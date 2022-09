Hrvatski vaterpolisti osvojili su u subotu naslov europskih prvaka pobjedom u finalu u Splitu nad Mađarskom 10-9 (3-3, 1-0, 4-4, 2-2). Čak 9000 navijača u Spaladium Areni nosilo je Barakude do drugog naslova prvak Europe.

Hrvatskoj je to drugi europski naslov nakon trijumfa u Zagrebu 2010., dok je Mađarska ostala na 13 naslova prvaka. Ivica Tucak, arhitekt i kreator ovog veličanstvenog uspjeha, nakon što je izašao iz bazena u kojem je slavio trijumf, stao je pred kameru HTV-a i suznih očiju kazao nakon 14 medalje na klupi Hrvatske:

'Svjetsko zlato imamo, sad europsko i još kad uzmemo olimpijsko bit će to to'

"Hvala Bogu tu smo, prvaci smo Europe i ovo je definitivno najveći uspjeh u mojoj karijeri. Zlato smo donijeli Hrvatskoj, osvojili ga doma. Svjetsko zlato imamo, sad europsko i još kad uzmemo olimpijsko bit će to to. Užasno je bilo teško, vjerujte mi. Možda će sad to zvučati populistički ali strašno teška utakmica. Što smo sve prošli moji igrači, moji suradnici i ja. Koliko priprema, koliko neprospavanih noći, srljanja, sumnji, vjerovanja… To je proces koji moramo proći, ali danas smo tu i isplatilo se sve. Idem malo uživat s igračima, nemojte se ljutiti, bit će vremena za priču. Hvala vam puno i hvala ovoj divnoj publici".

"Čestitam Hrvatskoj i Ivici Tucku, igrali su dobro cijeli turnir. Bila je to velika utakmica, publika fantastična. Kad izgubiš finale, normalno da si tužan, ali već sutra ćemo biti ponosni na ono što smo napravili u Splitu. Ne pruža se nama u vaterpolu često ovakva atmosfera i nastupanje pred 10.000 navijača", kazao je mađarski izbornik Zsolt Varga.