Ništa od suradnje dvije najuspješnije skijašice ikada. Vonn: 'razočarana sam'

Na Svjetskom skijaškom prvenstvu u Saalbachu u utorak se održava nova disciplina, timska kombinacija u kojoj se skijaši natječu u parovima, jedan skijaš, odnosno skijašica vozit će spust, a drugi dio para kasnije slalom i vremena se zbrajaju.

Mnogi su to vidjeli kao priliku da u paru vidimo dvije najuspješnije skijašice svih vremena, Lindsey Vonn i Mikaelu Shiffrin. Iako je Vonn to dugo zagovarala, na kraju se to neće dogoditi. Lindsey Vonn indirektno okrivljuje upravo Shiffrin jer je prije prvenstva Mikaela najavila da se neće natjecati u kombinaciji kako bi se pripremila za veleslalom i slalom. Međutim, samo dan uoči kombinacije došlo je do velikog preokreta. Shiffrin je odlučila kako nije spremna za veleslalom već će se ipak natjecati u kombinacijskom slalomu. Ipak, o parovima odlučuju američki treneri koji su Mikaelu uparili s svjetskom prvakinjom u spustu Breezy Johnson. Lindsey Vonn je tako ostala bez prilike za natjecanje sa Shiffrin i danas će biti suparnice jer će Vonn činiti treći američki par s AJ Hurt. Drugi par su Lauren Macuga i Paula Moltzan, a četvrti Jacqueline Wiles i Katie Hensien. "Uzbuđena sam zbog Breezy i Mikaele i vjerujem da su odličan par, ali sam razočarana zbog načina na koji je sve odrađen", izjavila je Vonn. Prema američkim medijima, Vonn se javila Shiffrin uoči prvenstva kako bi dogovorile suradnju, ali rečeno joj je da neće nastupiti u kombinaciji.

Konačnu odluku o nastupu Shiffrin Vonn je saznala preko Instagrama. "Unatoč nedostatku komunikacije, timski sam igrač i veselim se partnerstvu s AJ Hurt koja je odlična mlada skijašica", dodala je Vonn, a Shiffrin nije komentirala situaciju. Shiffrin i Vonn imaju zajedno 181 pobjedu u Svjetskom kupu, 99 Shiffrin i 82 Vonn. "Mislim da bi bilo vrlo kul za svjetsko skijanje kad bi u jednom paru imali 181 pobjedu Svjetskog kupa", rekla je Vonn prošli tjedan. Vonn je prvo na X-u objavila post na kojem je pisalo "Zašto nisam iznenađena" nakon objave Shiffrin na Instagramu da će ipak nastupiti u kombinaciji. Vrlo brzo je izbrisala taj post pa napisala: "Uvijek sam bila timski igrač i podržavam svoj tim unatoč svemu. Nije me iznenadila odluka, ali sada je jasno da odluka nije bila moja. Uvijek sam podržavala tim i bila poštena prema svima i to se neće promijeniti"

Suradnja Shiffrin i Vonn se ipak neće ostvariti, ali ovako ćemo vidjeti Shiffrin i Vonn na suprotnim stranama, a tko zna, možda ih vidimo zajedno na postolju.

