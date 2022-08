Odbijenica koja je stigla na mail adresu Hrvatskog vaterpolskog saveza od strane talentiranog 23-godišnjeg Lovre Paparića, koji se u jeku najvećih reprezentativnih priprema za EP u Splitu zahvalio reprezentaciji Hrvatske i izborniku Ivici Tucku, izvijestivši ih da se ne vidi više među Barakudama, odjeknula je hrvatskim sportskim medijskim prostorom.

'Svi su neugodno iznenađeni'

Kako je i navedeno u mailu koji je neugodno iznenadio izbornika Ivicu Tucka kao i sve ostale u Savezu i samoj momčadi, Paparić se ne vidi više u hrvatskoj reprezentaciji, ali smatra da ima kvalitetu da bude kandidat i za prvog centra reprezentacije te da je zaslužio puno veću minutažu, barem u prijateljskim utakmicama, te ga je prilično naljutila i razočarala odluka izbornika da ne bude ni među preostala tri za završne pripreme u šibenskoj Crnici.

Ovog ponedjeljka Tucak je objavio popis igrača na koje račun za pripreme u Šibeniku kao i za prijateljski turnir u Beogradu uoči Europskog prvenstva. Izbornik je objavio popis od 19 vaterpolista, koji bi se trebali natjecati na Euru.

Euro će se održati od 27. kolovoza do 10. rujna, a domaćin turnira bit će Split. Hrvatski izbornik je skratio prvi popis za četiri igrača, među kojima se našao i Paparić. Ispred mladog hrvatskog centra šansu su dobili Josip Vrlić, Ivan Kapić i Antonio Dužević.

Stoga se odlučio zahvaliti izborniku i njegovom stožeru. Do daljnjega. No, to je napravio na način koji ne priliči niti situaciji niti mladom i ozbiljnom čovjeku poput Lovre Paparića, profesionalnom sportašu od 23 godine, koji k tome nešto zahtjeva.

Tucak i Bukić bez komentara

O ovom slučaju nitko ne želi previše pričati, nitko ne želi komentirati niti ovakvo ponašanje niti potez mladića koji bi trebao znati donositi racionalne odluke, zdrave, nikako iracionalne. Niti remetiti mir reprezentaciji uoči jednog velikog natjecanja, koji se k tome održava u Hrvatskoj.

"Nemam nikakav komentar. Nema razočarenja, ali nemam ni komentara. Kad dođe vrijeme to ću itekako sa zadovoljstvom iskomentirati", kratko nam je jutros kazao izbornik Ivica Tucak koji je zajedno s igračima fokusiran samo na pripreme za EP i ne želi komentirati slučaj.

Okrenuli smo i broj čelnog čovjeka HVS-a Perice Bukića, ali i on nam se samo zahvalio na interesu i nije htio komentirati.

Nazvali smo i trećeg. Treća sreća je bio član Stručnog savjeta HVS-a Ratko Rudić koji je pristao jedini prokomentirati situaciju. Zvali smo i kapetana Krapića, ali nije nam odgovarao na poziv.

'Nema smisla što je napisao'

"Pročitao sam to što je on napisao. To nema nikakvog smisla jer sam bio prisutan. Onda ekipa još nije bila niti određena. On je tu sebe stavio na prvo mjesto, ispred Vrlića i Krapića koji su zaista klasni centri i na neki je način napravio jedan potez koji je ekipi krivo sjeo. On je tim potezom neugodno iznenadio čitavu reprezentaciju. Potpuno je nerazumljivo. Nema se tu što komentirati. To je bio jedan njegov ili ne znam čiji nepromišljeni potez. Mislim, on se trebao boriti do kraja za svoje mjesto u reprezentaciji, a ovakvim jednim potezom, ja se ne sjećam u svojoj karijeri nečeg sličnog", kazao nam je Ratko Rudić, proslavljeni hrvatski vaterpolo trener, čovjek koji itekako ima kredibilitet i čija riječ itekako znači. Najveći hrvatski vaterpolski autoritet.

"Ne bi ja tome pridavao neke važnosti. Taj mladić je to napravio i s time je priča završena. On se sam na neki način oprostio od reprezentacije i drugo više nije bitno."

Na pitanje je li Paparić došao na pripreme s 10 kg viška, Rudić nam naglašava kako on ne zna te detalje.

"Ne vodim o tome računa, Ja pratim, gledam, ali o tome ne vodim računa".

Rudić nam tvrdi i kako takvo što remeti itekako mir reprezentaciji...

"To je napad na cijelu reprezentaciju, igrači se osjećaju pogođeno. Jedan od najmlađih igrača nije pokazao jednu dozu poštovanja prema ekipi i suigračima. To je sigurno situacija koja remeti reprezentaciju Hrvatske u vaterpolu. Ma, ja se ne sjećam stvarno tako nečeg", zaključio je Ratko Rudić.

