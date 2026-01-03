Osijek predstavio prvo pojačanje ove godine: Stiglo je dijete Hajduka, već je briljirao u SHNL-u

Tonio Teklić novi je igrač NK Osijeka. Osječani su na svojim društvenim mrežama službeno potvrdili prvo pojačanje u 2026. godini. Teklić stiže na posudbu iz Poljskog Widzewa gdje ga je vodio Željko Sopić početkom ove sezone.

Teklić se proslavio u Varaždinu gdje je briljirao nekoliko sezona što mu je omogućilo transfer u Tursku. Prije Varaždina igrao je za Hajduk gdje se nije nametnuo. U Turskoj je igrao za Trabzonspor, Karagumruk i Erzurumspor, a prošloga ljeta je stigao u poljski Widzew. Teklić je drugo pojačanje ove zime nakon Borne Barišića koji se vratio u Osijek.

Tonio Teklić prvo je novo ime u 2026. godini koje će pojačati Bijelo-plave! Tonio, dobro nam došao! ⚪️🔵 pic.twitter.com/5KORH7DBav — NK Osijek (@nkosijek) January 3, 2026

Teklić je u SHNL-u odigrao 81 utakmicu i zabio 10 golova te još šest puta asistirao. Igra uglavnom na poziciji desetke, a može pokriti i desnu stranu. Sada će opet surađivati sa Sopićem koji je nakon remija sa Slaven Belupom najavio kako je upravi kluba predao listu igrača koje želi dovesti kako bi Osijek izborio ostanak u ligi.

