Revolucionarna ideja kandidata: 'Ako želimo vratiti povjerenje građana, moramo im to dati'

Peglaju se posljednji detalji za nadolazeće izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru, na kojima će se birati novi predsjednik nakon gotovo četvrt stoljeća vladavine Zlatka Mateše.

Na izborima koji će se održati u srijedu, 29. srpnja, tri su kandidata (Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić), a koliko su oni značajni govori i činjenica koliko je cijeli proces medijski popraćen.

Interes građana stoga je velik, a jedan od kandidata, Josip Varvodić, ima revolucionarnu ideju:

"Nikada važniji izbori za hrvatski sport su pred vratima. S obzirom na rastući interes javnosti za novog čelnika krovne sportske organizacije u državi, pozivam Hrvatski olimpijski odbor da sjednicu Izborne skupštine, kao i sami izborni proces, otvori za javnost i novinare. Tako bi se omogućila i transparentnost cijelog postupka i građanima poslala jasna poruka, a to je da se izbori odvijaju u skladu s propisima. Izbjeglo bi se i ono čemu tjednima svjedočimo, a to su različita, često i neispravna, tumačenja podrški i stavova.

To bi ujedno bio i važan korak prema novoj kulturi upravljanja hrvatskim sportom, za što se zalažem od samog početka. Od objave svoje kandidature za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora vrlo sam jasan i otvoren u namjeri da naglasak stavljam na svoj program koji mora donijeti dubinske i temeljite promjene i od toga neću odustati. Kao što sam i navodio u svojem programu 'Zajedno za razvoj hrvatskog sporta', moramo vratiti sport sportašima. Trebamo sustav koji stvara pobjednike i koji ravnopravno dodjeljuje i kontrolira financijska sredstva.

Sve što se događalo prethodnih tjedana neupitno je zadalo težak udarac ugledu institucija. Tjednima upozoravam na pritiske kojima su izloženi članovi različitih sportskih saveza. Nakon gotovo tri desetljeća, imamo priliku odabrati vodstvo kojem je stalo do sporta, a ne vlastitog interesa.

Ako želimo vratiti povjerenje građana, moramo im otvoriti vrata i jasno prikazati tko je tko i za što se točno zalaže", stoji u priopćenju Varvodića medijima.