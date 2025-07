Maskirani prevarant pokušao ukrasti slavu: Evo kakvu je kaznu dobio

Muškarac koji je na biciklu pokušao proći ciljem 17. etape biciklističke utrke Tour de France osuđen je na osam mjeseci uvjetne zatvorske kazne.

Tridesetogodišnji "šaljivdžija" je preskočio ogradu, te na biciklu pokušao proći ciljnu liniju samo nekoliko minuta prije završnog sprinta 17. etape Tour de Francea s ciljem u Valenceu.

Na glavi je imao crnu kacigu, a nosio je dres ekipe Decathlon-AG2R La Mondiale. Jedan od policajaca ga je uspio zaustaviti i oboriti na tlo, nakon čega je priveden.

A prankster who was dressed up as a cyclist invaded the Tour de France track just moments before the conclusion of Stage 17 🇫🇷