Paparić među 15 igrača na Svjetskom prvenstvu

Paparić je bio među 15 igrača na Svjetskom prvenstvu i time mu je bila poslana jasna poruka da se na njega ozbiljno računa. Imao je ozbiljan potencijal za nešto dalje, da se izbori za svoje mjesto pod suncem, kako to rade pravi frajeri i sportaši prije svega.

Međutim, odabir loših klubova, pa nelogični odlazak u Partizan iz kojeg je 12 najboljih igrača otišlo ovog ljeta, konstantno dolaženje na pripreme fizički nespreman, nisu dobre stvari u vaterpolskom CV-u Lovre Paparića. Pa, malo je suludo očekivati da će te netko, uz sve to, uzeti lošijeg pokraj boljeg.

Na to sve, još nije napravljen konačni odabir igrača za EP. Prema planu i programu, Paparić je trebao biti na turniru u Beogradu (20., 21., 22. kolovoza) u svrhu priprema. No, na pola je odustao i neće više. Iako, nakon turnira bi se donijela konačna odluka.

Paparić, istina, nije igrao prijateljske pripremne utakmice ni protiv Slovenije u Kranju, kao ni protiv Mađarske u Šibeniku, nije išao ni na turnir na Sardiniju.

Međutim, gdje bi reprezentacija Hrvatske došla da su u prošlosti igrači na svako nezadovoljstvo tako reagirali, radili dramu? Istina je uvijek negdje na sredini, ali pisati mail, pismo, tražiti nekakav razgovor, na ovakav način, takvo što nije na nivou. Pogotovo kad se remeti mir u bitnom trenutku. EP se bliži i ovakve stvari, potezi nisu potrebni nikome, a najviše Papariću.

Vrtio se u krugu centara

Pogotovo jer se Lovre vrtio u krugu centara koje Hrvatska ima. Tu su uz njega Antonio Dužević, koji za razliku od Paparića igra Ligu prvaka s Jadranom i Splitom i pritom ima ozbiljnu minutažu i ozbiljnu ulogu u paru s Nikšom Dobudom.

Branimir Herceg koji je mladi i nadareni centar isto kao i Paparić, koji je bio treći centar na pripremama za SP u Budimpešti i 14. Covid igrač na turniru.

Također, Lovro Paparić je prošlih sezona igrao za atenski Vouliagmeni iz kojeg je navodno potjeran, a Lovro sad tvrdi da treba biti u reprezentaciji, imati status ispred senatora Vrlića i Krapića.

Lovro Paparić: 'Zaslužujem biti u reprezentaciji prvi centar'

Kako je Lovro i istaknuo u pismu, njegovo skromno mišljenje je da on zaslužuje da bude prvi centar reprezentacije. Da skratimo, Paparić se sam eliminirao, pucao si u nogu, kako se ono popularno kaže...

Vrlo bitno za istaknuti kako je iz reprezentacije bio ispao Ivan Marcelić, svjetski prvak. Ivan je otišao bez ijedne riječi, vratio se na pripreme, sve u najboljem redu. Također, podsjetimo se i reakcije jednog Ivana Buljubašića, svjetskog, olimpijskog i europskog prvaka koji je 2019. putovao s reprezentacijom u Južnu Koreju, iako je znao da neće nastupiti na SP-u, jer je šansu dobio Marcelić. Buljubašić je rekao nema veze, ja idem. Otputovao je u Seoul, odradio pripreme s reprezentacijom, sparing s Italijom, sjeo u avion i vratio se nazad. Nije bilo nikakvih problema niti mailova.

Za spomenuti kako se o čitavom slučaju referirao i sam Lovro Paparić za Sportske novosti:

'Uvijek sam na raspolaganju Hrvatskoj, ali dosta šikaniranja'

"Poslao sam mail Savezu, ali nije da nisam zainteresiran, uvijek sam na raspolaganju Hrvatskoj i Savezu, ali smatram da je bilo dosta šikaniranja kroz ove pripreme reprezentacije. Nisam prethodno razgovarao s Tuckom. Nismo imali neki kontakt tijekom cijelih priprema. Nismo imali kontakt ni prije, ni poslije te moje odluke. Ne znam, možda je odluka kriva, ali ja se jednostavno tako osjećam. Nisam više mogao biti u toj sredini. Kad je došlo ono razdoblje odigravanja sparing-utakmica, nisam dobio ni priliku dokazati se. U načelu sam samo bio ondje za popunu broja", rekao je Lovro Paparić i dodao:

"Cijele me se pripreme nekako micalo sa strane, možda ubacilo koje dvije minute u neku utakmicu. Po tome sam vidio da je odluka donesena puno prije tih priprema. Nisam bio time zadovoljan i to sam napisao u mailu. Dakle, nisam se ja zahvalio reprezentaciji, ali dok se nešto ne promijeni, ne želim biti tamo. Nadam se da će se u budućnosti nešto promijeniti i da ću biti u krugu reprezentacije jer ja to i želim".