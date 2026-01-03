FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NUŽNA POJAČANJA /

Osijek predstavio prvo pojačanje ove godine: Stiglo je dijete Hajduka, već je briljirao u SHNL-u

Osijek predstavio prvo pojačanje ove godine: Stiglo je dijete Hajduka, već je briljirao u SHNL-u
×
Foto: Davor Javorovic/pixsell

U Turskoj je igrao za Trabzonspor, Karagumruk i Erzurumspor

3.1.2026.
12:22
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tonio Teklić novi je igrač NK Osijeka. Osječani su na svojim društvenim mrežama službeno potvrdili prvo pojačanje u 2026. godini. Teklić stiže na posudbu iz Poljskog Widzewa gdje ga je vodio Željko Sopić početkom ove sezone. 

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Teklić se proslavio u Varaždinu gdje je briljirao nekoliko sezona što mu je omogućilo transfer u Tursku. Prije Varaždina igrao je za Hajduk gdje se nije nametnuo. U Turskoj je igrao za Trabzonspor, Karagumruk i Erzurumspor, a prošloga ljeta je stigao u poljski Widzew. Teklić je drugo pojačanje ove zime nakon Borne Barišića koji se vratio u Osijek. 

 

 

Teklić je u SHNL-u odigrao 81 utakmicu i zabio 10 golova te još šest puta asistirao. Igra uglavnom na poziciji desetke, a može pokriti i desnu stranu. Sada će opet surađivati sa Sopićem koji je nakon remija sa Slaven Belupom najavio kako je upravi kluba predao listu igrača koje želi dovesti kako bi Osijek izborio ostanak u ligi.

POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'

HnlNk OsijekTonio Teklić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NUŽNA POJAČANJA /
Osijek predstavio prvo pojačanje ove godine: Stiglo je dijete Hajduka, već je briljirao u SHNL-u