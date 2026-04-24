Osijek u znaku sporta: Svečano otvorenje jubilarne 30. sezone SIM-a

Osijek će u četvrtak, 30. travnja s početkom u 11 sati, biti domaćin Svečanog otvorenja 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih powered by Gorenje koje će se održati na Srednjoškolskom igralištu - Srednjika! Kroz natjecanja, igru i druženje, Plazma Sportske igre mladih već 30 godina potvrđuju kako sport razvija zdrave navike, samopouzdanje i timski duh kod djece i mladih. Najveća sportsko-amaterska manifestacija za djecu i mlade u Europi ove će godine okupiti više od 140.000 djece iz cijele Hrvatske, koja na Igrama imaju priliku natjecati se u 10 sportskih disciplina potpuno besplatno. Od osnutka 1996. godine Plazma Sportske igre mladih djeluju u kontinuitetu, a uz pokroviteljstvo Grada Osijeka na Srednjici će uz natjecanja biti održan i edukativni te zabavni program na kojem će sudjelovati 3000 djece i proslaviti jubilej SIM-a.

Plamen SIM-a u Osijek će donijeti tenisačica Donna Vekić i boksač Luka Pratljačić.

Svečanom otvorenju prisustvovat će i predstavnici Vlade Republike Hrvatske, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, predstavnici Osječko-baranjske županije, lokalne vlasti i proslavljeni sportaši među kojima su rukometaš Tin Lučin, bivši nogometaš Petar Krpan, gimnastičar Aurel Benović, veslač David Šain, atletičari Mia Wild i Ivan Horvat, plivač Luka Čarapović, kickboksači Borna i Niko Bilandžić, te još mnogi ambasadori i prijatelji Igara.

Na Svečanom otvorenju 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih powerd by Gorenje nastupit će Vokalni ansambl Brevis te sudionici The Voice Kids Hrvatska Ana Ajduković i Leo Rados.

Natjecanja u 5 sportskih disciplina i Zero Waste program

Natjecanja na Srednjici započet će utrkom na 60 metara u 9.30 sati, a nastavit će se nakon Svečanog otvorenja natjecanjima u graničaru u sklopu Telemach Dana sporta, najvećim malonogometnim turnirom u Europi Coca-Cola Cupom, 3x3 Sprite cupom u uličnoj košarci, Wiener turnirom u šahu te sportsko-ekološkim programom Zero Waste - Budi dio igre - Čuvajmo naš planet. Uz natjecanja, glazbene nastupe, za djecu će biti organizirane i brojne zanimljive aktivacije.

