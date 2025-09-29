Može li netko zaustaviti Dinamo? Kladionice su rekle svoje...

Osmo kolo HNL-a donijelo je očekivane pobjede vodećih. Dinamo je lako svladao Slaven Belupo (4-1), Hajduk Lokomotivu (2-0), a Varaždin je s 2-1 preskočio istu tu Lokomotivu na tablici.

Rijeka je nastavila tonuti, remi s Istrom 1961 produbio je krizu aktualnog prvaka koji u osam kola ima tek jednu pobjedu. Kladionice su je praktički otpisale: koeficijent na titulu popeo se na 100, isti kao i za Varaždin.

Sve o hrvatskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!

Dinamo je uvjerljivo prvi favorit (1,30), Hajduk drži koeficijent 4,00, dok ostali klubovi imaju tek simbolične šanse. Zanimljivo, prema kladionicama Dinamo ima veću šansu osvojiti Europsku ligu nego Rijeka obraniti HNL naslov.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'