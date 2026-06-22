Ludnica, drama i senzacija na Mundijalu, FNC 32 'zapalio' Osijek

Proteklog vikenda svjedočili smo brojim sportskim uzbuđenjima. U prvom planu je bilo Svjetsko prvenstvo i FNC 32 u Osijeku, ali nije to bilo sve. U specijalu Net.hr-a Vikend retrovizor izdvojili smo što se sve najvažnije događalo.

Drama na Mundijalu

Dok su se hrvatske reprezentativci pripremali za drugu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, protiv Paname, na Mundijalu su odigrani spektakularni ogledi koji su donijeli i senzacije.

Prva priča ovog SP-a je reprezentacija Zelenortskih otoka, debitanti na SP-u, koja je stigla do drugog remija na Mundijalu odigravši 2:2 s favoriziranim Urugvajem, dvostrukim prvacima svijeta.

Subotnji program obilježile su predstave europskih sila. Njemačka je, nakon pobjede 7:1 protiv Curaçaa, upisala drugi trijumf. U Torontu su svladali Obalu Bjelokosti 2:1 i tako, uz domaćina SAD, postali jedna od prvih reprezentacija koja je osigurala svoje mjesto u rundi od 32. U skupini F, Nizozemska je deklasirala Švedsku 5:1 i napravila korak prema prvom mjestu. Japan je s 4:0 potopio Tunis i najavio borbu za vrh. Ekvador i Curaçao odigrali su 0:0, umanjivši si šanse za prolazak.

Nakon remija bez golova protiv Zelenortskih Otoka, Španjolska se probudila. Pobjedom 4:0 protiv Saudijske Arabije, "Furija" je osigurala prolazak dalje i poslala poruku konkurentima. S druge strane, Belgija je nastavila s lošim igrama. Protiv Irana su odigrali samo 0:0, što im je drugi remi i prolazak im je ozbiljno ugrožen.

Osijek je gorio

S druge strane Atlantika, dvorana Gradski vrt u Osijeku bila je poprište borilačkog spektakla FNC 32, koji je ispunio sva očekivanja. Domaća publika s posebnim je nestrpljenjem iščekivala nastupe hrvatskih boraca. Mario Žgela uspješno se vratio pobjedama, svladavši Denija Mirinića prekidom i tako zapalio atmosferu. Nažalost, večer nije bila uspješna za sve domaće uzdanice. Andrej Kedveš doživio je šokantan poraz, nokautiran nakon samo tridesetak sekundi borbe od strane Moldavca Vadima Lungua. Glavna borba večeri između Toma Breesea i Marcina Prachnija završila je ekspresnom pobjedom Britanca gušenjem u prvoj minuti.

Ipak, potez večeri pripao je Argentincu Laureanu Staropoliju, koji je brutalnim nokautom laktom iz okreta protiv Čeha Jakuba Bahnika podigao cijelu dvoranu na noge i zasluženo osvojio bonus za najbolji nokaut.