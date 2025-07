Legendarni Hrvat kojem se klanja čitav svijet: 'Upravo oni bi mogli iznenaditi'

Ratko Rudić, najtrofejniji vaterpolski trener ikad, jedan od najvećih trenera u povijesti svekolikog sporta u globalnim razmjerima, idealan je za pričati o vaterpolu. Jeste li znali da je Ratko Rudić jedini trener na svijetu u svim loptačkim sportovima koji nikad nije izgubio niti jedno finale velikih natjecanja (OI, SP ili EP). Da, nije, niti s jednom momčadi.

Čudo od trenera, sportskog djelatnika. Impresionirao je svojim znanjem i Amerikance kad je u SAD-u sudjelovao u razvoju njihov vaterpola kad je bio izbornik vaterpolske reprezentacije te zemlje gdje vaterpolo i nije na mapi najpopularnijih sportova. Možemo reći kako je Ratko Rudić naučio Amerikance igrati vaterpolo...

"SAD ima veliku tradiciju u svjetskom vaterpolu, a meni su čelnici tamošnjeg Saveza vjerovali. Istina je ta da sam tada selektirao jednu generaciju i uspostavio sustav rada u američkom vaterpolu, ali mnogi ne znaju da su Amerikanci 1984. i 1988. na OI uzeli srebro", kazat će Ratko Rudić s kojim smo porazgovarali uoči početka Svjetskog vaterpolo prvenstva u Singapuru koje počinje 11. srpnja, a traje do 25. srpnja. Hrvatska vaterpolska reprezentacija koju vodi Ivica Tucak, izbornik ovjenčan slavom isto kao i njegov veliki prijatelj i mentor Ratko Rudić, na SP-u u Singapuru brani zlato.

"Hrvatska vaterpolska reprezentacija je momčad koja uvijek na velikim natjecanjima ide na sam vrh i sa ciljem da bude na vrhu. Gledao sam reprezentaciju u pripremnom periodu i protiv Mađarske i Italije. Reprezentacija izgleda dobro, izbornik upravlja s tim jako dobro i očekujem da bi mi mogli biti dobri, bez obzira na ta nova pravila, odnosno skraćeno igralište, ali mislim da smo se mi dosta snašli u tome. Vidim i da možemo ići na jedan dobar rezultat", rekao je za portal Net.hr u uvodu Ratko Rudić.

Boji li se Ratko Rudić neujednačenog i nekvalitetnog suđenja na turniru, posebno sad kad su izmjenjena pravila?

"Što se tiče suđenja, to će biti kao i uvijek. Suci dođu i onda se odigra prvi dio natjecanja, analizira se i nakon toga i suci polako ulaze u kvalitetnije suđenje, primjenjujući kriterij jednak za sve. Moguće je da suđenje ne bude baš dobro, kvalitetno, ali ne bi ja kretao od sudaca niti komentirao suđenje. Mislim da će se naši prilagoditi i nadam se da neće biti nikakvog utjecaja s te strane".

Na SP-u Hrvatska će igrati bez pomoći Jerka Marinića Kragića koji je operirao rame.

"Ja sam još i kao trener, a smatram i sad, bez obzira na pojedinačnu vrijednost igrača, da je u stvari snaga momčadi kolektiv, a to hrvatska vaterpolska reprezentacija ima. Dakle, momčad, kolektiv, to je snaga, to je najveća vrijednost. Naravno da igrači poput Jerka Marinića Kragića nedostaju, ali mislim da imamo momčad na svim pozicijama dosta jaku i da ćemo to nekako uspjesti nadoknaditi."

Hrvatska u subotu u 6.10 ujutro po našem vremenu otvara SP protiv Kine. Zbog vremenske razlike od 6 sati termini utakmica su prilično nepopularni za nas.

"Tako je to kad se igra na drugom kontinentu, zna biti tako. Da, otvaramo s Kinom, ali mi tu utakmicu moramo dobiti i hoćemo. Ipak je velika razlika u kvaliteti između Hrvatske i Kine, ali nakon toga slijedi dvije zahtjevne, dosta važne i teške utakmice. U ovom sustavu ima prostora da se u slučaju eventualnog kiksa ne radi drama. U svakoj utakmici Hrvatska treba i hoće ići na pobjedu, ali ključ je ići iz utakmice u utakmicu i pojačavati i pristup i motivaciju, sve ono što je potrebno za rezultat".

Ratko Rudić navodi najveće favorite na SP-u...

"Bez obzira na igralište, nova pravila, favoriti u vaterpolu su uvijek isti, najbolji ostaju najbolji. Najbolji se najbrže i prilagode. Uz Hrvatsku, tu je Španjolska, ali rezultati u pripremnom periodu su bili različiti. Tu je i Mađarska, Italija, Grčka, SAD je isto tu. Svi mogu biti jako opasni".

Je li SAD dark horse SP-a? Baš s njima igramo u pripremama u Hong Kongu.

"Mislim da može biti jedna od tih reprezentacija. To su bili na OI u Parizu. Vidjeli smo što mogu. Otkrit ću vam sad jednu stvar. Vaterpolo se u SAD-u ne podcjenjuje. U određenim vremenima nisu imali nekih rezultata, ali SAD ima dugu tradiciju vaterpola. Imaju ogromni broj registriranih igrača i razvijeni su jako po školama, od osnovne do srednje škole i fakulteta. To je jedan sport koji se jako puno igra. Ono što je bilo potrebno da se napravi jedan sustav, kako da se dođe do vrha, kako da se selektiraju. Američki igrači igraju po Europu, ja sam ih isto slao u Europu jer igranje za fakultete u SAD-u nije dovoljno za jedno međunarodno iskustvo. Kad sam bio izbornik SAD-a, imao sam veliku podršku čelnika tamošnjeg vaterpolo saveza. Organizirao sam čak i jedno prvenstvo, Premier ligu, jer su im nedostajala natjecanja za razvoj. Uz spomenuto, uključio sam najbolje vaterpolske trenere SAD-a koji uglavnom dolaze sa sveučilišta. Bio sam inkluzivan i imao dobru situaciju".

Srbija?

"Reprezentacija koja uvijek spada među favorite. Nemojmo zaboraviti Olimpijske igre gdje su kroz čitav turnir pokazali lošiju igru i rezultate i na kraju uzeli zlato. Nisam ih u posljednje vrijeme baš gledao, ali s obzirom na snagu klubova koji igraju, iskustvo, klubove u kojima igraju, jer oni dolaze na turnir s tim rezultatima, to im daje mogućnost da budeš nezgodan. Srbija možda nije jaka kao nekad, ali je dovoljno jaka da ode do kraja".

