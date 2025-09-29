Dan odluke?! Ruše li Dinamo i ostali klubovi vlast čovjeka koji ju želi silom zadržati?

Zagrebački nogometni savez u fokusu je hrvatske sportske javnosti u posljednje vrijeme, a situacija će svoju kulminaciju doživjeti danas na izvanrednoj izbornoj skupštini koja bi se trebala održati u 18 sati, a nju je sazvao Tomislav Svetina, predsjednik Saveza koji je postao persona non grata za zagrebačke nogometne klubove, a evo i zašto.

Što se valja u pozadini?

Naime, ključni izvor nezadovoljstva leži u načinu na koji je odluka o izborima donesena. Iako su redovni izbori bili planirani tek za proljeće 2026. godine, Izvršni odbor ZNS-a donio je odluku o raspisivanju izvanrednih izbora na sjednici pod točkom dnevnog reda "Razno". Takav potez, koji ključnu odluku o budućnosti Saveza skriva unutar proceduralno nevažne točke, mnogi klubovi su protumačili kao jasan znak netransparentnosti i pokušaj da se izbjegne šira rasprava.

Dodatnu buru podigla je sporna izmjena članka 49. Statuta ZNS-a, donesena još u ožujku 2024. godine. Prema toj izmjeni, kandidat za predsjednika mora biti fizički prisutan na sjednici na kojoj se izbori najavljuju. Oporba tvrdi da ažurirani statut s tom ključnom promjenom nikada nije bio javno objavljen na službenim stranicama Saveza, što otvara ozbiljne sumnje u namjeru da se potencijalnim protukandidatima onemogući pravovremena reakcija i sama kandidatura.

Rudeš je počeo, Dinamo nastavio

Iz toga je poprilično jasno da je Svetina sve izrežirao kako bi ostao na svojoj funkciji, a prvi je na to upozorio NK Rudeš. Uskoro su se u bojkotu Rudešu pridružili Dinamo i Kustošija te još neki zagrebački klubovi koji su najavili kako neće sudjelovati na izvanrednoj izbornoj skupštini.

Iz Maksimira su poručili kako nemaju namjeru sudjelovati niti podržavati ovakav način rada Zagrebačkog nogometnog saveza, a posljedično ni njegovo sadašnje vodstvo. U svom priopćenju, Dinamo je naglasio kako smatra da se rad ZNS-a ne temelji na općem nogometnom dobru, već na "osobnim i selektivnim interesima".

Vidjet ćemo što će se dogoditi večeras. Teško da će Svetina uspjeti imati kvorum i teško da će mu proći reizbor za predsjednika. Mogao bi imati i pravnih problema jer cijeli slučaj istražuje DORH zbog moguće zlouporabe položaja. U svakom slučaju, ništa čudno za čovjeka koji je bio slizan sa Zdravkom Mamićem dugi niz godina, a onda dao sve od sebe da ostane relevantan u hrvatskom nogometu nakon "pada" njegovog velikog gazde.

