Sportske igre mladih ove godine slave veliki jubilej: Evo što nas čeka

U tijeku je 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih, a sada je stigla do regionalnih završnica Coca-Cola Cupa i 3x3 Sprite Cupa, na kojima najbolje malonogometne i košarkaške ekipe traže prolaz na Državnu završnicu, koja će se tijekom kolovoza održati u Rijeci.

Ovogodišnja natjecanja započela su u siječnju Coca-Cola Cupom i ekološko-sportskim projektom Zero Waste, a kroz brojne sportske susrete djeca i mladi još su jednom pokazali kako sport povezuje, motivira i pokretač je dobre energije.

Coca-Cola Cup

Najveći malonogometni turnir u Europi, Coca-Cola Cup, tijekom 2026. godine okupio je 50.905 nogometašica i nogometaša na 155 turnira diljem Hrvatske. Nakon kvalifikacijskih, gradskih i županijskih natjecanja, najbolje ekipe izborile su nastup na regionalnim završnicama.

Prva regionalna završnica odigrana je na terenima ŠRC Sopot u Zagrebu, a sudjelovali su županijski pobjednici iz Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Na turniru su nastupile ekipe u tri kategorije: muškoj i ženskoj konkurenciji 2011. godište i mlađi te muškoj konkurenciji 2008. godište i mlađi. Iako je riječ o amaterskom sportu, turnir je još jednom pokazao visoku razinu igre, odlične poteze i mnoštvo golova. Ekipe su odigrale niz napetih utakmica, a uz borbu za svaku loptu, nogometašice i nogometaši istaknuli su se korektnom igrom i poštovanjem protivnika.

Foto: Karlo Sutalo

Coca-Cola Cup osmišljen je kao nogometna platforma za promicanje sportskih vrijednosti među mladima, fair playa, timskog duha, tolerancije i prijateljstva, a sudjelovanje na svim razinama natjecanja potpuno je besplatno. Plasman na Državnu završnicu u muškoj kategoriji izborile su ekipe Balki i prijatelji (2008. godište i mlađi) iz Karlovca te Halogenci (2011. godište i mlađi) iz Zagreba.

"Turnir je bio odličan, nije bilo lako, protivnici su bili jaki. Na raspucavanju peteraca sam samo razmišljao da idemo u Rijeku i uspjeli smo. Coca-Cola Cup nam je svake godine poseban doživljaj jer volimo nogomet i ovakva natjecanja. Plasman na Državnu završnicu puno nam znači i jedva čekamo nastup u Rijeci.“

U ovoj sezoni Plazma Sportske igre mladih nastavile su i kampanju promocije ženskog nogometa u suradnji s Uefa Foundation for Children na čelu s Aleksanderom Čeferinom, predsjednikom UEFA-e i ambasadorom Igara. Najbolja ženska ekipa na regionalnom turniru u Zagrebu je ekipa NK Karlovac. Svojim nastupom izborile su put u Rijeku, a kapetanica NK Karlovac nakon pobjede izjavila je: “Danas mi je bilo super na Coca-Cola Cup-u, stvarno sam sretna što smo prošle u Rijeku i mislim da ćemo tamo ostvariti odličan rezultat jer smo dobra ekipa i imamo dobre igračice.”

Foto: Karlo Sutalo

3x3 Sprite Cup

Uz nogometna uzbuđenja, regionalne završnice igraju se i u sklopu 3x3 Sprite Cupa. Atraktivni turniri u uličnoj košarci ove su sezone pokazali da je 3x3 košarka sve popularnija među djecom i mladima, a utakmice su donijele niz zanimljivih susreta, brzih akcija, odličnih poteza i prave sportske energije.

Ekipe se natječu u kategorijama 2011. godište i mlađi u muškoj i ženskoj konkurenciji te 2013. godište i mlađi u muškoj konkurenciji. Tijekom sezone održano je 45 turnira 3x3 Sprite Cupa, a sudjelovanje više od 8.000 djece potvrdilo je sve veći interes mladih košarkašica i košarkaša za ovu dinamičnu disciplinu. Ovogodišnji 3x3 Sprite Cup zaigrao se i na hrvatskim otocima, pod obručima na Krku, Malom Lošinju, Korčuli i Braču, čime je još većem broju djece omogućeno da se uključe u besplatna natjecanja Plazma Sportskih igara mladih.

Posebnu atrakciju ove sezone donio je 3x3 Sprite Cup na dubrovačkim zidinama, gdje su mladi sportaši zaigrali na jednom od najljepših terena. Igrač KK Dubrovnik izjavio je: "Meni je 3x3 košarka bolja i dinamičnija jer se igra čvršće, s puno snage i kontakta. Bilo je napeto, igralo se koš za koš, ali ekipa je bila odlična i na kraju smo došli do pobjede.“

Foto: Karlo Šutalo

U Šibeniku 3x3 Sprite cup podržao je i Dario Šarić: "Ovakve manifestacije djeci daju ustrajnost u životu, bez obzira na to hoće li se jednog dana baviti sportom. Uče ih radnim navikama, disciplini i pokazuju koliko je važno surađivati u timu. Uvijek sam zagovornik sportskih događanja jer znam koliko znače djeci, kao što su nekad značila i meni. Volio bih da svi zavole sport, uživaju u njemu i bave se njime, a te se navike stvaraju od najranije dobi. Zato mislim da su Igre sjajna manifestacija i drago mi je što sam dio toga.“

Priliku za prolaz na Državnu završnicu mlade košarkašice i košarkaši tražit će na regionalnim završnicama u Matuljima, Splitu, Osijeku, Križevcima, Ludbregu i Zagrebu. Najbolje ekipe izborit će nastup na završnici u Rijeci, gdje će se susresti s vršnjacima iz cijele Hrvatske.

Foto: Karlo Sutalo

Ove godine nastavljena je i edukativna kampanja Zero Waste – Budi dio igre - Čuvajmo naš planet kojoj je cilj edukacija o važnosti zaštite okoliša. Zero Waste održan je u svim županijama u Hrvatskoj, a na 43 edukativno-sportski evenata sudjelovalo je 38.234 djece. Stečena znanja o pravilnom recikliranju otpada djeca primjenjuju na svim natjecanjima.

Plazma Sportske igre mladih u 30. sezoni okupili su više od 140.000 djece i mladih kroz sport, druženje i edukacije.