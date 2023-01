Došao je i taj dan kad hrvatska rukometna reprezentacija započinje svoj nastup na 28. SP-u u Švedskoj. Tinte se prolilo, pisalo se, pričalo, diskutiralo, komentiralo i analiziralo posljednjih dana o mogućnostima naših rukometaša, očekivanjima, igri, rosteru, tom toliko željenom povratku stabilnosti hrvatskog rukometa i onom što Hrvoja Horvata, njegov stručni stožer i igrače naposljetku čeka na turniru. Slobodno možete zaboraviti na to jer jedino mjerilo je teren. Stoga, sad počinje ono pravo gdje se stvaraju sportski junaci i ispisuju najljepše stranice sportske povijesti...

Izazova je puno, motiva ne nedostaje i najave su skromne

Izazova je puno, motiva našim dečkima ne nedostaje, a ambicije su uvijek prisutne. No, naši rukometaši ispraćeni su na prvenstvo, nećemo reći u tišini jer je hrvatska rukometna reprezentacija pravi brend uspješnosti (čitajte naviknuti smo na uspjehe pa za potpunu tišinu nema mjesta), ali skromno, bez prevelikih najava nakon dva rezultatski lošija nastupa na EP-u u Mađarskoj prošle godine (8 u poretku) i na SP-u u Egiptu 2021. - kad smo bili katastrofalni 15.

Što se tiče očekivanja javnosti i atmosfere, situacija je sad slična kao 2003. prije SP-a u Portugalu, a svi znamo kako je na kraju završila ta priča za našu rukometnu reprezentaciju - povijesnim trijumfom. Da, možda je dobro što je tako...

Inače, od 2003. do 2020. godine Hrvatska nikada nije bila slabija od šestog mjesta na tri velika natjecanja (OI, SP, EP). Svi drugi imali su uspona i padova i vraćali su se. Dovoljno je samo podsjetiti se da je najveći favorit 28. SP-a u rukometu Danska, prije pet godina 2017. na Svjetskom prvenstvu bila deseta, pa dvije godine kasnije svjetski prvak.

Nije važno koliko si puta pao, već koliko si se puta nakon pada ustao

Na Europskom prvenstvu 2020. pak Danci osvojili su 13. mjesto. Francuska je 2017. godine bila svjetski prvak. Dvije godine kasnije treća, a na europskoj smotri 2020. godine tek četrnaesta. Stoga, događa se i velikima da ponekad padnu, ali pravi šampioni gledaju se po tome hoće li se dići nakon pada. Istinski prvaci pronalaze snagu, dižu se i ponovno pokazuju moć.

Nije važno koliko si puta pao, već koliko si se puta nakon pada ustao - stara je narodna koja dobiva još više na težini na ovom prvenstvu što se tiče naših rukometaša. Ernest Hemingway je napisao - svijet svakoga slomi, ali naposljetku ispadne da su neki jači na slomljenim mjestima. Mi vjerujemo, ne da vjerujemo nego znamo da smo najjači onda kad se to od nas najviše očekuje. Nije to samo slučaj s nogometnom reprezentacijom, nego i s rukometnom, odnosno i ostalim selekcijama. Jer, Hrvati su ratnici, borbenog duha i nesalomljivog karaktera i kao takvi nastupamo i u sportu. Jedan od takvih igrača je bio i Ivica Obrvan (56.) koji je danas priznati trener koji svoju rukometnu filozofiju želi pretočiti i na igrače...

"Ovo SP za Hrvatsku je jedno od specifičnih dosad. Jer, u 1. kolu igraju naši protiv reprezentacije koja je jaka, gdje se u međusobnom susretu odlučuje kojim putem se ide prema četvrtfinalu - lakšim ili izuzetno kompliciranim. Ako Hrvatska danas dobije Egipat, širom nam se otvaraju vrata četvrtfinala. U protivnom, ako se dogodi loš rezultat, mislim tu prije svega na poraz, onda bi nam bilo teže jer bi onda tom slučaju, najvjerojatnije, za ulazak u četvrtfinale morali pobijediti Dansku koja je izuzetno jaka reprezentacija, po mnogima prvi favorit turnira", kazao nam je u uvodu Ivica Obrvan.

