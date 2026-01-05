FREEMAIL
VIKEND RETROVIZOR /

Osijek se pojačao, Vukovi stigli do prve pobjede, a u Hercegovini su se našla dva 'neprijatelja' novog Dinama

Osijek se pojačao, Vukovi stigli do prve pobjede, a u Hercegovini su se našla dva 'neprijatelja' novog Dinama
Foto: Pixsell, Pixsell, Pixsell, Profimedia

Zanimljivo je bilo i u Engleskoj, gdje su Wolvsi po prvi put ove sezone pobijedili, što je dovelo do priča da bi Nuno Espirito Santo mogao biti smijenjen, a na klupu West Hama zasjesti ili Bilić ili Jakirović.

5.1.2026.
12:06
Roko Silov
Pixsell, Pixsell, Pixsell, Profimedia
Ovaj vikend donio nam je nekoliko zanimljivih trenutaka koji bi mogli imati duboke implikacije u nastavku godine.

Hercegovačke večeri

Nakon što je u petak popodne u Slobodnoj Dalmaciji izašla vijest kako se glavni tajnik HNS-a i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina našao sa Zdravkom Mamićem, pravomoćno osuđenim kriminalcem i bjeguncem od hrvatskog pravosuđa koji se skriva u Bosni i Hercegovini, u nedjelju je izašla informacija kako bi ga to moglo "koštati glave".

Naime, u HNS-u nisu nimalo sretni zbog te večeri koja je, prema riječima Svetine, bila "sasvim slučajna", pa bi mogli ići u rušenje čovjeka kojeg su Zvonimir Boban i Joe Šimunić već pokušali srušiti zbog načina upravljanja savezom.

Podsjetimo, glavni tajnik HNS-a Tomislav Svetina, čelni čovjek Lokomotive i član izvršnog odbora HNS-a Božidar Šikić te Neven Šprajcer, nekadašnji zamjenik glavnog tajnika i voditelj natjecanja HNS-a, uhvaćeni su u društvu bivšeg čelnika Dinama koji se od 2018. skriva od hrvatskog zakona u Bosni i Hercegovini.

Čudo od djeteta

Ovog je vikenda, točnije u subotu, 3. siječnja, održano i finale svjetskog prvenstva u pikadu. U njemu je slavio nevjerojatni tinejdžer Luke Littler, koji je tako obranio svoju titulu. Littler je prošle godine postao daleko najmlađi prvak svijeta, a sada je obranivši titulu postao najmlađi s barem dva osvojena naslova.

Littler je završio s prosjekom od 106,02, dok je Van Veen bio na jako dobrih, ali nedovoljno za ovako raspoloženog Littlera, 99,94. Englez je bio puno uspješniji na izlazima (46,9% naspram 38%).

Treba istaknuti i kako je Littler postao tek četvrti igrač pikada koji je obranio naslov PDC svjetskog prvaka. Prije njega to su uspjeli Phil Taylor, Adrian Lewis i Gary Anderson. Također, postao je tek četvrti igrač u povijesti s 10 ili više osvojenih velikih PDC turnira. Uz njega su na tom popisu tek Taylor (79), Michael van Gerwen (48) i James Wade (11).

Prva pobjeda Vukova i šansa života za Jakirovića

U Premier ligi Wolvsi su ostvarili prvu pobjedu ove sezone i to protiv konkurenta u borbi za ostanak, West Hama. To je dovelo do priča o smjeni Nuna Espirita Santosa, kojeg bi na klupi Čekićara mogao zamijeniti Slaven Bilić, ali i Sergej Jakirović.

Tu je i utakmica Chelseaja i Manchester Cityja, u kojoj su Građani ispustili vodstvo u sudačkoj nadoknadi. Tim je neriješenim rezultatom City ostao na šest bodova zaostatka za Arsenalom, a još jedan udarac je i ozljeda hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, čija se težina još ne zna.

Vratio se Tonio

U HNL-u se vratio Tonio Teklić, koji je pojačao redove Osijeka u borbi za ostanak. Teklić se proslavio u Varaždinu, gdje je briljirao nekoliko sezona, što mu je omogućilo transfer u Tursku. Prije Varaždina igrao je za Hajduk, gdje se nije nametnuo. U Turskoj je igrao za Trabzonspor, Karagumruk i Erzurumspor, a prošloga ljeta stigao je u poljski Widzew. Teklić je drugo pojačanje ove zime nakon Borne Barišića, koji se vratio u Osijek.

Svjetski kup

Ovog vikenda održani su i ženski veleslalom i slalom u slovenskoj Kranjskoj Gori, a staza u susjedstvu nije bila sretna za hrvatske skijašice. Zrinka Ljutić nastavila je s lošom ovosezonskom formom u Svjetskom kupu; najprije je u subotu bila 13., da bi u nedjelju ostala bez nastupa u drugoj vožnji slaloma. Pred brojnim hrvatskim navijačima koji su stigli u Kranjsku Goru, Ljutić je u prvoj vožnji slaloma startala kao druga, da bi nakon nekoliko vrata napravila pogrešku zbog koje se vraćala na stazu i pritom izgubila mnogo vremena. Ispadanje iz ritma potpuno je poremetilo Ljutić, koja je ubrzo nakon toga napravila novu veliku grešku i time definitivno ostala bez plasmana ove nedjelje.Slične je sreće bila i Leona Popović, koja veleslalom u subotu nije skijala, da bi u slalomu u nedjelju završila 46.

Ostale vijesti

Od ostalih vijesti izdvajamo da su odigrane prve utakmice knock-out faze Afričkog kupa nacija, u kojima su dalje prošli Senegal, Mali, Maroko i Kamerun, kao i da je odrađena prva etapa relija u Dakaru. Hrvatska posada, koju čine Juraj Šebalj i Dušan Bućan, trenutačno se nalazi na sedmom mjestu ukupnog redoslijeda.

Vikend RetrovizorTonio TeklićHnlHnsZdravko MamićTomislav SvetinaPremier LeagueSlaven BilićWolvesWest HamSergej JakirovićJoško GvardiolManchester CityChelseaZrinka LjutićSkijanjePikado
Osijek se pojačao, Vukovi stigli do prve pobjede, a u Hercegovini su se našla dva 'neprijatelja' novog Dinama