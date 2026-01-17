Kraj vaterpolske dramaturgije u Beogradu: Hrvatska rutinski svladala Rumunjsku

Europsko prvenstvo u vaterpolu 17 Hrvatska : 9 Rumunjska

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u susrrtu je 1. kola skupine F drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu u Beogradu rutinski svladala Rumunjsku sa 17-9 (5-1, 1-2, 5-3, 6-3).

Hrvatsku su predvodili Konstantin Harkov s pet i Marko Žuvela s četiri gola, dok Andrei Neamtu s četiri i Francesco Iudean s tri gola bili najefikasniji u sastavu Rumunjske.

Dvoboj je odlučen praktički već na samom početku kada su Harkov, Vukičević, Burić i Bukić pogađali za odlazak na prednost od 4-0. Vratar Bijač imao je rješenje za sve pokušaje Rumunja sve do minutu prije kraja prvog dijela kada ga je iz peterca svladao Georgescu.

U drugoj četvrtini zastala je igra Hrvatske u napadu, poglavito s igračem više u bazenu, dok je ljevoruki Neamtu uspio postići dva gola za Rumunjsku i smanjiti na 6-3. Ipak, u trećem dijelu dvoboja opet je Hrvatska zaigrala bolje u napadu, odvojila se na pet pogodaka razlike i mirno privela dvoboj kraju. Odličnom realizacijom igrača više u završnici konačna prednost Hrvatske narasla je na osam.

Hrvatska je i dalje treća na ljestvici sa šrst bodova, tri manje od Grčke i Italije koje su na vrhu sa po maksimalnih devet. Rumunjska je četvrta s tri boda, dok su na dnu Turska i Gruzija bez bodova.

Kraj u Beogradu!

Butić asistent, a Žuvela četvrti put strijelac i evo nas na 17:8 minutu i pol prije kraja!

Lijepo odrađeno, točno prema uputama s klupe, i Žuvela treći put pogađa mrežu večeras! Imamo solidnu realizaciju igrača više, 6/10.

Sada i Tucak zove time-out da bi dao posljednje upute svojim izabranicima.

Neamtu i Harkov idu gol za gol- nevjerovatna individualna kvaliteta dva igrača

Konstantin Harkov ponovno sjajno pogađa za novo vodstvo Hrvatske

Organizatori su gledatelje iznenadili neočekivanom glazbenom podlogom koja je dodatno podigla atmosferu u dvorani kada su s razglasa zasvirali hit 'Kradem Bakar',

Hrvatska sve više pritišće Rumunje, ali pozitivna činjenica za Rumunje jest da Andrei-Radu-Ionut Neamtu pogađa još jednom...

Počela je posljednja četvrtina u Beogradu, Hrvatska nastavlja tamo gdje je stala na kraju treće četvrtine Konstantin Harkov pogađa za vodstvo od 12-6

Kraj treće četvrtine! Hrvatska vodi 11:6

Andrei-Radu-Ionut Neamtu pretvara se u prvo ime Rumunjske, u samoj završnici napada među tri naša igrača pogodio je za smanjenje prednosti, ali na sreću našu u samoj završnici četvrtine Zvonimir Butić pogodio je za povečanje

Hrvatska je počela igrati sa dva centra, čime je proizašlo pogotkom, strijelac Konstantin Harkov, njegov treći večeras, Bijač je trenutno na 7 obrana.

Hrvatska ima dosta pogrešaka u današnjem susretu, praktički reklo bi se početničke pogreške u nekim segmentima, neprecizni pasovi dovode do neiskorištavanja igrača više u napadu, što bi protiv jačih momčadi mogao biti puno veći problem. Rumunji dolaze do svog petog pogotka večeras, strijelac je Francesco Iudean

Igra se skoro praktički gol za gol, ali nakon jednog faula Konstantin Harkov pogađa za vodstvo sa pet metara

Rumunji isto tako brzo vračaju četri razlike jer za 8 - 4 pogađaFrancesco Iudean

GOOL! Zvonimir Butić je postigao svoj drugi pogodak danas, Hrvatska ima največu prednost utakmice

Počeo je drugi dio, Luka Bukić pogađa za novo vodstvo od plus četri u prvoj akciji, u sljedečoj sekvenci vidimo Iviicu Tucka kako traži više agresivnosti u obrani. Očito su ga izabranici odlučili poslušat jer vidjeli smo dobru obranu!

Kraj druge četvrtine! Hrvatska vodi 6;3

Hrvatski napad je posustao, niti vidimo naciljane udarce niti prceizne pasove, težak period Barakuda u drugoj dinoici.