Kako vam je izgledala igra Hrvatske na pripremama?

"Ono što sam vidio u pripremama, ozračje je dobro. Osim onih od ranije ozljeđenih igrača, nitko se na posljednje tri pripremne utakmice nije ozlijedio. Atmosfera je odlična, radna. U reprezentaciji ima svježe krvi. Tu je nekoliko mladih igrača koji žele pokazati da mogu i da imaju reprezentativnu kvalitetu, a da su svi ovi ozlijeđeni zdravi, pitanje je bi li spletom okolnosti netko od njih tu bili. Situacija mi se čini dobra u reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo specifično je po tome što je jedno od onih koji daje potencijalne reprezentacije koje će sudjelovati na OI ili ti barem daje priliku da odeš u kvalifikacije, preko kojih trebaš izboriti sljedeće OI. Tako da SP ima jednu veliku težinu. Vrlo je kvalitetno sa širokim rosterom reprezentacija koji s pravom pucaju na borbu za medalje.

Svježa krv

Spomenuli ste svježu krv koji želi pokazati da i mladi u reprezentaciji mogu, te da imaju reprezentativnu kvalitetu. Na koje igrače mislite da bi im krv mogla dodatno uzavrijeti - proključati - za nešto više?

"S lijeve strane - osim već poznatog trolista Duvnjak - Cindrić - Karačić - igrača s velikim iskustvom plus dva iskusna igrača, senatora Muse i Gojuna. Od ovih novih koji se pojavljuju na poziciji lijevog vanjskog, mislim da su izuzetno motivirani, kvalitetni i željni rezultata i uspjeha - Zvonimir Srna i Josip Šarac. S druge strane, izostankom Ivana Ćupića otvorila se mogućnost za izuzetno talentirano desno krilo Pavla Kraljevića koji pokazuje kvalitetu i kroz PPD Zagreb i koji je pokazao kvalitetu na posljednjim prijateljskim utakmicama. Tu je mladi ali na već određeni način afirmirani Ivan Martinović. Imamo novo lice, relativno novo u vidu mladog golmana Dominika Kuzmanovića. Tako da su to neki dečki koje bi trebali istaknuti, ali kad je u pitanju reprezentacija bilo koje zemlje, a posebno Hrvatske u rukometu, onda svaki igrač koji je unutra u tih 20, za početak, ima sigurno veliku kvalitetu i talenat da kaže da je zasluženo tu i da ima što pokazati, bez obzira koga izbornik bude izabrao."

Nešto će se pitati i Egipat u prvoj utakmici Hrvatske na turniru. Egipćani su na prošlim OI u Tokiju završili kao 4. na turniru na kojem Hrvatske nije bilo...

"Egipat je afrička reprezentacija koja uz Tunis igra najbolji rukomet i ima najvišu kvalitetu. Posljednjih godina Egipat je iskočio ispred Tunisa koji uvijek ima nekih međusobnih problema unutar reprezentacije. Sigurno, Egipat je visoko kvalitetna reprezentacija. Međutim, kao i što Hrvatska ima određenih problema s ozljedama, tu bi, uz dužno poštovanje svima koji su ozlijeđeni, izdvojio dva ključna izostanka. Zdravi, izuzetno sposobni, motivirani i hladnokrveni Ivan Ćupić, ako je zdrav. Nažalost, proteklih 3-4 mjeseca nisu mu dopustila adekvatan trening u Zagrebu. Ivan ima velikih problema s koljenom zato ga i nema".

Koji je drugi ključni izostanak?

"Onaj koji je, iz trenerskog kuta gledanja, izuzetno važan u slaganju obrambeno napadačke koncepcije gotovo nezamjenjiv je David Mandić - lijevo krilo Melsugena koji će nam strahovito puno nedostajati. To su ta neka dva naša dva ključna izostanka. Moram usput spomenuti da i Egipćani isto imaju problema. Njihov najbolji rukometaš, jedan od najboljih desnih vanjskih na svijetu Yahia Khaled Mahmoud Fathy Omar je ozlijeđen i neće igrati, tako da smo po tom pitanju bitnih igrača koji nedostaju izjednačeni. Dobro je što se utakmica protiv Egipta igra na europskom tlu, što je uvijek bolja opcija nego da se igra na afričkom tlu ili azijskom. Očekujem ipak tešku utakmicu", istaknuo je Ivica Obrvan.

