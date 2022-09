ŠPANJOLCIMA BRONCA / Bitka u Spaladium Areni za treće mjesto na EP-u: Španjolska i Italija odigrali strašnu utakmicu, sve je sijevalo

Španjolska vaterpolska reprezentacija osvojila je u subotu predvečer brončano odličje na Europskom prvenstvu u Splitu pobijedivši u dvoboju za treće mjesto Italiju s 7-6 (3-1, 0-2, 3-1, 1-2). U reprizi finala nedavnog Svjetskog prvenstva Španjolci su u dvoboju za broncu opet pobijedili Talijane. Svjetski prvaci Španjolci su bolje započeli dvoboj i prvu četvrtinu su dobili s 3-1, da u drugoj nisu zabili ni gola i Talijani su izjednačili. U trećoj četvrtini Španjolci opet dolaze do dva gola prednosti (6-4). Talijani opet poravnavaju na 6-6, da bi tri minute prije kraja 36-godišnji Brazilac sa španjolskom putovnicom Felipe Perrone postigao gol za novo vodstvo Furije. Dvije minute prije kraja Španjolci nisu iskoristili dva igrača više, ali Talijani ih nisu kaznili. Za Španjolsku su svi kazali da je trenutno najjača momčad svijeta, no umjesto zlata moraju se zadovoljiti broncom. Kod Španjolaca je čak sedam igrača postiglo po jedan gol, a vratar Unai Aguirre je imao 10 obrana. Kod Talijana je Luca Damonte zabio dva gola, a vratar Marco del Lungo je također imao 10 obrana. Španoljcima je to sedma europska medalja i četvrta bronca, dok još uvijek nemaju naslov europskog prvaka. Talijani su ostali na 11 odličja, a imaju tri naslova prvaka. U 20.30 sati u velikom finalu igraju Hrvatska i Mađarska.