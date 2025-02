Mahomes krivi sebe za poraz od 'Orlova', a Hurts se ovrnuo na bolan poraz prije dvije godine

Momčad Philadelphia Eaglesa noćas je u Super Bowlu LIX u New Orleansu pobijedila branitelje naslova Kansas City Chiefse sa 40-22, a najkorisnijim igračem (MVP) proglašen je quarterback "Orlova" Jalen Hurts.

"Nikad nisam ustuknuo pred izazovima, negativne stvari pretvaram u pozitivu. Prije dvije godine, kad smo u Super Bowlu izgubili od Chiefsa, izgleda da tada još nije došlo naše vrijeme. Ponekad samo trebaš čekati da dođe red na tebe", izjavio je Jalen Hurts, koji je skupio 221 jard dodavanjem, 72 probijanjem, upisao je jedan touchdown probijanjem te dva dodavanja za polaganje.

Utakmicu je odlučila obrana Eaglesa, koja je briljirala tijekom cijele utakmice, a posebice u prvom poluvremenu. "Obrana donosi naslove i vidjeli ste kako je večeras naša obrana odradila odličan posao. Bila je na visokoj razini kao i tokom cijele sezone", istaknuo je Hurts.

Trener Philadelphije Nick Sirianni pohvalio je quarterbacka Jalena Hurtsa i svoje pomoćnike, defanzivnog koordinatora Vica Fangia te Kellena Moorea, koji je zadužen za napad. "Hurts zna kako se pobjeđuje, on je doista poseban. Fangio je već desetljećima najbolji stručnjak za obranu u NFL-u i večeras je bio fantastičan. Za svog ofenzivnog koordinatora Kellena Moorea imam samo jednu poruku - ostani i ponovimo to i iduće sezone", izjavio je Sirianni, koji od 2021. godine uspješno vodi "Orlove". U tom razdoblju ima odličan omjer od 54 pobjede i 23 poraza. Pod njegovom trenerskom palicom Eaglesi su dva puta igrali u Super Bowlu i osvojili jedan naslov.

Prema pisanju američkih medija Kellen Moore bi trebao napustiti Philadelphiju te preuzeti posao glavnog trenera New Orleans Saintsa.

Bila je ovo najgora večer za najboljeg vođu navale u NFL-u Patricka Mahomesa, koji je s Kansas Cityjem osvojio tri prstena. Obrana "Orlova" stalno je terorizirala Mahomesa, zbog čega je njegov učinak u tri četvrtine bio katastrofalan. "Ja sam kriv za ovaj poraz, dva puta su me presjekli u drugoj četvrtini i oba puta su to okrunili polaganjem. Poklonio sam im 14 poena", kazao je Mahomes. Iako je skupio 257 jardi dodavanjem i tri dodavanja za touchdown, sve je to ostvario u tzv. "smeće vremenu" kad je utakmica već bila odlučena.

"Dobre brojke u statistici skupili smo kad to više nije bilo važno jer je utakmica bila već odlučena. Ipak, ponosan sam na svoje suigrače jer su do kraja igrali kao da još imamo šanse za preokret. Mnoge bi se momčadi predale, ali mi smo dali sve od sebe do samog kraja. Vjerojatno ćemo ovaj poraz pamtiti do kraja naših igračkih karijera, ali nadam se da će nas on motivirati da u budućnosti budemo bolji", ocijenio je Mahomes.

