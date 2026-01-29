Mislili su da mu je to djevojka: Ljudi u nevjerici zbog fotografija poznatog frizera i kćeri

Slavni hollywoodski frizer Chris Appleton (42) ovih je dana snimljen na plaži u Miamiju u društvu svoje 21-godišnje kćeri Kitty, a njihova bezbrižna šetnja uz more i zajedničko kupanje privukli su brojne poglede. Zbog Chrisova mladolikog izgleda mnogi su prolaznici na prvu pomislili kako je riječ o romantičnom paru, a ne o ocu i kćeri.

Chris Appleton, koji stoji iza nekih od najpoznatijih frizura u svijetu slavnih, među kojima su i one Jennifer Lopez, Kim Kardashian i Dua Lipe, već godinama slovi za jednog od najutjecajnijih frizera u industriji. No ovoga puta pažnju nije privukao samo svojim izgledom, već i odnosom s kćeri koji jasno pokazuje koliko su bliski.

Tko je majka Kitty Appleton?

Kitty je Chris dobio s bivšom partnericom Katie Katon, s kojom ima i sina Billyja. Iako rijetko govori o privatnom životu, poznato je da je iznimno vezan uz svoju djecu te često dijeli njihove zajedničke trenutke na društvenim mrežama, gdje se vidi koliko su povezani i bliski.

Ljubavni život Chrisa Appletona

Chris je danas u vezi s Castrom DeBernardijem, a njihova romansa posljednjih mjeseci privlači pažnju javnosti. Prije toga bio je u braku s glumcem Lukasom Gageom – par se vjenčao u travnju 2023. godine, no razveli su se već u rujnu iste godine. Kako je ranije otkrio, sa 26 godina je 'izašao iz ormara' i priznao najbližima da voli isti spol. U tom trenutku već je imao kćer i sina s Katie Katon.

Neraskidiva veza oca i kćeri

Da su Chris i Kitty jako bliski, jasno je i iz njihovih objava na društvenim mrežama, gdje često dijele zajednička putovanja, večere i opuštene trenutke iz svakodnevice, a Kitty sve češće poznatog oca prati i na raznim evetima.