Egipat je najbitniji

Prva utakmica na turniru je najbitnija...

"I jedni i drugi znaju da prva utakmica na turniru usmjerava put prema četvrtfinalu prvenstva. Bit će teško, ali dajem ipak malu prednost našima - 60 naprema 40% ili 55 naprema 45 % - s obzirom da je i prvi dvoboj i kvaliteta na našoj strani".

Što se dogodilo u posljednje dvije godine da je uspješnost naših rukometaša sad ipak manja odnosno da naši rukometaši nisu bili na svom očekivanom nivou, nego ispod njega?

"Dogodilo se svega pomalo. Dobro, posljednja medalja naših rukometaša dogodila se prije tri godine, dakle ne tako davno. Nakon toga, bili smo loši u Egiptu i preskočili OI u Tokiju jer nismo bili dovoljno dobri na kvalifikacijskom turniru. Onda se dogodilo to COVID EP u Mađarskoj i Slovačkoj. Sudjelovao sam na tom turniru kao izbornik Bosne i Hercegovine i onaj tko nije sudjelovalo ne može ni znati kakva je to bila trauma. Tu je najmanje sport bio prisutan. I naravno, široka kvaliteta mnogih reprezentacija koje su se pojavile, postojanost onih najkvalitetnijih da zadrže onaj nivo igara na svom nivou. Posljednjih nekoliko godina možda smo popustili. iako je kvalitetna prisutna, kao i širina naše reprezentacije, dobrih mladih igrača u reprezentaciji Hrvatske ima. Ovo je sad jedna prilika da se ponovno vratimo natrag."

Koji su osnovni ciljevi naših, tj koji bi oni trebali, u konačnici, biti?

"Imamo ispred sebe dva cilja, osnovna. Prvi je ulazak u četvrtfinale, da se izbori mogućnost kvalifikacija za Pariz, a onda nakon toga, da se borimo za medalju. To se nekako uvijek očekuje od hrvatske rukometne reprezentacije. Osobno mislim da to možemo jer posjedujemo kvalitetu. Sad je ovo prilika da Hrvatska odigra jedno dobro SP u rukometu".

Što će biti potrebno za dobar rezultat, osim naravno dobre koletivne igre? Iz tabora Hrvatske proteklih dana i tjedana često smo mogli čuti riječ - zajedništvo. Ivano Balić je upravo nama bio rekao na prvom okupljanju 27. prosinca u Westinu, odgovorivši nam na naše pitanje, kako bi ovoj rukometnoj družini najjača stavka, odlika trebao biti kolektivni duh - "da to bude prava ekipa. Tako su se u prošlosti osvajali naslovi."

'Zajedništvo najviše dolazi pobjedama'

"Zajedništvo, kohezija - to se nešto sad ponavlja kao fraza - pogotovo nakon nogometa. Najveće zajedništvo vam dolazi, ono se najviše stvara pobjedama. Kad dobijete jednu, dvije onda zajedništvo, kohezija, motiva, sve to ide jednu s drugim. Teže je stvarati te i takve stvari nakon loše utakmice, nakon poraza. Dobar rezultat u sportu povezan je i s atmosferom. Jedno bez drugog ne može. Što će biti potrebno? Bit će potrebno da naši budu dosljednji. Trebat će dati prostora, poneku grešku će trebati znati istrpiti. Stabilna reprezentacija je ono što ćemo trebati dobiti na turniru. Ne bi smijelo biti lutanja u budućnosti. Sljedećih nekoliko godina ovoj grupi mlađih igrača treba dati više šanse i prostora, istrpiti njihovu poneku grešku da bi u konačnici za sljedeće godine imali dobit, rezultat, momčad i kolektiv".

Poljska i Francuska prekjučer su otvorili SP. Sjajna utakmica i jedan atomski - brz rukomet.

