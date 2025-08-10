Ljudi, čudo! Senzacionalna Hrvatica prvakinja Europe: Imamo novu junakinju nacije

Jana Koščak je postala nova europska prvakinja do 20 godina u sedmoboju, a na Europskom prvenstvu u finskom Tampereu izjednačila je osobni i hrvatski rekord sa 6293 boda.

Prvog dana natjecanja je izjednačila osobni rekord u skoku u vis (192 cm) i postavila svoj najbolji rezultat u bacanju kugle (14,00 m) pa je u drugi dan, u kojem su je čekale još tri discipline, 19-godišnja Varaždinka ušla s 209 bodova prednosti pred Mađaricom Saroltom Kriszt. No, u preostale tri discipline (dalj, koplje, 800 m) mađarska sedmobojka je imala snažne adute.

U dalju je Kriszt slavila skokom od 6,33 m i za 122 boda smanjila zaostatak, jer je Jana Koščak završila na petom mjestu skočivši 5,94 m. U bacanju koplja Varaždinka je imala nešto bolji rezultat (43,94 m) pa je osvojila osam bodova više od mađarske vršnjakinje (43,51 m).

U zadnju disciplinu Koščak je ušla s 95 bodova više, ali je Kriszt imala za 10 sekundi bolji osobni rekord. Da bi obranila svoju prednost, hrvatska reprezentativka nije smjela zaostati više od šest sekundi.

Mađarica je od starta bila u uvjerljivom vodstvu i pobijedila u vremenu od 2:10.84 minuta. Jana je u finišu ostavila zadnje atome snage na stazi i s vremenom 2:14.56 minuta treća prošla ciljem te za gotovo četiri sekunde popravila osobni rekord. To joj je na kraju donijelo zlatnu medalju sa 42 boda prednosti pred mađarskom atletičarkom (6251) koja je postavila novi nacionalni rekord do 20 godina.

Finkinja Enni Virjonen je s osobnim rekordom (6060 bodova) osvojila brončano odličje.

Za Janu Koščak ovo je treće zlatno odličje s velikih natjecanja. Prvo je osvojila 2022. na Europskom prvenstvu do 18 godina u Jeruzalemu, a prošle godine je postala svjetska prvakinja do 20 godina u Limi.

Aktualna svjetska doprvakinja iz Lime na 100m prepone, 19-godišnja Osječanka Mia Wild, ostala je bez odličja na kontinentalnom prvenstvu, a finalnu utrku je završila na petom mjestu s vremenom 13.48 sekundi. To je za 34 stotinke lošiji rezultat od njenog najboljeg ovogodišnjeg, s kojim bi u Tampereu osvojila naslov europske prvakinje.

Njime se okitila 18-godišnja švicarska reprezentativka Jil Sanchez s vremenom 13.24 sekundi, a na postolju su joj se pridružile 18-godišnja Francuskinja Melissa Benfatah (13.29) i 16-godišnja Talijanka Alessia Succo (13.32).