Rumunji ponovno iz jedne akcije pogađaju pri samoj završnici, Andrei-Radu-Ionut Neamtu ponovno je strijelac za Rumunjsku.

Ponovno vidimo sekvencu za sekvencu bez pogodaka, čime je Ivica Tucak odlučio pozvati prvi time out.

GOOL! Marko Žuvela zaustavljava hrvatski post i ponovno nakon lijepe akcije povečava prednost na +4

Gledamo par minuta bez pogotka, obrane su učvrsnule, sa obje strane.

Druga četvrtina je krenula u bojama Rumunjske jer je Andrei-Radu-Ionut Neamtu pogodio za smanjenje prednosti

Počela je druga četvrtina- Hrvatska u prvom napadu imala je peterac, ali nažalost Žuvela ga nije realizirao.

Kraj prve četvrtine! Hrvatska vodi 5:1

Zvonimir Butić pogađa za 5-1.

Hrvatska obrana je i dalje besprijekorna, u aktivnim napadima također igramo po špranjci, Ivica Tucak se vidi kako je nezadovljan u nekim sekvencama igre, ali u konačncii momčad izgleda dobro.

Peterac za Rumunjsku! Rumunji pogađaju nakon sedam minuta za prvi pogodak

Pohvalna je situacija kako smo za sada 2/2 u napadu sa igračem više, jer smo pogodili i za 4:0, strijelac je Luka Bukić

Hrvatska tijekom pvog dijela izgleda sigurno i samouvjereno, iako Rumunjska obrnaa izgleda čvršće, njhov napad je neprecizan za sada, u međuvremenu Burić je povečao na 3:0.

Ante Vukičević pogađa za vodstvo od 2:0. Hrvatska obrana došla je na susret, Rumunji u tri napada bezopasni

Utakmica praktički nije ni počela već su nam suci oduzeli loptu, ali na našu sreću završilo je isto i sa Rumunjima- u prvom sljedećem segmentu Konstantin Harkov pogađa za prvo vodstvo.

Počeo je susret! Hrvatska će imati prvi napad

Igrači obje reprezentacije več su u vodi i ostalo je malo do samoga početka.

Hrvatska vaterpolo reprezentacija uskoro počinje svoj put u drugom krugu. Nakon tjesne borbe protiv Grčke koju je na koncu naša reprezentacija izgubila, sljedi drugi krug i prva prepreka Rumunjska.

NAJAVA

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ulazi u odlučujuću fazu Europskog prvenstva 2026., koje se od 10. do 25. siječnja održava u Beogradu, u Kombank Areni. Nakon uvodnog dijela natjecanja, Barakude započinju danas prvi susret drugo kruga, gdje ih čeka skupina koja ne ostavlja prostor za kalkulacije.

Izabranici Ivice Tucka u nastavku turnira odmjerit će snage s Rumunjskom, Turskom i Italijom, a već je sada jasno da će svaki bod imati posebnu težinu. Iako na papiru Hrvatska ulazi kao favorit protiv Rumunja i Turaka, završni dvoboj s Italijom vrlo lako bi mogao biti ključan u borbi za plasman u polufinale.

Raspored nakon Rumunjske je jasan i neumoljiv:

17.siječanja u 20:30: Hrvatska - Rumunjska

19. siječnja u 18 sati: Hrvatska – Turska

21. siječnja u 20:30: Italija – Hrvatska

Poraz od Grčke iz prethodne faze ostavio je blagi gorak okus, ali ne i osjećaj panike. Izbornik Tucak otvoreno priznaje da razina igre još nije na maksimumu, no ističe kako je situacija i dalje potpuno pod kontrolom.

'Nismo u potpunosti zadovoljni, ali taj poraz nam ne mijenja suštinu. Znamo što moramo napraviti. Moramo pobijediti Rumunjsku i Tursku, a onda protiv Italije svaka naša pobjeda znači prolaz dalje, poručio je Tucak, naglašavajući da je od početka bilo jasno kako će Hrvatska morati srušiti barem jednog velikana ako želi medalju.

Slično razmišlja i jedan od ključnih hrvatskih igrača, koji upozorava da opuštanja ne smije biti, bez obzira na ime protivnika.

'Igrali smo s Rumunjskom na zajedničkom treningu i iznenadili su nas ozbiljnim otporom. Ako uđemo maksimalno fokusirano, kvaliteta će doći do izražaja. Ali ako pomislimo da će biti lagano – onda smo u problemu – naglasio je Fatović za službenu stranicu Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Beograd tako postaje poprište istine za hrvatsku reprezentaciju. Pred Barakudama su tri utakmice u kojima nema skrivanja – ili će potvrditi ambicije za sam vrh Europe, ili će turnir završiti ranije nego što su planirali.