"Francuzi su zasluženo i očekivano dobili. Ok, malo teže nego što je bilo za predvidjeti. Poljaci su igrali malo iznad svih mogućnosti, ponešeni publikom u Katowicama. Držali su se do zadnjih desetak ili pet minuta. Suci su malo domaćinski imali arbitarski pogled. Neke lopte su Poljaci dobili, a opet izgubili na kraju. Ulaskom Slovenije u njihovu grupu Poljaci su dobili na kraju i jednu od težih grupa na SP-u. Čak sam razmišljao da su i malo slabiji nego što su jučer pokazali i definitivno da će između njih i Slovenije biti borba za poziciju broj 2 što je izuzetno važno i pokušat će nakon onog fijaska na EP-u koje su organizirali, Poljaci organizacijski ovo SP iskoristiti bolje za jedan kvalitetniji plasman".

'Obrana se tražila, ali bit će ona puno bolja na turniru'

I za kraj, recite nam nešto o obrani Hrvatske, odnosno kako vam je izgledala u ove tri utakmice prije SP-a? Nama se čini da su rukometaši u napadu bili razigrani, a u obrani malo propusni i spori.

"Kad se igra ovako brzi rukomet kao što je danas rukomet uzeo maha u toj brzini, da se non-stop trči i kad se izgubi lopta i kad se primi gol na brzi centar i u tranziciju, da se pokuša čim ranije na nepostavljenu obranu, sasvim je logično da ćete imati i više primljenih golova, bez obzira kako igrate obranu. Ono što sam vidio je na tragu izjava koje ste mi rekli da je naš napad bio brz, protočan, da je Hrvatska zabijala puno golova iz protunapada na postavljenu obranu. Da, obrana se tražila, postavljala, nije bila idealna ali kako su prijateljske utakmice dolazile kraju postajala je i bolja. Plus je to što mi imamo dvije vrste obrane koje možemo ponuditi - što puno reprezentacija nema - to je obrana 6-0 i 5-1 - s različitim igračima u poziciji 5-1, što može biti veliki plus. Uvijek je u rukometu, kao i u svim kolektivnim loptačkim sportovima, obrana ono što presuđuje. Da, nije bila idealna, ali će sigurno biti puno bolja. Dignut će se obrana na veći nivo", zaključio je Ivica Obrvan.

Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se igrati u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je od 11. do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.

Popis igrača za Svjetsko prvenstvo 2023. godine u Švedskoj i Poljskoj:

DOMINIK KUZMANOVIĆ – RK NEXE

DINO SLAVIĆ – RK PPD ZAGREB

MATE ŠUNJIĆ – US IVRY HANDBALL

MARIN JELINIĆ – RK NEXE

LOVRO MIHIĆ – ORLEN WISLA PLOCK

FILIP GLAVAŠ – RK TRIMO TREBNJE

PAOLO KRALJEVIĆ – RK PPD ZAGREB

ŽELJKO MUSA – RK PPD ZAGREB

MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN

NIKOLA GRAHOVAC – RK PPD ZAGREB

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK

DOMAGOJ DUVNJAK – THW KIEL

LUKA CINDRIĆ – BARCA

IGOR KARAČIĆ – HC LOMZA VIVE KIELCE

ZVONIMIR SRNA – RK PPD ZAGREB

JOSIP ŠARAC – FRISCH AUF GÖPPINGEN

IVAN MARTINOVIĆ – MT MELSUNGEN

LUKA ŠEBETIĆ – GWD MINDEN

JAKOV GOJUN – RK PPD ZAGREB

Stručni stožer:

HRVOJE HORVAT, IZBORNIK

IVANO BALIĆ, TRENER

NINOSLAV PAVELIĆ, TRENER VRATARA

ŠIME TOMAŠEVIĆ, KONDICIJSKI TRENER

ŽELJKO KERCEL, FIZIOTERAPEUT

FILIP ŠIMUNOVIĆ, FIZIOTERAPEUT

DOMAGOJ GAJSKI, LIJEČNIK

SILVIJA JURATOVAC, MT TRENER

IVICA UDOVIČIĆ, DIREKTOR NACIONALNIH SELEKCIJA

IVICA MARAŠ, GLASNOGOVORNIK I TEAM MANAGER

ZDRAVKO MIRILOVIĆ, TEHNIKO

SKUPINA G 28. SP-a (Jönköping) - Hrvatska, Egipat (igramo 13. siječnja), SAD (15.)., Maroko (17.) - sve utakmice igramo od 20.30.