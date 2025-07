Šokantne scene s Tour de Francea: Sudar pri 60 km/h pokazao koliko je biciklizam zapravo opasan

Dok biciklistički svijet prati Tour de France i pokušaj Tadeja Pogačara da upiše svoju jubilarnu 100. pobjedu, društvene mreže je preplavio dramatičan video koji brutalno dočarava koliko je biciklizam ekstreman sport.

Na trećoj etapi prestižne utrke dogodio se masovni sudar u završnici dionice, kada je pri brzini većoj od 60 km/h došlo do kontakta u zbijenom pelotonu. Snimka s mobitela, nastala uz samu stazu, prikazuje trenutak kada se savršena formacija vozača pretvara u kaos; bicikli lete, tijela padaju, a cesta se u sekundi pretvara u poprište dramatičnih scena.

Full video of today’s crash in the Tour de France final. Thank you for sending Lilian Marcq. #TDF2025 pic.twitter.com/DT0Iwjwqxs

Video je u rekordnom roku postao viralan, a dijelili su ga tisuće korisnika, pa čak i profesionalni biciklisti, ističući koliko opasan ovaj sport može biti. Iako ovakvi incidenti nisu rijetkost na Touru, kut snimke i brutalnost udara ovaj su sudar učinili posebno upečatljivim.

Osim tog incidenta, i jučerašnja etapa donijela je novu nezgodu, Jasper Philipsen je pao nakon sudara s Bryanom Coquardom i slomio ključnu kost i dva rebra što dodatno potvrđuje koliko se na ovakvim utrkama vozi „na nož“ – bez prostora za pogrešku.

Very hard crash and Tour de France over for the green jersey man Jasper Philipsen… dream that turned into a nightmare 😔 #TDF2025 pic.twitter.com/323aIDvIcw