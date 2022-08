Prvo nam nije odgovarao na poziv, ali iza 13 sati nam se javio. Kapetan hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivan Krapić bio je na treningu sa suigračima, pripremaju se dečki za EP u Splitu od 27. kolovoza do 10. rujna, pa stoga ni nije bio u mogućnosti odgovoriti nam na poziv.

'Mi smo čekali debitirati u reprezentaciji po 5-6 godina, ovo nije način'

Neugodno ih je sve, pa i njega kao kapetana, iznenadio e mail suigrača, 23-godišnjeg Lovre Paparića, koji se u jeku priprema za EP u Splitu zahvalio reprezentaciji Hrvatske i izborniku Ivici Tucku, izvijestivši ih da se ne vidi više među Barakudama. Na taj način je ovaj sidrun digao sidro i reprezentaciji, svojim suigračima i prijateljima, okrenuo leđa...

Razlog tomu je nezadovoljstvo statusom kojeg ima u reprezentaciji, pa je odustao majstor od svega. Hrvatski izbornik je skratio prvi popis za četiri igrača, među kojima se našao i Lovro Paparić. Ispred mladog hrvatskog centra šansu su dobili Josip Vrlić, Ivan Kapić i Antonio Dužević.

"To nije način na koji se otkazuje reprezentacija. Za nas koji smo tu od 2009. ti mailovi, priopćenja, za nas je to nešto novo, govorim o takvom načinu otkazivanja reprezentaciji. Donekle mogu shvatiti da kad dođe mladi igrač u reprezentaciju da je nestrpljiv, željan igre i dokazivanja, svega ostalog, ali to nije način. Zato jer ima ovdje igrača, mi smo čekali da debitiramo s reprezentacijom po 5-6 godina, Lovri Papariću je ovo prvo reprezentativno ljeto gdje on nakon 20 dana odustane. Sigurno nas je to neugodno iznenadilo jer Lovru poznajem, mi smo iz istog grada, iz Rijeke, defacto živimo 200-200 metara jedan od drugog, susjedi smo, iz istog kluba dolazimo. Nisam naslućivao da bi se ovako nešto moglo dogoditi. On je tako odlučio i to je to. Žao mi je, ali on je najveću štetu napravio sebi. Tu nema dileme", rekao nam je Ivan Krapić.

Računalo se na njega, bio je među 15 na SP-u

Paparić je, da stvar bude bolja, bio među 15 igrača na Svjetskom prvenstvu i time mu je bila poslana jasna poruka da se na njega ozbiljno računa. Imao je ozbiljan potencijal za nešto dalje, da se izbori za svoje mjesto pod suncem, kako to rade pravi frajeri i sportaši prije svega.

"Nije to ni bitno, bitno je da i on i svi mlađi koji su tu, shvaćam da su željni i dokazivanja i nastupa na velikoj sceni, pogotovo u Splitu, doma, pred domaćom publikom. Sve to razumijem. Ali, opet kažem, ima tu igrača koji su čekali svoj red u reprezentaciji po 4-5 godina, pa nisu odustajali nego su plivali. I uvijek ima nepravde, znate kako je to u sportu, na neki način je to i normalno, ali zato sportaš i je tu da istrpi sve. Da prioni radu, da sve od sebe, a izbornik je taj koji odlučuje. On nije dao ni priliku da se odluči, s obzirom da je odustao nakon 20 dana. Po meni, jedna dosta ishitrena odluka. Ne znam što se događalo njemu u glavi ne znam, ali više puta sam pričao s njim, kao što sam tad i njemu kazao, da za mladog igrača najvažnije da se posveti sebi i radu. On je godinu dana bio u atenskom Vouliagmeniju, sad ide u Partizan. Po meni nije trebao tako postupiti i odustati, pa to mu je prvo reprezentativno ljeto. Digao je ruke od svega a mlad je. Imao je još 10-15 godina igranja za Hrvatsku", dodao je Krapić.

'Fokusirani smo samo na EP'

Na to sve, još nije napravljen konačni odabir igrača za EP. Prema planu i programu, Paparić je trebao biti na turniru u Beogradu (20., 21., 22. kolovoza) u svrhu priprema. No, na pola je odustao i neće više. Iako, nakon turnira bi se donijela konačna odluka.

Paparić, istina, nije igrao prijateljske pripremne utakmice ni protiv Slovenije u Kranju, kao ni protiv Mađarske u Šibeniku, nije išao ni na turnir na Sardiniju. No, bez obzira na to, je li potez Lovre Paparića razočarao igrače u reprezentaciji?

"Vrijeme će mu pokazati da je on najviše razočarao sebe. On je u Primorju igrao 4 godine i njega je trenirao veliki Igor Hinić. On sigurno zna igrati, krvavo raditi, ali mislim da je najviše razočarao sebe i da će on to s vremenom uvidjeti. Mi smo fokusirani samo na EP, a ovo je jedna neugodna stranica najviše za njega osobno", zaključio je Ivan Krapić.