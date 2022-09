Početkom ovog ljeta mnogi im nisu davali previše šanse, niti su na SP otputovali s nekim prevelikim optimizmom od strane hrvatske javnosti. Međutim, oni su znali koliko vrijede i da ono što imaju može eksplodirati baš u Splitu. Izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak složio je za SP u Mađarskoj reprezentaciju za koju je znao da može puno. Našao je skup mladića i iskusnih igrača koji znaju i njeguju kult reprezentacije i koji vole domovinu Hrvatsku.

Tuckovi jurišnici

Dosta je tu bilo debitanata, čak njih osam, dosta mladih igrača koji u svojim karijerama nikad nisu imali jedno takvo naporno ljeto i Konstantin Harkov, naturalizirani Rus fenomenalnih napadačkih mogućnosti kojem je u Mađarskoj bilo prvo veliko natjecanje s vaterpolo reprezentacijom Hrvatske...

Tuckovi jurišnici, dečki koje je manji dio hrvatske sportske javnosti uopće i poznavao prije tri mjeseca, naravno osim članova obitelji i nekoliko vaterpolskih fanatika, na SP-u u Mađarskoj završili su kao 4. Znali su Tucak i njegov stručni stožer, znali su ljudi iz HVS-a kako sazrijevanje ne dolazi preko noći. Bacili su se, stoga, na posao. Ljeto je bilo izuzetno naporno...

Rad, rad i samo rad

"Rad, rad i samo rad. To nas čeka i to nam preostaje", rekao je Ivica Tucak nakon poraza u utakmici za treće mjesto na SP-u.

Ivica Tucak vam ne voli riječ imperativ, a sad njega ima ili nema, ako uzmemo u obzir pomlađenu, ali i potentnu A selekciju Hrvatske?

"Meni ta riječ imperativ nije bila ništa posebno bitna niti draga, imamo očekivanja prema samima sebi, da damo svoj maksimum. Ova reprezentacija ima potencijal koji je veliki i treba vremena za sve. Kad bi se tako preko noći radile smjene generacija, onda bi to valjda svi radili kako nekom padne na pamet. Ovo je jedan proces koji težak, zahtjevan, kako meni tako i ljudima u Savezu i svima ostalima involviranim u ovaj proces", rekao nam je izbornik Ivica Tucak 24. lipnja ove godine.

13 sretan broj za Hrvatsku

Više od dva i pol mjeseca kasnije hrvatski vaterpolisti protutnjali su domaćim, splitskim EP-om i bez poraza, na krilima navijača, osvojili svoj drugi naslov prvaka Europe.

Inače, bila je to utakmica broj 13 Hrvata i Mađara na europskim prvenstvima, finale kakvo vjerojatno nikad nije odigrano, barem ne u ovakvoj atmosferi kojoj se poklonio i Varga, izbornik Mađarske. Prije te 13., Mađarska je imala čak 10 pobjeda, mi jednu. Nekome je 13-ta morala donijeti nesreću i donijela je Hrvatskoj. I neka je...

"Prvo, htio bih čestitati igračima, od prvog do zadnjeg. Bijaču, Popadiću, Buriću, Fatoviću, Krapiću, Laziću, Bukiću, Biljaki, Žuveli, Mariniću Kragiću 2, Vrliću, Bašiću, Harkovu i svim ostalim igračima koji su u krugu reprezentativaca. Također, velike čestitke i duboki naklon izborniku Ivici Tucku i stručnom stožeru Bajiću, Marelji, legendarni trener za kondiciju Kuterovac, on je već ušao u legendu", kazao nam je u uvodu slavni bivši hrvatski reprezentativni centar, Div s Kvarnera, riječki sidrun Igor Hinić koji je s reprezentacijom 2010. u Zagrebu na EP-u osvojio prvo euro zlato za hrvatski vaterpolo, pred 6500 navijača na Mladosti.

U sastavu reprezentacije su još video analitičar Igor Pezelj, liječnik Ivan Čurlin te fizioterapeuti Damir Luketić i Petar Kopanja.

"Fešta je ovdje, genijalno je. Ovo je bilo pravo finale. Jedna tvrda utakmica, dobre obrane, prelijepi golovi. Sve što čini jedno finale EP-a. Svaka čast svima koji su igrali finale i mislim da su dvije najbolje reprezentacije bile u finalu. Kod jedne i kod druge momčadi se vidjela povezanost među igračima. U reprezentaciji Hrvatske svi su ginuli jedni za druge, klupa je slavila i govor tijela im je bio fenomenalan", govori nam Igor Hinić koji vjeruje kako će ova generacija biti velika i kako im ovo nije zadnji ovakav uspjeh.

"U ovoj reprezentaciji ima puno igrača koji su nedavno tu došli i koji tek prvu godinu nose nacionalnu reprezentativnu kapicu. U ovoj reprezentaciji stvarat će se legende, ti igrači bit će slavni. Ovo je prvi veliki uspjeh većem dijelu reprezentacije. Želim im puno uspjeha. Dobili smo moćnu i jaku reprezentaciju. Bijač je bio nevjerojatan kroz turnir na golu. Marko Žuvela je bio izvrstan i u napadu i u obrani. Harkov je pokazao, kako je turnir odmicao, svoj napadački potencijal. Dobili smo jednog odličnog šutera u Mariniću Kragiću. Burić je fenomenalan, centri odlični... Ma svi su bili odlični. Nisu svi ovoj reprezentaciji na početku ljeta davali šanse a oni su sad među uigranim reprezentacijama bili najbolji na EP-u. Da, Bašić je odigrao fenomenalan turnir u oba smjera. Poklopilo se".

Ginuli su hrvatski vaterpolisti jedni za druge, taj govor tijela od prve utakmice je bio genijalan. Kliknuli su dečki ovog ljeta i vratilo im se sve.

"Konkurencija u europskom i svjetskom vaterpolu je jaka, tu ima strašno moćnih reprezentacija. Španjolska, Italija, Grčka, Srbija će se sigurno dignuti jer imaju strašno veliki potencijal, pogotovo kad im se vrate ova dva bitna igrača Lazić i Jakšić. Tu su Hrvatska, Mađarska, tako da... Treba sad uživati, a onda se spremiti za nove izazove. Svako sljedeće natjecanje je jače od prethodnog. Trebaju igrati kao i dosad. Sad kad pričamo, sjećanje me vraća u tu 2010. Osvojiti zlato na EP-u je nešto za što se živi, trenira i radi. Reprezentativni vaterpolo je dinamičniji nego klupski i za osvojiti nešto takvo treba strašno puno odricanja i rada i to je u stvari neki cilj koji imaš. Osvojiti zlato na velikom natjecanju ostvarenje je sna svakog igrača. Tucku i dečkima je bio jako veliki pritisak igrati kod kuće pred svojim navijačima, stoga su tako emotivno proslavili i siguran sam da će slaviti još do dugo u noć", zaključio je Igor Hinić.