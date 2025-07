Slavni riječki sidrun koji je pokorio svijet otkrio najjaču snagu Hrvatske: 'Uvijek smo to imali'

Igor Hinić, riječki sidrun, velikan je hrvatskog vaterpola. I on poput Samira Baraća u vitrinama uspješnosti ima "sveto trojstvo" svakog sporta. Zlato sa Olimpijskih igara, Svjetskog prvenstva i Europskog prvenstva. Prvo zlato osvojio je 2007. na SP-u u Melbourneu. Drugo na EP-u u Zagrebu 2010., a treće na OI u Londonu 2012. Uz to, ima još 7 medalja sa OI, SP-a, EP-a, Svjetske lige, Svjetskog kupa i Mediteranskih igara.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u subotu ujutro po hrvatskom vremenu, od 06.10, nastup u skupini D SP-a u Singapuru počinje protiv Kine. Nakon toga, slijede utakmice s Crnom Gorom u ponedjeljak (11.35) i Grčkom u srijedu (11.35). Prošle godine, Hrvatska je uzela tri medalje. Dva srebra - EP u Dubrovniku i Olimpijske igre u Parizu i zlato na SP-u.

"Bili smo najuspješnija reprezentacija na svijetu 2024. Stoga, kad netko brani zlato na SP-u, a ima i dva srebra uz to, naravno da su onda očekivanja javnosti velika na novom velikom natjecanju. Hrvatska ima snage za novi dobar rezultat, ali svaki turnir je poseban i za sebe", kazao je za Net.hr u uvodu razgovora Igor Hinić.

Na SP-u je uvijek konkurencija jaka...

"Tu je jedno 6 do 7 reprezentacija koje su ozbiljni kandidati za medalje. Kao i uvijek, bit će težak put do vrha, do medalje, a najbolji će doći do kraja. Uz Hrvatsku, tu su još Španjolska, Grčka, Srbija koja je aktualni olimpijski pobjednik, Italija, SAD koje su se pojavile i nakon dugo vremena uzele medalju na Olimpijskim igrama. Crna Gora i Mađarska su također kandidati za medalju. Svi se imaju pravo nadati se mjestima na postolju, svi se bore i daju najviše."

Nova su pravila u vaterpolu...

"Pero Kuterovac, kondicijski i plivački trener, član stručnog stožera Ivice Tucka, sigurno zna što radi i vjerujem da je dobro pripremio momčad za sve nove izazove novih pravila. Pripremne utakmice su pokazale da smo na dobrom putu. Bit će to novo iskustvo za igrače i trenere, pogotovo igrati turnirski sistem s novim pravilima. Nadam se da će nama odgovarati nova pravila i da ćemo mi dogurati tu daleko. Htio bih naglasiti kako je Hrvatska u vaterpolu skoro sve uspjehe napravila jer ima izuzetno dobru kemiju unutar momčadi, koheziju. Momčadski duh je izražen, simbioza igrača i trenera, stručnog stožera je bila izuzetno visoka. I sad će nam u Singapuru to biti jedan od jačih aduta. Naravno, i ostale hrvatske sportske selekcije u drugim kolektivnim sportovima osvajaju medalje i imaju momčadski duh i koheziju, ali vaterpolo je zadnjih godina, a to mi je drago, naš najuspješniji sport s najvećim brojem medalja".

Iza Igora Hinića je puno velikih natjecanje, ali najviše pamti jedno...

"Melbourne 2007. Ne samo to SP, nego svako na kojem smo bili prvi. Tada sam nastupao za Bresciu u Italiji. S tim zlatom je počeo nevjerojatan niz uspješnosti za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju. Tu je veliki broj medalja sad. Melbourne je bila prva zlatna medalja za hrvatski vaterpolo. Ima tu krasnih rezultata. Hrvatska vaterpolska reprezentacija ima kontinuitet uspješnosti. Skoro dva desetljeća to traje. Konstantno se ulazi u polufinale i osvajaju se uglavnom medalje. Svaka je medalja jako bitna i iza nje stoji jako puno treninga, odricanja, kvalitetnog rada. Kad si često u poluzavršnici, onda ti se neke stvari i otvore. Nadam se da će tako biti i na SP-u u Singapuru", zaključio je Igor Hinić.

