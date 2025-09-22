Evo koliko će najdugovječniji šef F1 momčadi dobiti otpremnine: Cifra od koje boli glava

Nakon gotovo dva desetljeća na čelu Red Bulla, Christian Horner i službeno je napustio momčad. Vijest je potvrdio Red Bull, a iako u službenom priopćenju nije bilo riječi o financijama, BBC otkriva kako je Horner dogovorio raskid ugovora uz otpremninu od čak 60 milijuna eura. Riječ je o jednom od najvećih iznosa u povijesti sporta.

Horner je od 2005. vodio Red Bull i u tom razdoblju osvojio osam vozačkih i šest konstruktorskih titula. Imao je ugovor do 2030. te godišnju plaću od 12 milijuna eura, ali njegova era završila je nakon turbulentnih 18 mjeseci u kojima je izgubio podršku ključnih ljudi u tvrtki.

Sve je krenulo kada je u veljači 2024. jedna zaposlenica javno optužila Hornera za seksualno uznemiravanje. Dvaput je bio oslobođen optužbi nakon dvije odvojene pravne istrage, no slučaj je otvorio unutarnje sukobe i narušio povjerenje u momčadi. Nakon što je Red Bull počeo gubiti konkurentnost, a odnosi s dioničarima zahladili, odlazak je postao neizbježan.

Osim Hornera, ovog ljeta tim su napustili i legendarni dizajner Adrian Newey, sportski direktor Jonathan Wheatley te strateg Will Courtenay. Red Bull se tako našao u potpunom preokretu, i to u trenutku kada konkurencija jača.

U oproštajnom priopćenju Oliver Mintzlaff, jedan od vodećih ljudi Red Bulla, zahvalio je Horneru na "iznimnom radu i inovativnom pristupu" koji je momčad pretvorio u velesilu Formule 1. Horner je, pak, poručio da mu je voditi Red Bull bila "čast i privilegij", posebno jer je od energetskog brenda stvorio tim koji je rušio najveće automobilske divove.

