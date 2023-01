Olimpijski pobjednik iz 2004. Drago Vuković u petak je na početku emisije "Vrijeme je za rukomet" otkrio kako je u 9 mjeseci radio na recepciji u hotelu. Da, dobro ste pročitali. Na recepciji u hotelu. I naš Drago uživao je u tome, a dobio je i izdašnu napojnicu jednom. "Drago, što se promijenilo u posljednjih godinu dana u tvom životu?"

"Radio sam 9 mjeseci na recepciji u hotelu. Mnogi su se iznenadili, ali meni je bilo lijepo i hvala svim kolegama, šefici. Bilo je iskreno čudno ljudima vidjeti da guram kofere na Rivi. Čak ne jedan Nijemac prepoznao koji je igrao rukomet ne tako na visokom nivou. To me baš iznenadilo. 800 kuna mi je najveća napojnica. Šokirao me čovjek. Platio sam porez naravno. Bilo je lijepo, ali povukao sam se i sad sam na Perinoj akademiji, to me više raduje", kazao je Marku Vargeku naš junak Drago Vuković.

