica kontra Egipta odredit će praktički cijeli turnir. A s Egiptom otvaramo prvenstvo, tko to dobije prenijet će maksimalan broj bodova, a poraženom će to nedostajati u križanju s grupom gdje je svjetski prvak Danska. Prva utakmica je sve. To moramo dobiti, a podsjetit ću vas da je na zadnjem prvenstvu Egipat ispao od Danske nakon drame sedmeraca."

'Medalja? Možda, ali...'

Net.hr: Kauboji su na zadnjem SP-u u Egiptu završili na 15. mjestu. i nisu se baš proslavili. Sada nas očekuje malo drugačija Hrvatska s izbornikom Horvatom, možemo li doći do borbe za medalju?

Filip Brkić: "Možda možemo, ali ne bi stavljao taj teret nikome. Nakon Egipta bit ćemo pametniji. Realno, za medalju bi mnogi naši igrači trebali igrati turnir života, a to nije nemoguće. Sjetite se Portugala 2003."

Net.hr: Na ovom prvenstvu nema zvučnih imena poput Mandića, Mamića, Jaganjca, Pešića, a veliki upitnik je oko Čupića. Kako dalje s "novijom" Hrvatskom?

Filip Brkić: "Nema definitvno ni Čupića, sada ni Lučina. Imamo praktički novi vratarski par, još nekoliko debitanata. Ali raduje da se PPD Zagreb jako digao u zadnjih par mjeseci i da ti igrači dolaze s dobrom formom. Počevši od novog vratara Slavica koji je među 4 najbolja u Ligi prvaka."

Net.hr: Što mislite, koliko dugo još na terenu možemo gledati našeg kapetana Domagoja Duvnjaka?

Filip Brkić: "Možemo još neko vrijeme, ali moramo biti svjesni da se njegova uloga mijenja, nešto slično kao i u Kielu".

'Posebno pamtim broncu iz 2016.'

Net.hr: Ovo je vaše deseto rukometno prvenstvo po redu. Imate li neko najdraže ili neki događaj koji vam se posebno urezalo u pamćenje?

Filip Brkić: "Pa posebno pamtim broncu iz 2016. kada smo dobili Poljsku za prolaz ne sjećam se više, mislim 13 razlike. I drago mi je EP iz 2020. kad smo uzeli srebro u Švedskoj. Ali nekako nismo uživali u tome jer je 2,3 tjedna poslije došla korona u naše živote i cijeli svijet je stao."

Net.hr: Ponovno radite zajedno s Nikšom Kalebom i postali ste prepoznatljiv duo. Je li on najbolji suradnik kojeg možete imati u ovom rukometnom ludilu?

Filip Brkić: "Nikša je prije svega veliko ime, olimpijski pobjednik i svjetski prvak, fantastičan igrač, a takav je i kao čovjek. Vrlo jednostavan i onda je lako raditi."

'Anegdota sa Saračem i zaštitarem'

Net.hr: Možete li nam ispričati neku anegdotu s rukometnih putovanja i utakmice? Vjerujemo da ih je puno…

Filip Brkić: "Ma bilo ih je puno ali pamtim jednu scenu s pokojnim Saračem. Bili smo na SP u Francuskoj 2017. Bilo je to vrijeme velikih islamističkih terorističkih napada po cijeloj Evropi. Stroge su bile kontrole svugdje, a jedan te isti zaštitar nas je svako jutro pregledavao ko zadnje kriminalce na ulazu u dvoranu. Sve van iz džepova, torbi, prepipao bi nas od glave do pete. I zadnji dan skupila se cijela svita bas na tom ulazu. Predsjednik francuskog rukometnog saveza, vodstvo IHF-a, televizijske kamere. I opet nas ovaj krene pregledavat, a Sarač mu na francuskom kaže: 'O stari jesi dosadan, više si me prepipao za ovih 10 dana nego žena doma u zadnjih godinu'. I naravno da su svi ovi ljudi koji su to čuli popadali od smijeha i taj zaštitar posramljen isto nije mogao sakriti smiješak. Sarač je bio kralj trenutka. Uvijek je imao pravu riječ za svakoga."

Net.hr: Kako to izgleda kada se kamere ugase? Što radite u slobodno vrijeme na prvenstvima kada niste u live prijenosu utakmice?

Filip Brkić: "Poslije prijenosa pun si adrenalina, ne možeš baš odmah na spavanje. Popije se pivo, svi zajedno, cijela TV ekipa. A s Kalebom znam hodati puno, znali smo prehodati i po 20 kilometara u danu, recimo u Grazu ili Beču."